Portekiz, Kolombiya’yı geçemedi ve olası bir finale giden yolda benzeri görülmemiş derecede zorlu bir yol ile karşı karşıya kaldı

Kolombiya, Pazar akşamı Portekiz ile 0-0 berabere kalarak Dünya Kupası'nda grup birinciliğini garantiledi. Miami'deki Hard Rock Stadyumu'nda oynanan heyecan verici maçta her iki takım da galibiyet için yeterli fırsat yakaladı, ancak kaleciler Camilo Vargas ve Diogo Costa kalesini gole kapattı. Böylece Kolombiya, K Grubu'nda önemli bir galibiyet elde etti ve Portekiz'i Dünya Kupası fikstürünün en zorlu kısmına itti.

Kolombiya, bir beraberliğin grup birinciliği için yeterli olmasına rağmen maça enerjik bir başlangıç yaptı. Maçın henüz beşinci dakikasında Jhon Córdoba, gelen bir ortayı ustaca kaleye yönlendirdi, ancak şutu ağların üstünden dışarı çıktı. Güney Amerikalılar, özellikle sağ kanattan tehlikeli olmaya devam etti; bu kanatta tecrübeli James Rodríguez ve Jhon Arias sürekli birbirlerini buldular.

Maçın ilk büyük fırsatı 18. dakikada geldi. Córdoba sağ kanattan içeri girdi ve uzak köşeye sert bir şut çekti, ancak Diogo Costa mükemmel bir refleksle ilk golü önledi. Kısa süre sonra Rodríguez’in hazırladığı pozisyonda Arias’ın vuruşu, çizgiden kıl payı uzaklaştırıldı.

Portekiz, maçın ilk dakikalarında zor anlar yaşadı, ancak 40. dakikada kendini güçlü bir şekilde hissettirdi. Bruno Fernandes, yakın mesafeden mükemmel bir fırsat yakaladı, ancak Camilo Vargas ustaca bir kurtarış yaptı. Ardından Cristiano Ronaldo’nun yaptığı ters vuruş da sonuç vermedi; ardından João Félix, devre bitmeden kısa bir süre önce şutunu kale üstünden dışarı attı. Diğer tarafta ise Gustavo Puerta, Luis Díaz ve James Rodríguez de şanslarını denedi, ancak başarılı olamadılar.

İkinci yarıda Kolombiya inisiyatifi elinde tutmaya devam etti. Portekiz, ikinci yarı başlar başlamaz iki oyuncu değişikliği yaptı; João Neves ise maçın yeniden başlamasından kısa bir süre sonra kafayla vurduğu topu kaleyi ıskaladı. Ardından Ronaldo, yakın mesafeden şutunu kale yanına attı gibi göründü, ancak ofsayt pozisyonundaydı.

Kolombiya baskısını artırdı ve ikinci yarının ortalarında açılış golüne çok yaklaştı. Oyuna sonradan giren Richard Ríos, eski PSV'li Santiago Arias'ın alçak ortasının ardından hemen bir kaçırılmayacak fırsat yakaladı, ancak topu sadece yan ağlara gönderdi. Kısa süre sonra Puerta, uzak mesafeden çektiği şutla Diogo Costa'yı bir kez daha kurtarış yapmaya zorladı.

Maçın bitimine çeyrek saat kala Kolombiya bir penaltı daha talep etti. Portekiz ceza sahasındaki kaotik bir pozisyonun ardından Luis Suárez yere düştü, ancak hakem forvetin Nuno Mendes’e kendisinin çarptığına karar vererek oyuna devam edilmesini sağladı.

Maçın son dakikalarında iki takım da galibiyet golünü bulamadı. Böylece maç, başladığı gibi golsüz sona erdi.

Kolombiya, Pazar akşamı Portekiz ile 0-0 berabere kalarak Dünya Kupası'nda grup birinciliğini garantiledi. Miami'deki Hard Rock Stadyumu'nda oynanan çekişmeli maçta her iki takım da galibiyet için yeterli fırsat yakaladı, ancak kaleciler Camilo Vargas ve Diogo Costa kalesini gole kapattı. Bu puan sayesinde Kolombiya, K Grubu'nu birinci sırada tamamladı.

Kolombiya, bir beraberliğin grup birinciliği için yeterli olmasına rağmen maça enerjik bir başlangıç yaptı. Maçın henüz beşinci dakikasında Jhon Córdoba, bir ortayı ustaca kaleye yönlendirdi, ancak şutu ağların üstünden dışarı çıktı. Güney Amerikalılar, özellikle sağ kanattan tehlikeli olmaya devam etti; James Rodríguez ve Jhon Arias bu kanatta sürekli birbirlerini buldular.

Maçın ilk büyük fırsatı 18. dakikada geldi. Córdoba sağ kanattan içeri girdi ve uzak köşeye sert bir şut çekti, ancak Diogo Costa mükemmel bir refleksle ilk golü önledi. Kısa bir süre sonra, Rodríguez’in hazırladığı pozisyonda Arias’ın vuruşu çizgiden kıl payı uzaklaştırıldı.

Portekiz maçın başlangıcında zor anlar yaşadı, ancak kırk dakika sonra kendini güçlü bir şekilde hissettirdi. Bruno Fernandes yakın mesafeden mükemmel bir fırsat yakaladı, ancak Camilo Vargas ustaca bir kurtarış yaptı. Ardından Cristiano Ronaldo'nun yaptığı ters vuruş da sonuç vermedi; devre bitimine kısa bir süre kala ise João Félix'in şutu kalenin üstünden dışarı çıktı. Karşı tarafta ise Gustavo Puerta, Luis Díaz ve James Rodríguez de gol denemelerinde bulundu, ancak başarılı olamadılar.

İkinci yarıda Kolombiya inisiyatifi elinde tutmaya devam etti. Portekiz, ikinci yarı başlar başlamaz iki oyuncu değişikliği yaptı; João Neves ise ikinci yarı başladıktan kısa bir süre sonra kafayla vurduğu topu kaleyi ıskaladı. Ardından Ronaldo, yakın mesafeden şutunu kale yanına attı gibi göründü, ancak ofsayt pozisyonundaydı.

Kolombiya baskısını artırdı ve ikinci yarının ortalarında açılış golüne çok yaklaştı. Oyuna yeni giren Richard Ríos, Santiago Arias’ın alçak ortasının ardından hemen kaçırılmayacak bir fırsat yakaladı, ancak topu sadece yan ağlara gönderdi. Kısa süre sonra Puerta, uzak mesafeden çektiği şutla Diogo Costa’yı bir kez daha kurtarış yapmaya zorladı.

Maçın bitimine çeyrek saat kala Kolombiya bir penaltı daha talep etti. Portekiz ceza sahasında yaşanan kaotik bir durumun ardından Luis Suárez yere düştü, ancak video hakem forvetin Nuno Mendes’e kendisi çarptığına karar vererek oyuna devam edilmesini sağladı. Milli takım teknik direktörü Néstor Lorenzo, mükemmel bir maç çıkaran James Rodríguez ve Arias’ı daha sonra oyundan aldı.

Maçın son dakikalarında iki takım da galibiyet golünü bulamadı. Kolombiya daha fazla gol fırsatı yakaladı, ancak 88. dakikada Suárez’in yaptığı yarım ters vuruş az farkla üstten dışarı çıktı. Eski Ajax oyuncusu Davinson Sánchez, uzatma dakikalarında kafayla gol attı, ancak gol çok az bir farkla ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı. Böylece maç, başladığı gibi golsüz sona erdi. Kolombiya grubu birinci olarak tamamladı ve bir sonraki turda en iyi üçüncü takımlardan biriyle karşılaşacak. Bu rakip henüz belli değil.

Portekiz için ise durum hayal kırıklığı yarattı. Güney Avrupalılar, sekizinci finalde Hırvatistan ile karşılaşacak ve olası bir final yolunda son derece zorlu bir güzergâhla karşı karşıya kalacak; bu yolda sekizinci finalde İspanya, yarı finalde ise Fransa ile karşılaşma ihtimalleri bulunuyor.