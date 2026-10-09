Portekiz krizinin ardından: Al Nassr taraftarlarından Ronaldo'ya özel mesaj

Nassr taraftarları, Portekiz Milli Takımı'nda yaşadığı son krizin ardından, Suudi Roshn Ligi'ndeki Diriyah karşılaşması sırasında Portekizli yıldızları Cristiano Ronaldo'ya özel bir mesaj gönderdi.

Ronaldo, geçen hafta Danimarka'daki Portekiz Milli Takımı kampından, teknik direktörü Jorge Jesus ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle ayrılmıştı. Bunun arkasında, UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci haftasındaki Norveç maçında forma giymemesi yatıyordu.

Nassr taraftarları, bugün cuma günü Al-Awwal Park Stadı'nda oynanan ve Suudi Roshn Ligi'nin sekizinci haftasına denk gelen Diriyah karşılaşması sırasında "Madeira füzesi"ne destek vermekten geri kalmadı.

Maç başlamadan önce Nassr taraftarları, Ronaldo'nun en sevdiği üç harf olan "CR7" ibaresinin yanı sıra İngilizce "Greatness is earned" (Büyüklük kazanılır) sözlerinin yer aldığı dev bir pankart açtı.

Nassr taraftarları ayrıca maçın başında ve yedinci dakikaya gelindiğinde, Portekizli yıldızın Nassr'daki en sevdiği forma numarasına gönderme yaparak onun ismini haykırmaktan geri durmadı.

Nassr taraftarları, A takımın kaptanına destek olmak amacıyla bu adımı atmaktan çekinmedi; her ne kadar bu, takımı geçen sezon Suudi Ligi şampiyonluğuna taşıyan eski teknik direktör Jorge Jesus'un aleyhine olsa da.

Nassr'ın, Diriyah maçına Suudi Ligi puan durumunda 16 puanla dördüncü sırada girdiğini belirtelim. Lider Kadisiye'nin 3 puan gerisinde yer alan Nassr, bir maç eksik oynadı.