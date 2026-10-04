Portekiz Milli Takımı'nın eski oyuncusu Manish, kendisine atfedilen ve Cristiano Ronaldo'ya saldırdığı bir açıklamanın doğruluğunu reddederek, bu açıklamanın tamamen uydurma olduğunu ve takımın geçirdiği hassas bir dönemde dolaşıma sokulduğunu vurguladı.

Manish, "Instagram" hesabı üzerinden açıklamanın "sahte" ibaresiyle mühürlenmiş bir görselini "Uyarı: Sahte alıntı" başlığıyla paylaştı.

Kendisine atfedilen açıklamada, milli takım hakkındaki konuşmaların her zaman Ronaldo'ya döndüğü için Portekizli oyuncular arasında bir rahatsızlık hali bulunduğu öne sürülüyor. Yine sahte açıklamaya göre, "Arjantin'in Messi dönemini sorunsuz bir şekilde geride bırakması" ile "başka bir yıldız olmasını istemeyen bir oyuncuyla sıkışıp kalan Portekiz" arasında bir karşılaştırma yapılıyor.

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Manish şunları yazdı: "Bu cümle bana ait değil. Bunu asla söylemedim. Bu cümle ve adıma uydurulan başka alıntılar, interneti vicdansızca kullanan, milli takımın hassas bir anında gürültü ve bölünme yaratmak isteyen kişiler tarafından yayılıyor. Kendimi ne bu sözlerde ne de bu tavırda görüyorum. Ne düşünüyorsam, başım dik bir şekilde söylerim."

Şunları ekledi: "Bu cümle bana ait değil. Bunu asla söylemedim. Nokta. Biri bunu uydurmaya, üzerine fotoğrafımı koymaya ve gerçekmiş gibi yaymaya karar verdi. Bu ilk kez olmuyor ve son da olmayacak. Bu ne bir görüş ne de gazetecilik; milli takımın her şeyden çok bunun dışındaki bir şeye ihtiyaç duyduğu bir anda, tıklama, nefret ve bölünme toplamak için yalan uydurmaktan ibaret."

Atletico Madrid ve Porto'nun eski yıldızı sözlerine şöyle devam etti: "Görüşlerimi canlı yayında, başım dik ve kendi adımla dile getiririm. Ne düşündüğümü bilmek isteyen, bunu sahte hesaplardan değil benden duysun. Paylaşımı iyi niyetle paylaşanlara ise: Paylaş butonuna basmadan önce kaynağı doğrulayın. Yalan ancak biri onu aktardığı için yayılır."

Manish'in bu yalanlaması, Ronaldo ile Portekiz Milli Takımı'nın teknik direktörü Jorge Jesus arasında alevlenen ve "Don" lakaplı yıldızın, Norveç maçı boyunca yedek kulübesinde kaldıktan sonra Portekiz'in Kopenhag'daki kampından ayrılmasıyla zirveye ulaşan krizin ortasında geldi.

Portekiz Milli Takımı, bugün pazar akşamı Porto'da Norveç ile Ronaldo'nun yokluğunda yeniden karşılaşacak.



