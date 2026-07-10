Portekiz'in yeni milli takım teknik direktörü, Cristiano Ronaldo'nun (41) statüsüne aldırış etmiyor: "Neymar'a şöyle dedim..."

Jorge Jesus, Cuma günü Portekiz’in yeni milli takım teknik direktörü olarak tanıtıldı. 71 yaşındaki teknik direktör, düzenlenen basın toplantısında, Cristiano Ronaldo’nun (41) durumu hakkında soru sorulduğunda, “büyük isimlerden” etkilenmediğini belirtti.

Portekiz, geçtiğimiz Dünya Kupası’nda hayal kırıklığı yarattı. Teknik direktör Roberto Martínez, Özbekistan’ı mağlup edip Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Kolombiya ile berabere kalarak takımını biraz zorlanarak 32’li tura taşıdı.

Bu turda, uzatma dakikalarında yaşanan tartışmalı bir anın da yardımıyla Hırvatistan'ı 2-1 mağlup ettiler. Ardından çeyrek finalde, uzatma dakikalarında tek golü atan İspanya'ya karşı (1-0) oldukça umutsuz bir şekilde yenildiler.

Portekiz, komşusu karşısında çaresiz kaldı ve şerefsiz bir şekilde turnuvadan elendi; bu da Martínez’in görevden alınmasına yol açtı. Şimdi Jesus, Portekiz’i yeniden ayağa kaldırmakla görevli. Asıl soru, kadro seçimi politikasının nasıl olacağı, ancak teknik direktörün büyük isimlere pek önem vermediği kesin.

"Takımımızın ortalama yaşı 28. Bu benim için sorun değil. Önemli olan değer. 17 ya da 18 yaşında olup da kaliteliysen, takıma alınırsın. Ayrıca benimle daha önce çalışmış on iki oyuncu var."

Jesus, geçen sezon Al-Nassr’da Ronaldo ile birlikte çalışmıştı. “Ona yaşına göre bakmıyorum. Benimle bir yıl antrenman yaptı. Hiç sakatlığı olmadı. Maç başına sekiz kilometre koştu, bu bir forvet için çok iyi bir rakam.”

"İstatistikleri bana ona güvenebileceğimi hissettirdi. Oynaması gerektiğini düşündüğümde oynadı. Oynamaması gerektiğini düşündüğümde ise onu sahaya çıkarmadım, hatta yedek kulübesine bile almadım."

Jesus’a daha sonra, Martínez’in Ronaldo’yla nasıl başa çıktığı da soruldu. İspanyol teknik adam, takımı taze bir yedek oyuncunun, örneğin Gonçalo Ramos’un oyuna girmesinden fayda sağlayacak gibi görünse bile, ne pahasına olursa olsun Ronaldo’yu sahada tuttuğu için sık sık eleştiriliyordu.

Jesus bu konuda şöyle diyor: "Maçın gidişatı belirleyicidir. Önemli olan oyuncunun performansıdır. Performans gösteremiyorsa, oyuncu kim olursa olsun... Değiştirilmesi gerekiyorsa, değiştirilir. İsmi önemli değil. Dünyanın en iyi iki oyuncusunu da çalıştırdım."

"Üçüncüsü olan Messi’yi çalıştırmayacağım. Ronaldo’yu çalıştırdım, Neymar’ı da çalıştırdım. Bir gün Neymar’a şöyle demiştim: ‘Sen, bitti.’ Milli takım için en iyisi olduğunu düşündüğüm şey de gerçekleşecek,” diyor Al-Hilal’da bir buçuk yıl boyunca Neymar ile birlikte çalışan Jesus.