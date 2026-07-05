Dünya Kupası - World Cup Final Stage Dallas Stadium

Portekiz - İspanya maçı 6 Temmuz 2026 tarihinde saat 15:00 EST ve 20:00 GMT'de başlayacak.

İber yarımadasının komşuları, Dünya Kupası Son 16 Turu'nda karşı karşıya gelecek

Birçoğunun tahmin ettiği gibi, birbirine yakın komşular Portekiz ve İspanya, Dünya Kupası çeyrek finallerine kalmak için karşı karşıya gelecek. Bu ateşli rekabette galip kim çıkacak?

Portekiz ve İspanya buraya nasıl geldi?

Portekiz, şu ana kadar inişli çıkışlı bir performans sergiledi. Dört maçta yenilgi yüzü görmeyen ve sadece iki gol yiyen Portekiz, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile 1-1 berabere kaldığı ve Kolombiya ile 0-0 berabere kaldığı maçlarda hâlâ akıcı bir oyun sergilemekte zorlandı. Hırvatistan'ın kalbini kırmak için AC Milan'ın yeni rekor transferi Goncalo Ramos'un 94. dakikada attığı galibiyet golüne ihtiyaç duydular; ayrıca toplamda dört golün geçersiz sayıldığı maçın son saniyesinde VAR müdahalesi sonucu Hırvatistan'ın bir golünün iptal edilmesi de ayrı bir dram yarattı.

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Luis De La Fuente yönetimindeki İspanya takımı, turnuva öncesi favorilerinden biri olarak beklentileri karşılıyor. Suudi Arabistan’ı 4-0, Uruguay’ı ise 1-0 mağlup eden İspanya, henüz kalesinde gol görmedi. Zayıf rakip Cabo Verde ile 0-0 berabere kalması bir sürprizdi, ancak bu büyüleyici turnuvada başka sürprizlerin de yaşanacağının bir işareti oldu. Şaşırtıcı bir şekilde, 2006, 2010 ve 2014 yıllarının şampiyonlarından hiçbiri (İtalya, İspanya ve Almanya), Dünya Kupası'nı kazandıklarından bu yana eleme turlarında galip gelemedi. La Roja, bu eğilimi tersine çevirmek için her şeyi yapacaktır. İspanya, ilk eleme turunda Avusturya'yı 3-0 mağlup ederek sınıfını gösterdi.

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Oyarzabal, büyük maçlardaki cesaretini kanıtladı

Mikel Oyarzabal, İspanya kadrosundaki en göz alıcı isim olmayabilir, ancak Athletic Bilbao'nun sadık oyuncusu, Avusturya karşısında attığı iki golle büyük maçlardaki karakterini bir kez daha kanıtladı.

Barcelona’nın genç süperstarı Lamine Yamal’ın sahada kalma süresi dikkatli bir şekilde yönetiliyor. Yeşil Burun Adaları karşısında sadece 19 dakika, Suudi Arabistan karşısında ise 45 dakika oynadı ve bu maçta bir gol attı; Uruguay karşısında ise 76 dakika sahada kaldı. Barcelona’nın süperstarı, Avusturya karşısında ilk 11’de yer aldı ve 85 dakika sahada kaldı; bu, teknik direktör De La Fuente için harika bir işaret.

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Ronaldo mu, Ramos mu, yoksa ikisi birden mi?

Goncalo Ramos'un Hırvatistan karşısında attığı goller, teknik direktör Roberto Martinez'e İspanya ile oynanacak maçın kadrosunu belirlerken üzerinde düşünmesi gereken çok şey verecektir. 2022'de yaşanan onca olaydan sonra Cristiano Ronaldo'nun kadro dışı bırakılması ve Ramos'un İsviçre'ye karşı 6-1 kazanılan maçta onun yerine çıkarak hat-trick yapması, hayal edilemez bir durum değildir. Ancak Ronaldo'nun Hırvatistan karşısında attığı penaltı ve Özbekistan maçındaki performansı, bu maçta ilk 11'de yer alacağına işaret ediyor. Ramos, PSG'den Joao Neves ve Vitinha'dan oluşan son derece yetenekli orta saha kadrosunun önünde yedek kulübesinden oyuna girecek oldukça iyi bir seçenek.

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Muhtemel Portekiz İlk 11'i

İspanya (4-3-3)

Costa; Cancelo, Dias, Veiga, Mendes; Neves, Vitinha; Neto, Fernandes, Leão; Ronaldo.

Muhtemel İspanya ilk 11'i

İspanya (4-3-3)

Simón; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Fabián Ruiz; Yamal, Oyarzabal, Baena.

Portekiz - İspanya maçının önemli istatistikleri

Real Sociedad'ın önemli oyuncusu Mikel Oyarzabal, bu turnuvada İspanya'nın attığı sekiz golün beşine doğrudan katkı sağladı (4 gol, 1 asist) ve son 16 maçında 24 golün oluşmasına katkıda bulundu.

Portekiz'in bu yıl oynadığı sekiz maçın altısında ilk yarı berabere sona erdi.

İspanya, son on resmi maçının dokuzunda kalesini gole kapatmayı başardı.

Portekiz'in 26 kişilik kadrosu

Kaleciler: Diogo Costa (Porto), Jose Sa (Wolves), Rui Silva (Sporting), Ricardo Velho (Gençlerbirliği).

Defans oyuncuları: Diogo Dalot (Manchester United), Matheus Nunes (Manchester City), Ruben Dias (Manchester City), Nelson Semedo (Fenerbahçe), João Cancelo (Barcelona), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Gonçalo Inácio (Sporting), Renato Veiga (Villarreal), Tomás Araújo (Benfica).

Orta saha oyuncuları: Ruben Neves (Al-Hilal), Samu Costa (Mallorca), João Neves (Paris Saint-Germain), Vitinha (Paris Saint-Germain), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City).

Forvetler: Cristiano Ronaldo (Al-Nassr), João Félix (Al-Nassr), Francisco Trincão (Sporting), Francisco Conceição (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leão (AC Milan), Gonçalo Guedes (Real Sociedad), Gonçalo Ramos (Paris Saint-Germain).

İspanya'nın 26 kişilik kadrosu

Kaleciler: Unai Simón (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal), Joan Garcia (Barcelona).

Defans oyuncuları: Marcos Llorente (Atlético Madrid), Marc Pubill (Atlético Madrid), Pedro Porro (Tottenham), Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), Eric García (Barcelona), Pau Cubarsí (Barcelona), Marc Cucurella (Chelsea), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen).

Orta saha oyuncuları: Rodri (Manchester City), Martin Zubimendi (Arsenal), Mikel Merino (Arsenal), Pedri (Barcelona), Gavi (Barcelona), Fabian Ruiz (Paris St-Germain), Alex Baena (Atlético Madrid).

Forvetler: Yeremy Pino (Crystal Palace), Víctor Muñoz (Osasuna), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Ferran Torres (Barcelona), Lamine Yamal (Barcelona), Dani Olmo (Barcelona), Nico Williams (Athletic Bilbao), Borja Iglesias (Celta Vigo).

Takım haberleri ve kadrolar

Roberto Martinez, Portekiz maçı için muhtemel kadrosunu henüz açıklamadı ve mevcut kadro verilerinde herhangi bir sakatlık veya ceza bilgisi yer almıyor. Maçın başlama saatine yakın bir zamanda güncellemeler yapılması bekleniyor.

Luis de la Fuente de benzer şekilde İspanya için muhtemel ilk 11'ini henüz açıklamadı. Şu aşamada herhangi bir sakatlık veya cezalı oyuncu bildirilmedi, ancak Nico Williams ve Yeremy Pino, sırasıyla kasık sorunu ve omuz sakatlığı nedeniyle İspanya'nın Avusturya ile oynadığı son maçta kadroda yer almamıştı. Bu maçta oynayıp oynayamayacakları henüz kesinleşmedi. Takımlarla ilgili yeni haberler, elde edilir edilmez eklenecektir.

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Form Durumu

Karşılaşma Geçmişi

Portekiz ile İspanya arasındaki en son karşılaşma, 8 Haziran 2025'te oynanan ve 2-2 berabere biten UEFA Uluslar Ligi A maçıydı. Bundan önce, İspanya Eylül 2022'de Lizbon'da 1-0 galip gelmiş, iki takım Haziran 2022'de ise Sevilla'da 1-1 berabere kalmıştı. Son beş karşılaşmada hiçbir takım üstünlük sağlayamadı; Portekiz ve İspanya'nın birer galibiyeti, iki beraberlik ve bir başka beraberlik ile sonuçlandı. Her iki takım da bu seviyede birbirlerinden ayrılmanın zor olduğunu gösterdi.

Puan Durumu

İspanya, H Grubu'nu birinci sırada tamamlarken, Portekiz ise K Grubu'nda ikinci sırada yer alarak son 16 turuna yükseldi.