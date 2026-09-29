Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Proença, Portekiz Milli Takımı teknik direktörü Jorge Jesus ve takım kaptanı Cristiano Ronaldo ile son yıldızın yaşadığı krizi çözmek amacıyla acil bir toplantı yapmaya hazırlanıyor.

Ronaldo, UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci haftasında oynanan ve Portekiz'in 2-1 kazandığı Norveç maçı boyunca yedek kulübesinde oturmuştu.

Ancak yaşananların Don'u rahatsız ettiği anlaşılıyor; zira Portekizli yıldız, bugün salı günü ülkesinin milli takım antrenmanına katılmadı ve konakladığı otele dönerek spor salonunda bazı çalışmalar yapmayı tercih etti.

Yaklaşık bir hafta önce Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın yıldızı Cristiano Ronaldo, kendini Portekiz Milli Takımı'na adayacağını belirterek şöyle demişti: "Oynasam da oynamasam da yardım etmek için buradayım. Ben sadece pek çok kişiden biriyim. Her zaman böyle oldu ve böyle olmaya devam edecek. Tekrar ediyorum, hocanın benden istediği her şeyi yapacağım: oynamak, çıkmak, hatta oynamamak. Portekiz'i temsil etmenin onuru her şeyin üstündedir."

Altı gün sonra bu tumturaklı sözler dağılıp gitti. Galler karşısında oynanan (1-0) maçta Ronaldo, hücumdaki etkisizliği nedeniyle bir eleştiri dalgasıyla karşılaştı ve sert eleştirilere maruz kaldıktan sonra 7 numaralı forma sahibi, 18 yıldır yaşamadığı bir deneyimden geçti.

Norveç maçında Jesus onu maç boyunca yedek kulübesinde tutmaya karar verdi. Bu karar, kameralar önünde asık suratlı görünen Ronaldo'yu son derece öfkelendirdi. Maçtan sonra hocası, yıldızına kendisini sonradan oyuna alacağını söylediğini ancak sonunda kararından vazgeçtiğini itiraf etti.

Jesus maçtan sonra şu yorumu yaptı: "Rahatsız olduğunun farkında değildim. Buna yalnızca o cevap verebilir. Kesin olan şu ki, oynamaması ona güvenmediğim anlamına gelmiyor. Aslında maçtan önce ona şunu söyledim: 'Seni ilk on birde oynatmayacağım ama sonradan oyuna alacağım.' Futbol böyle bir şey: kendi kurallarını dayatıyor ve özellikle bu durumda, Danimarka'da bir maçımız olduğunu ve onun o maça karşı ilk tercih olabileceğini bilerek, forveti değiştirmenin bir gerekçesi yoktu."

Portekiz Milli Takımı, Kopenhag sınırında yer alan İsveç'in Malmö şehrindeki konaklama yerine yerleşirken, Ronaldo Portekiz basınının dikkatini üzerine çekti. Takım antrenmanının başlamasından yarım saat önce Eleda Stadyumu'nun çimlerinde bulunan Ronaldo, hoca Jesus ile kısa bir görüşmenin ardından otele dönmeye karar verdi.

Portekiz Futbol Federasyonu bu kararı resmi olarak, Malmö kulübünün Ronaldo'nun bireysel antrenmanı için gerekli ekipmana sahip olmamasıyla gerekçelendirdi.

Jesus ise antrenmanın ardından yıldızıyla yaptığı görüşmeye kısaca değinerek şöyle dedi: "Cristiano Ronaldo ile her gün, her dakika konuşuyorum."

Portekiz Milli Takımı teknik direktörü oyuncusuyla herhangi bir anlaşmazlık olduğunu yalanlarken, Portekiz basını bugün salı akşamı Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Proença'nın programını acilen değiştirdiğini bildirdi.

Proença'nın yarın çarşamba günü (Azor Adaları'nda) 21 yaş altı milli takımın Cebelitarık ile oynayacağı ve kazanılması halinde genç Portekizli oyuncuların 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na katılımını garantileyecek maçı izlemesi bekleniyordu.

Proença'nın ardından perşembe günü, A Milli Takım'ın İskandinav takımıyla karşılaşacağı gün Danimarka'ya gitmesi öngörülüyordu. Ancak sonunda Proença Azor Adaları'na gitmeyecek ve Fransız "Foot Mercato" ağının aktardığına göre, Jesus ve Ronaldo ile Malmö'de acil bir toplantı yapmak üzere şu anda Kopenhag'a doğru yola çıkıyor.



