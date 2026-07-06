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Dünya Kupası
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Dallas Stadium
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Portekiz - İspanya 16. tur maçının son dakika biletlerini nasıl alabilirsiniz: Dallas Dünya Kupası fiyatları, İber derbisi maç bilgisi ve daha fazlası

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Tickets
Dünya Kupası
Portekiz
İspanya
C. Ronaldo
L. Yamal

Dünya Kupası Son 16 Turu’nda heyecan dolu bir İber derbisi bizi bekliyor. Biletlerinizi nasıl alabileceğinizi aşağıda bulabilirsiniz.

Bu, herkesin, özellikle de İber Yarımadası’ndakilerin merakla beklediği Son 16 turu karşılaşması. İspanya, Pazartesi günü (6 Temmuz) Dallas’ta komşusu ve rakibi Portekiz ile kozlarını paylaşacak; bu maçın galibi, Dünya Kupası çeyrek finallerine yükselecek.

Birçoğu, Hırvatistan maçında oyundan çıkarıldığında Cristiano Ronaldo'yu Dünya Kupası'nda son kez gördüğümüzü düşünmüştü, ancak Gonçalo Ramos'un son dakikalarda attığı kafa golü galibiyeti getirdi ve Portekiz'in tur atlamasını sağladı.

Peki CR7 ve arkadaşları, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda henüz gol yememiş olan inatçı İspanya takımını alt edebilecek mi? Bu muammaya bir de şunu ekleyelim: Penaltı atışları hariç tutulduğunda, La Roja şu anda 35 maçlık inanılmaz bir yenilmezlik serisi yakalamış durumda.

Portekiz - İspanya maçı ne zaman başlayacak?

Bu devasa Son 16 turu eleme maçı, Dallas Stadyumu’nda (AT&T Stadyumu) oynanacak.

Portekiz - İspanya Dünya Kupası biletleri nasıl alınır?

İşte bilmeniz gerekenler:

  • Son Dakika Satış Aşaması 1 Nisan'da başladı. Bu bir çekiliş değildir; biletler kesinlikle "ilk gelen, ilk alır" esasına göre satılmakta ve satın alma işlemi anında onaylanmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın alabilmek için son fırsattır.
  • Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı açıldı. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilmeleri için artık birincil yetkili adres konumundadır.
  • Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için Stub gibi ikincil pazar yerlerine de bakabilirler. Satın alacağınız biletler için ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

Portekiz - İspanya Dünya Kupası biletleri ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı.

Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkmıştır; ikincil pazar yerleri ve yeniden satış fiyatlarının ise bunun da ötesine çıktığını belirtmeye gerek bile yok.

2026 FIFA Dünya Kupası Bilet Fiyatları:

Tarihler

Aşama / Kategori

Resmi Fiyat Aralığı

İkincil Piyasa Tahmini Aralığı

28 Haziran - 3 Temmuz

32'li Tur (Yüksek Talep Gören Mekanlar)

225 $ – 540 $

550 $ – 3.200 $ (1.250 $)

28 Haziran - 3 Temmuz

32'li Tur (Standart Mekanlar)

225 $ – 540

400 $ – 2.800 $ (1.134 $)

4 Temmuz – 7 Temmuz

Son 16 Turu

240 $ – 640

650 $ – 4.200 $ (1.518 $)

9 Temmuz – 11 Temmuz

Çeyrek finaller

450 $ – 1.775 $

850 $ – 5.500 $ (2.348 $)

14 Temmuz – 15 Temmuz

Yarı finaller

930 $ – 3.295 $

1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)

18 Temmuz

Üçüncülük Maçı

250 $ – 800

500 $ – 3.500 $ (1.480 $)

19 Temmuz

FIFA Dünya Kupası Finali (MetLife Stadyumu)

1.490 $ – 7.875

5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

Portekiz - İspanya Dünya Kupası: Bilmeniz gereken her şey

Portekiz - İspanya Form Durumu

POR

POR - Form

NGA
K2-1
COD
B1-1
UZB
K5-0
COL
B0-0
CRO
K2-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
10/3
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5
ESP

ESP - Form

PER
K1-3
CPV
B0-0
KSA
K4-0
URU
K0-1
AUT
K3-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
11/1
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
1/5

Portekiz - İspanya: Son Karşılaşma Sonuçları

POR

Son 5 maçları

ESP

1

Galibiyet

3

Beraberlikler

1

Galibiyet

1

Gol sayısı

2
2,5 gol üzeri maçlar
0/5
Her iki takım da gol attı
1/5

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