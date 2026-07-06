Bu, herkesin, özellikle de İber Yarımadası’ndakilerin beklediği bir Son 16 maçı. İspanya, Pazartesi günü (6 Temmuz) Dallas’ta komşusu ve rakibi Portekiz ile karşı karşıya gelecek ve iki takım arasında Dünya Kupası çeyrek finali bileti için mücadele edecek.
Birçoğu, Hırvatistan maçında oyundan çıkarıldığında Cristiano Ronaldo’yu Dünya Kupası sahnesinde son kez gördüğümüzü düşünmüştü, ancak Gonçalo Ramos’un son dakikalarda attığı kafa golü galibiyeti getirdi ve Portekiz’in tur atlamasını sağladı.
Peki CR7 ve arkadaşları, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda henüz gol yememiş olan inatçı İspanya takımını alt edebilecek mi? Bu muammaya bir de şunu ekleyelim: Penaltı atışları hariç tutulduğunda, La Roja şu anda 35 maçlık inanılmaz bir yenilmezlik serisi yakalamış durumda.
Portekiz - İspanya maçı ne zaman başlayacak?
Bu devasa Son 16 turu eleme maçı, Dallas Stadyumu’nda (AT&T Stadyumu) oynanacak.
Portekiz - İspanya Dünya Kupası biletleri nasıl alınır?
İşte bilmeniz gerekenler:
- Son Dakika Satış Aşaması 1 Nisan'da başladı. Bu bir çekiliş değildir; biletler, anında onaylanarak kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın alabilmek için son fırsattır.
- Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı açıldı. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilmeleri için artık birincil yetkili adres konumundadır.
- Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için Stub gibi ikincil pazar yerlerine de bakabilirler. Satın alacağınız biletler için ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.
Portekiz - İspanya Dünya Kupası biletleri ne kadar?
FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı.
Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkmıştır; ikincil pazar yerleri ve yeniden satış fiyatlarının ise bunun da ötesine çıktığını belirtmeye gerek bile yok.
2026 FIFA Dünya Kupası Bilet Fiyatları:
Tarihler
Aşama / Kategori
Resmi Fiyat Aralığı
İkincil Piyasa Tahmini Aralığı
28 Haziran - 3 Temmuz
32'li Tur (Yüksek Talep Gören Mekanlar)
225 $ – 540 $
550 $ – 3.200 $ (1.250 $)
28 Haziran - 3 Temmuz
32'li Tur (Standart Mekanlar)
225 $ – 540
400 $ – 2.800 $ (1.134 $)
4 Temmuz – 7 Temmuz
Son 16 Turu
240 $ – 640
650 $ – 4.200 $ (1.518 $)
9 Temmuz – 11 Temmuz
Çeyrek finaller
450 $ – 1.775 $
850 $ – 5.500 $ (2.348 $)
14 Temmuz – 15 Temmuz
Yarı finaller
930 $ – 3.295 $
1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)
18 Temmuz
Üçüncülük Maçı
250 $ – 800
500 $ – 3.500 $ (1.480 $)
19 Temmuz
FIFA Dünya Kupası Finali (MetLife Stadyumu)
1.490 $ – 7.875
5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)
Portekiz - İspanya Dünya Kupası: Bilmeniz gereken her şey
Portekiz - İspanya Form Durumu
Portekiz - İspanya: Son Karşılaşma Sonuçları
Portekiz - İspanya: Takım haberleri
Daha fazla bilgi
- 2026 FIFA Dünya Kupası biletleri nasıl alınır: Satış tarihleri, fiyatlar, dinamik fiyatlandırma ve daha fazlası
- 2026 FIFA Dünya Kupası Final biletlerini nasıl alabilirsiniz: MetLife Stadyumu fiyatları, bilgiler ve daha fazlası
- 2026 FIFA Dünya Kupası dinamik fiyatlandırma bilet rehberi: Dinamik fiyatlandırma ne anlama geliyor?
- En ucuz Dünya Kupası biletleri hangileridir?