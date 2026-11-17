Aynı gruptaki diğer maçta ise Norveç, Danimarka karşısında geriye düştüğü maçı 3-2 kazanarak çeyrek final biletini rakibinin elinden aldı.
Portekiz grubu 15 puanla lider tamamlarken, Norveç 9 puanla ikinci sırada yer aldı ve aynı puana sahip Danimarka'nın ikili averajda önünde kaldı. Galler ise 3 puanla son sırada bulunuyor.
Portekiz'den zorlu galibiyet
Portekiz, grubun son sırasındaki Galler karşısında galibiyete ulaşmakta büyük zorluk çekse de sonunda üç puanı alarak liderliğini korudu.
Portekiz'in gollerini Bruno Fernandes (11'), Pedro Neto (43') ve Carlos Forbs (70') kaydetti.
Galler'in iki golünü ise David Brooks (13') ve Sorba Thomas (40') attı.
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Portekiz, mevcut milli arada yirmi yılı aşkın süredir yaşamadığı yeni bir döneme girdi. Tarihin en golcü oyuncusu Cristiano Ronaldo bu kez kadroda yer almadı.
Bu yeni dönemde Portekiz zorlanıyor. Jorge Jesus'un öğrencileri Cardiff'teki maç boyunca dağınık bir görüntü çizdi ve dengeyi Portekiz lehine çeviren tek şey ev sahibi savunmasının yaptığı büyük hatalar oldu.
Portekiz'de yeni bir dönemin işaretleri ufukta belirmeye başlasa da şimdilik işlerin düzeldiği söylenemez.
Norveç son anlarda tur atladı
Norveç ise Danimarka ile oynadığı maçın son anlarında gruptan çıkan ikinci takım olmayı başardı.
82. dakikaya kadar 2-1 geride olan Norveç, bu dakikadan sonra iki gol bularak ikinciliği ikili averajla Danimarka'nın elinden aldı.
Norveç ilk maçı da 3-2 kazanmıştı ve bu akşam aynı skoru tekrarladı.
Norveç'in gollerini Erling Haaland (37' ve 90+6' penaltıdan) ile Martin Ødegaard (83') kaydetti.
Danimarka'nın gollerini ise Rasmus Højlund (11') ve Pierre Højbjerg (14') attı.
Martin Ødegaard ile birlikte Norveç'i elenmenin eşiğinden kurtaran Erling Haaland, uzatma dakikalarında attığı penaltı golüyle takımını çeyrek finale taşıdı ve Danimarka'yı saf dışı bırakarak imkânsız görünen bir mucizeye imza attı.