Portekizli süperstarın lügatında, rekor kırmaktan başka bir seçenek yok...

Cristiano Ronaldo, rekor konusunda bitmek tükenmek bilmeyen bir hırsa sahip…

Portekizli süperstar, yeni bir rekora daha imzasını attı. Ronaldo, toplamda 197 kez ile milli maçlarda en fazla forma giyen futbolcu oldu.

Süperstar, ülkesi Portekiz’in Avrupa Şampiyonası elemelerinde karşılaştığı Lihtenştayn mücadelesinde hocası Roberto Martinez tarafından ilk 11’de sahaya sürüldü.

Böylece, kırılması çok zor bir rekora daha imzasını atmış oldu.

Ronaldo ne söylemişti?

Portekizli süperstar, Çarşamba günü gazetecilere şu açıklamayı yaptı:

"Rekorlar benim motivasyon kaynağım. Tarihin en fazla milli forma giyen oyuncusu olmak istiyorum. Bu beni gururlandıracak.

“Ama bununla bitmeyecek. Yine milli takıma çağrılmak istiyorum.”

"H er zaman katkımı vereceğim"

Ronaldo ayrıca, milli takımdaki geleceğiyle ilgili de konuştu:

"Yalan söylemeyeceğim. Hayatımızda her şeyi teraziye koymak zorundayız. Ben ve ailem düşündük, ama sonra zorluklara rağmen havlu atamayacağımız sonucuna vardık.

"Durumları farklı açılardan görebildim. Bundan çok şey öğrendim.

"Geri döndüğüme sevindim. Roberto Martinez bana güvendiğini gösterdi. Her zaman oynamak istemişimdir.

"Bildiğiniz gibi herkesle ve benimle de konuştu ve millî takıma verecek çok şeyim olduğunu fark ettim.

"Bunu hissediyorum, istiyorum ve arzum Portekiz'i en üst seviyeye çıkarmak. Bana ihtiyaç duyduklarında her zaman katkımı vereceğim."