Club Brugge kanat oyuncusu Carlos Forbs, Aston Villa, Newcastle United, Brighton, Everton ve Brentford’un ocak ayı transfer hedefleri arasına girdi. 22 yaşındaki oyuncu, salı akşamı Portekiz’in ikonik 7 numaralı formasını giyerken A millî takım düzeyindeki ilk golünü atarak Premier League gözlemcilerini etkiledi.

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İngiliz kulüpleri Belçika’da öne çıkan oyuncuyu izliyor

TEAMtalk’a göre, birçok Premier League kulübünün resmî girişimde bulunmayı değerlendirmesiyle Forbs’un kış transfer döneminde İngiltere’ye dönmesi giderek daha olası hâle geliyor. Villa’nın Portekizli hücum oyuncusunun büyük bir hayranı olduğu belirtilirken Newcastle, Brighton, Everton ve Brentford da oyuncunun gelişimini yakından takip ediyor. Birden fazla Premier League takımının temsilcisinin, onu izlemek üzere salı gecesi tribünde bulunduğu ifade ediliyor.

Millî takımda galibiyet golüne ünlü forma eşlik etti

Forbs, hafta içindeki millî maçta Britanya topraklarına unutulmaz bir dönüş yaptı ve galibiyet golünü atarak Portekiz’i Galler karşısında zafere taşıdı. Bu belirleyici gol, onun A millî takım düzeyindeki ilk golüydü. Ayrıca ülkenin ünlü 7 numaralı formasını devralan ilk oyuncu olması nedeniyle de ayrı bir önem taşıyordu. Forbs, formayı Cristiano Ronaldo’nun millî takımı bırakmasının ardından devraldı.

Millî takımda dikkat çeken bu performans, Belçika’da bu sezon sergilediği etkileyici kulüp formunun devamı niteliğindeydi. Kanat oyuncusu, 2026-27 sezonunda Jupiler Pro League’de çıktığı ilk 10 maçta üç gol ve beş asist üretirken Brugge formasıyla dört Şampiyonlar Ligi maçında da iki gol ve üç asist kaydetti.

Belçika’ya transferi umut vadeden kariyerine ivme kazandırdı

Ajax’ın ünlü altyapısından yetişen Forbs, 2024 sezonunu Wolves’ta kiralık geçirerek İngiliz futbolunu da tanıdı. Ancak haberde, Molineux’daki kısa döneminin gerçek yeteneğini veya futboldaki uzun vadeli potansiyelini adil biçimde yansıtmadığı belirtiliyor.

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2025 yazında kalıcı olarak Brugge’e transfer olması, itibarını yeniden inşa edip performansını daha üst bir seviyeye taşıması için ona ideal ortamı sağladı. Artık düzenli olarak gol ve asist katkısı veren oyuncunun hızı, rakibin üzerine doğrudan gitmesi ve hücumun son bölümünde pozisyon yaratması, İngiliz kulüplerinin transfer yetkililerini Premier League’de başarılı olmak için gereken niteliklere sahip olduğuna ikna etti.

Kış transfer dönemi Brugge’ün kararlılığını sınayacak

TEAMtalk, kulüpler ocak ayı transfer dönemi yeniden açılmadan önce hücum seçeneklerini değerlendirirken Premier League’den gelen ilginin gerçek olduğunu doğruluyor. Forbs’un Brugge ile Haziran 2029’a kadar süren bir sözleşmesi bulunduğundan Belçika ekibi yeni yıla güçlü bir pazarlık konumuyla giriyor. Yine de ligde ve Avrupa kupalarında hızla yükselmesi, adının kış transfer dönemi boyunca gündemde kalmasını sağlayacak.