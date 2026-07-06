Portekiz - İspanya maçı biter bitmez bir oyuncu ağlayan Cristiano Ronaldo’nun yanına giderek harika bir jest sergiledi

Ne güzel bir akşam olacaktı ki, Cristiano Ronaldo için bir trajediyle sona erdi. 41 yaşındaki süper yıldız, Pazartesi akşamı Portekiz formasıyla Dünya Kupası’nda İspanya’ya yenilerek elendi; bu sonuçla dünya şampiyonu olma hayali kesin olarak suya düştü.

Bu düşünce, son düdüğün ardından gözyaşları içinde sahada kalan Ronaldo’yu görünürde çok etkiledi. Dört yıl sonra, Dünya Kupası’nın Portekiz, İspanya ve Fas’ta düzenleneceği zaman, Ronaldo 45 yaşında olacak ve bu nedenle turnuvada yer almayacak.

İspanya’da ise büyük bir kutlama vardı – takım çeyrek finallere yükseldi – ancak bu kutlamada Ronaldo’ya hemen dikkatini veren bir oyuncu vardı: Lamine Yamal. 18 yaşındaki yetenekli oyuncu Ronaldo’nun yanına giderek ona iç açıcı bir kucaklaşma verdi.

Bu an birçok izleyici tarafından fark edildi ve Yamal ile Ronaldo’nun kucaklaştığı fotoğraf anında viral oldu. Sosyal medyada Yamal övgülerle dolup taşıyor: Taraftarlar “büyük klas”tan söz ediyor.

Uzun süre Portekiz ile İspanya arasındaki maç uzatmalara gidecek gibi görünüyordu, ancak ikinci yarının uzatma dakikalarında İspanyollar aniden bir atak başlattı. Ferran Torres, Mikel Merino’yu kaleciyle karşı karşıya bıraktı: 0-1. Böylece Ronaldo’nun Dünya Kupası rüyası sona erdi.

NOS stüdyosundaki Wim Kieft, “Artık Avrupa Şampiyonası’na katılmayacağını söylemedi,” dedi. “Yani bu hâlâ mümkün. O zaman 43 yaşında olacak, yine de olmaz herhalde… O biraz inatçıdır. Ama hayır, bu seviyede artık gerçekten mümkün değil.”