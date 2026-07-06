Bu, herkesin, özellikle de İber Yarımadası’ndakilerin merakla beklediği Son 16 turu karşılaşması. İspanya, Pazartesi günü (6 Temmuz) Dallas’ta komşusu ve rakibi Portekiz ile kozlarını paylaşacak; bu maçın galibi, Dünya Kupası çeyrek finallerine yükselecek.

Birçoğu, Hırvatistan maçında oyundan çıkarıldığında Cristiano Ronaldo'yu Dünya Kupası'nda son kez gördüğümüzü düşünmüştü, ancak Gonçalo Ramos'un son dakikalarda attığı kafa golü galibiyeti getirdi ve Portekiz'in tur atlamasını sağladı.

Peki CR7 ve arkadaşları, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda henüz gol yememiş olan inatçı İspanya takımını alt edebilecek mi? Bu muammaya bir de şunu ekleyelim: Penaltı atışları hariç tutulduğunda, La Roja şu anda 35 maçlık inanılmaz bir yenilmezlik serisi yakalamış durumda.

Portekiz - İspanya maçı ne zaman başlayacak?

Bu devasa Son 16 turu eleme maçı, Dallas Stadyumu’nda (AT&T Stadyumu) oynanacak.

Dünya Kupası - World Cup Final Stage Dallas Stadium

Portekiz - İspanya Dünya Kupası biletleri nasıl alınır?

İşte bilmeniz gerekenler:

Son Dakika Satış Aşaması 1 Nisan'da başladı. Bu bir çekiliş değildir; biletler kesinlikle "ilk gelen, ilk alır" esasına göre satılmakta ve satın alma işlemi anında onaylanmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın alabilmek için son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı açıldı. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilmeleri için artık birincil yetkili adres konumundadır.

Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için Stub gibi ikincil pazar yerlerine de bakabilirler. Satın alacağınız biletler için ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

Portekiz - İspanya Dünya Kupası biletleri ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı.

Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkmıştır; ikincil pazar yerleri ve yeniden satış fiyatlarının ise bunun da ötesine çıktığını belirtmeye gerek bile yok.

2026 FIFA Dünya Kupası Bilet Fiyatları:

Tarihler Aşama / Kategori Resmi Fiyat Aralığı İkincil Piyasa Tahmini Aralığı 28 Haziran - 3 Temmuz 32'li Tur (Yüksek Talep Gören Mekanlar) 225 $ – 540 $ 550 $ – 3.200 $ (1.250 $) 28 Haziran - 3 Temmuz 32'li Tur (Standart Mekanlar) 225 $ – 540 400 $ – 2.800 $ (1.134 $) 4 Temmuz – 7 Temmuz Son 16 Turu 240 $ – 640 650 $ – 4.200 $ (1.518 $) 9 Temmuz – 11 Temmuz Çeyrek finaller 450 $ – 1.775 $ 850 $ – 5.500 $ (2.348 $) 14 Temmuz – 15 Temmuz Yarı finaller 930 $ – 3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18 Temmuz Üçüncülük Maçı 250 $ – 800 500 $ – 3.500 $ (1.480 $) 19 Temmuz FIFA Dünya Kupası Finali (MetLife Stadyumu) 1.490 $ – 7.875 5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

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