Portekiz Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Nelo Vingada, Al-Nassr'ın kaptanı Cristiano Ronaldo'nun milli takımdan emeklilik kararını geç aldığını düşünüyor ve gelecekte teknik ya da idari bir görevle milli takıma dönmesini beklemediğini belirtiyor.

Ronaldo, dün perşembe günü Portekiz Milli Takımı'ndan emekli olduğunu açıklayarak 23 yıl boyunca süren uzun bir yolculuğu sona erdirip herkesi şaşırttı; oysa cezaya çarptırıldıktan sonra milli takım kariyerini sürdürmek istediğini açıklamıştı.

Ronaldo'nun emekliliği, teknik direktörü Jorge Jesus ile yaşadığı büyük bir krizin ardından geldi; kriz, oyuncunun teknik direktörün açıklamalarına tepki olarak izin almadan Kopenhag'daki milli takım kampından ayrılmasından kaynaklanıyordu.

Portekizli taraftarlar, cezanın ardından Ronaldo'nun milli takım kadrosuna dönüşünün açıklanmasını beklerken, 41 yaşındaki oyuncu milli takımdan emekli olmayı tercih etti.

Gelecek maçlar POR UEFA Nations League A 14:45 DEN

"En iyi karar"

Vingada, bugün cuma günü Kooora'ya yaptığı özel açıklamalarda şöyle konuştu: "Daha önce yaşanan olaylara bakınca, bu durumda kazanan olmamasına rağmen milli takımdan emeklilik kararının en iyisi olduğunu düşünüyorum."

Ronaldo'nun daha önce oynamaya devam etmek istediğini açıklamasının ardından fikrini değiştirmesiyle ilgili olarak ise Vingada şunları söyledi: "Bazı olaylar yaşandı, teknik direktör ile oyuncu arasında bir anlaşmazlık vardı; ayrıca ikisinin yaptığı açıklamalar uzlaşmaya yer bırakmadı."

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"Büyük bir kayıp"

Ronaldo'nun emekliliğinin gelecekte Portekiz Milli Takımı'nı etkileyip etkilemeyeceğine dair ise Vingada şöyle konuştu: "Elbette, bu büyük bir kayıp, özellikle de her iki taraftan da işler iyi yönetilmediği için."

1993'te Portekiz'i çalıştıran teknik direktör daha sonra şu eklemeyi yaptı: "Ancak teknik açıdan bu karar doğaldı, gerçekte ne olduğu henüz açıklığa kavuşturulmamış olsa da."

Binlik hayali ve oğluyla oynamak

Ronaldo'nun milli takımdan emekli olmasının zamanlamasına dair Vingada şunları söyledi: "Benim görüşüme göre, kararı almak için uygun zaman 2026 Dünya Kupası'ndan sonraydı. Bundan sonraki maçlar Ronaldo'ya milli takım kariyerini hak ettiği şekilde bitirme fırsatını en iyi şekilde vermedi, bu yüzden bu karar geç geldi."

Futbolu tamamen bırakmaya gelince ise şöyle konuştu: "1000 gol atma hedefine mümkün olan en kısa sürede ulaşmak için Al-Nassr ile oynamaya devam etmeli. Bu hedefe ulaştığında, bir oyuncu olarak kariyerinin sonuna yaklaşmış olabileceğini düşünüyorum. Ayrıca Al-Nassr'da oğluyla birlikte oynama arzusu olduğunu da düşünüyorum."

"Portekiz'i çalıştırmayacak"

Ronaldo'nun gelecekte idari ya da teknik bir görevle Portekiz Milli Takımı'na dönmesini bekleyip beklemediğine dair ise Vingada bunu beklemediğini vurguladı ve Don'un futbolu tamamen bıraktıktan sonraki hedeflerinin daha çok futbolun dışında yoğunlaşacağını gördüğünü belirtti.