Portekiz'in hazırlık maçı tamamen rayından çıktı: iki doğrudan kırmızı kart

Portekiz, Cumartesi akşamı Dünya Kupası öncesinde bir talihsizlik yaşadı. Rafael Leão, Şili ile oynanan hazırlık maçında devre arifesinde düşüncesiz bir hareketin ardından doğrudan kırmızı kart gördü ve şimdi FIFA’nın bu konuda bir karar verip vermeyeceğini beklemek zorunda.

Normalde hazırlık maçlarındaki cezalar bir sonraki hazırlık maçlarında çekilir. Portekiz, 10 Haziran'da Nijerya ile son bir hazırlık maçı oynayacak, bu nedenle standart bir maçlık ceza Dünya Kupası için herhangi bir sonuç doğurmayabilir.

Yine de Leão'nun 17 Haziran'da Kongo ile oynanacak açılış maçını kaçıracağı bir senaryo da göz ardı edilemez. FIFA'nın bunun ciddi bir kural ihlali olduğu yönünde karar vermesi halinde, resmi maçlara da uzanan daha ağır bir ceza verilebilir.

Olay, arka çizgide João Cancelo ile Felipe Faundez arasında top için yaşanan bir mücadeleden sonra çıktı. Iván Román daha sonra kavgaya karıştı ve başını Cancelo'nun başına dayadı, ardından durum hızla tırmandı.

Leão olaya müdahale etmeye karar verdi ve bu sırada kendini kontrol edemediği açıkça görüldü. Forvet, Román'ı iki eliyle boynundan yakalayıp itti ve Şilili oyuncu yere düştü. Ardından, birçok oyuncunun dahil olduğu büyük bir arbede çıktı.

Hakem sert bir karar verdi ve hem Román'ı hem de Leão'yu kırmızı kartla sahadan attı. Cancelo da kavgaya karıştı, ancak kişisel bir ceza almadan kurtuldu.

Jürgen Locadia kırmızı karttan ucuz kurtuldu

Jürgen Locadia, bu hafta Leão ile benzer bir durum yaşadı. Curaçao'nun forveti, İskoçya ile oynanan hazırlık maçında sert bir dirsek darbesinin ardından doğrudan kırmızı kart gördü, ancak sonunda sadece bir maçlık ceza aldı. Bu nedenle, sadece Aruba ile oynanacak veda maçını kaçıracak ve eski PSV oyuncusu, Curaçao'nun Almanya ile oynayacağı ilk Dünya Kupası maçında forma giyebilecek.







