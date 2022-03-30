Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı kariyerinde beşinci kez Dünya Kupası'na gitmesinin coşkusunu yaşıyor.

Ronaldo, 2006'dan beri her Dünya Kupası'nda oynadı ve Manchester United'ın yıldızı, Portekiz'in Kuzey Makedonya'yı 2-0 yenmesine katkı vererek bu galibiyet serisinin devam etmesini sağladı.

Bruno Fernandes, Portekiz adına Kuzey Makedonya’ya karşı iki golü de atan isimdi.

Ancak; Ronaldo ve Diogo Jota, ülkelerini art arda altıncı Dünya Kupası'na götürmek için asistleri yapan oyuncular oldular.

Ronaldo ne dedi?

Ronaldo, Instagram’dan paylaştığı gönderisinde şu ifadeleri kullandı:

"Hedefe ulaşıldı, Katar'daki Dünya Kupası’ndayız.

"Hak ettiğimiz yerdeyiz! Portekiz halkına, bitmek tükenmek bilmeyen desteği için teşekkür ederiz!

“Haydi Portekiz!”

Ronaldo'nun Dünya Kupası geçmişi

Portekizli süperstar, ülkesi adına Dünya Kupası’nda toplam 17 maç oynadı ve 7 gol atmayı başardı.

Bu gollerin dördünü 2018 Dünya Kupası’nda kaydeden Ronaldo, grup aşamasında oynadıkları İspanya maçında hat-trick yaptı.

Portekiz, Ronaldo ile birlikte Dünya Kupası'nda altı kez kazandı, beş kez kaybetti ve altı kez de berabere kaldı.

Cristiano Ronaldo kaçıncı Dünya Kupası'na gidiyor?

Portekiz ile birlikte Katar 2022'de yer alacak olan Cristiano Ronaldo, beşinci Dünya Kupası'na gidiyor.

37 yaşındaki yıldızın sürekli karşılaştırıldığı rakibi Lionel Messi de Arjantin formasıyla Katar'da olacak.

PSG'nin yıldızı da Cristiano Ronaldo gibi bu turnuvada beşinci kez yarışacak.

İki oyuncu, Dünya Kupası'na 5. kez katılan oyuncular arasına girdi ve tarihe geçtiler.

Daha önce Dünya Kupasına 5 kez katılan oyuncular İtalya ile Antonio Carbajal, Almanya ile Lothar Matthäus ve Meksika ile Rafael Márquez'di.

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