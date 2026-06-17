Portekiz, 17 Haziran’da Teksas’ın Houston kentinde Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile oynayacağı maçla 2026 Dünya Kupası K Grubu’ndaki mücadelesine başlayacak.

2026 Dünya Kupası'nda Portekiz - DR Kongo maçı ne zaman oynanacak?

Portekiz'in 2026 Dünya Kupası Maç Takvimi

Tarih Maç Yer Biletler 17 Haziran 2026 Portekiz - Demokratik Kongo Cumhuriyeti NRG Stadyumu, Houston Biletler 23 Haziran 2026 Portekiz - Özbekistan NRG Stadyumu, Houston Biletler 27 Haziran 2026 Kolombiya - Portekiz Hard Rock Stadyumu, Miami Bilet

DR Kongo 2026 Dünya Kupası Maç Programı

Tarih Maç Yer Biletler 17 Haziran 2026 Portekiz - Demokratik Kongo Cumhuriyeti NRG Stadyumu, Houston Biletler 23 Haziran 2026 Kolombiya - Kongo Demokratik Cumhuriyeti Estadio Akron, Zapopan Biletler 27 Haziran 2026 Demokratik Kongo Cumhuriyeti - Özbekistan Mercedes-Benz Stadyumu, Atlanta Bilet

Portekiz - DR Kongo maç biletleri nasıl satın alınır?

Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı ve erken Rastgele Seçim Çekilişleri dahil) sona ermiştir. Rekor düzeyde talep nedeniyle, ilk aşamalarda birincil bilet temini artık son derece sınırlıdır.

Bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:

Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işler. Çekilişlerin aksine, bu işlemler gerçek zamanlı olarak gerçekleşir. Bu, FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Burası, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilmeleri için yetkilendirilmiş tek platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.

İkincil Piyasalar: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklılık gösterebilir. Satın almadan önce daima ikincil sitenin kullanım koşullarını kontrol edin.

Portekiz - Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçı biletleri ne kadar?

Dünya Kupası bilet fiyatları, koltuk kategorisine ve maç gününe ne kadar yakın olduğumuza bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir.

Houston'da oynanacak Portekiz - DR Kongo maçı için, giriş seviyesi bilet fiyatları şu anda bütçesi kısıtlı taraftarlar için en cazip seçenek. Ev sahibi ülke, grubu belirleyecek son maçta sahaya çıkacağından, talebin ilk turdaki en yüksek seviyelerden biri olması bekleniyor.

Şu anda en ucuz biletler, stadyumun üst katlarında yaklaşık 400 ila 550 dolar arasında satılmaktadır.

Fiyat dağılımı şu şekildedir:

Kategori 3 (Üst Sınıf): 400 $ - 750 $

Kategori 2 (Orta Seviye): 800 $ - 1.300 $

Kategori 1 (Alt Seviye/Yan Hat): 1.500 $ - 3.500 $

Ağırlama/VIP: 4.000 $ ve üzeri

Bu fiyatların piyasa talebine göre değişebileceğini unutmamak önemlidir. Houston, dünyanın önde gelen destinasyonlarından biri ve ev sahibi takımın ana merkezlerinden biri olduğu için, yerel talebin olağanüstü yüksek olması beklenmektedir. Bu yüksek riskli karşılaşmayı izlemek isteyen ve bütçesine dikkat eden taraftarlar için, mevcut Kategori 3 biletlerini erkenden temin etmek en akıllıca hamle olacaktır.

Portekiz - Demokratik Kongo Cumhuriyeti kafa kafaya karşılaşma geçmişi

Houston Stadyumu hakkında bilmeniz gereken her şey

Teksas, Houston'daki NRG Stadyumu, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın en önemli mekanlarından biridir. Turnuva süresince bu mekan resmi olarak Houston Stadyumu olarak anılacaktır. Stadyum, iki eleme maçı da dahil olmak üzere toplam yedi maça ev sahipliği yapacak. Stadyum, Dünya Kupası maçları için yaklaşık 72.000 taraftarı ağırlayabilir.

Stadyumda genellikle NFL maçları için suni çim kullanılıyor olsa da, şu anda FIFA'nın gereklilikleri doğrultusunda doğal çim sahaya dönüştürülüyor. Bu dönüşüm, Teksas'ın sıcağında çimin bakımını sağlamak için bir "sub-air" havalandırma sistemini de içeriyor.

Stadyum, Houston’ın nemli yaz aylarında iklimi kontrol altında tutmaya olanak tanıyan açılır kapanır bir çatıya sahiptir.