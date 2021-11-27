Portekiz'in hocası Fernando Santos: "Türkiye'nin bir standardı yok"

Portekiz Teknik Direktörü Fernando Santos, Türkiye'nin iyi futbol oynayan ve son derece yetenekli futbolculara sahip olduğunu söylerken mart ayındaki maça en iyi şekilde hazırlanacaklarını ifade etti.

Çekilen kuranın ardından açıklamalarda bulunan Portekiz'in hocası Santos, Türkiye'nin zorlu bir rakip olduğundan bahsetti.

Santos, Türkiye'nin bazen iyi bazen de kötü oynadığını söylerken A Milli Takım'ın belirli bir standardı olmadığını da vurguladı.

Ne söylendi?

Portekiz'in tecrübeli teknik direktörü Fernando Santos, Türkiye hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'ye odaklanmamız lazım. Bu maç bizim için çok önemli, çünkü Katar'a gitmek istiyorsak bu hedefimize giderken her maçı kazanmamız gerekiyor. Bu mücadeleyi evimizde oynayacak olmamız, bizim için ekstra bir avantaj olacak.

"Türk Milli Takımı'nın çok yetenekli oyuncuları var. Takım olarak ise bazen gerçekten çok iyiler bazen de kötü olabiliyorlar. Bu anlamda belirli bir standartları yok. 4-3-3 formasyonuyla sahada yer alıyorlar.

"Biz, Türkiye'yi yenmek için elimizden geleni yapacağız ve en iyi oyunumuzu sahaya yansıtarak onları mağlup etmeye çalışacağız. Oyuncularımın bu maçı kazanacağını düşünüyorum ve onlara inanıyorum."

İtalya hakkında da konuşan Santos, "İtalyanlarla ilgili çok fazla bir şey söylemenin anlamı yok. Onlar çok iyi bir takım ve son Avrupa Şampiyonası'nın galibi. Onlara her zaman büyük bir saygı duyuyoruz, ancak öncelikle Türkiye maçına odaklanıp o maçı kazanmamız gerekiyor" dedi.

Türkiye Milli Takımı, deplasmanda oynayacağı maçta Portekiz'i yenerse final turunda İtalya - Kuzey Makedonya maçının galibiyle karşılaşacak ve iki maçı da kazanan taraf Katar'daki Dünya Kupası'na katılma şansını yakalayacak.

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