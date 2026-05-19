Portekiz kadrosu: Cristiano Ronaldo için altıncı Dünya Kupası; Roberto Martínez, Fransa’nın en yetenekli oyuncusunu kadrosuna katma fırsatını kaçırdı

Milli takım teknik direktörü Roberto Martínez, Dünya Kupası kadrosunu açıkladı. Cristiano Ronaldo (41), kariyerinde altıncı kez dünyanın en prestijli futbol turnuvasına katılacak.

Portekiz, Dünya Kupası'nda Kolombiya, Kongo ve Özbekistan ile karşılaşacak. 2016 Avrupa Şampiyonu, önümüzdeki yaz çok güçlü bir kadroyla Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek.

Martínez, 27 kişilik kadrosunda dört kaleciye yer verdi: Diogo Costa, José Sá, Rui Silva ve Ricardo Velho.

Diogo Dalot, Matheus Nunes, Nélson Semedo, João Cancelo, Nuno Mendes, Gonçalo Inácio, Renato Veiga, Rúben Dias ve Tomás Araújo kadrodaki dokuz savunma oyuncusu.

Portekiz, Dünya Kupası'na altı orta saha oyuncusu götürüyor: Rúben Neves, Samuel Costa, João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes ve Bernardo Silva.

Forvette ise João Félix, Trincão, Francisco Conceição, Pedro Neto, Rafael Leão, Gonçalo Guedes, Gonçalo Ramos ve Ronaldo gol görevini üstlenecek.

Kroupi yok

Portekizli spor gazetesi A Bola, geçen hafta 19 yaşındaki Junior Kroupi'nin (AFC Bournemouth) Martínez'in Dünya Kupası kadrosunda büyük bir sürpriz olabileceğini yazmıştı.

Kroupi bu sezon Premier League'de 12 gol attı ve Portekizli annesi nedeniyle milli takımını değiştirebilirdi. Ancak şimdilik Fransa genç milli takımında kalmaya devam edecek.