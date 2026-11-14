Fas Milli Takımı, Brezilya ve Portekiz milli takımlarından iki değerli hediye aldı. Brezilya'nın Japonya karşısında hazırlık maçında aldığı sürpriz yenilgi ve Portekiz'in UEFA Uluslar Ligi'nde Danimarka'ya mağlup olması, dünya sıralamasının üst sıralarındaki rekabetin görünümünü değiştirdi ve Fas'a ilk beşlik listede garanti bir koltuk sağladı.

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Fas Milli Takımı, 2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerinin üçüncü haftasında dün akşam Nijer'i 5-0'lık geniş skorla mağlup etmesinin ardından, FIFA Dünya Sıralaması'nda hem Brezilya'nın hem de Portekiz'in önüne geçti.

Brezilya'nın Japonya'ya 3-0 yenilmesi ve Portekiz'in cumartesi akşamı Danimarka karşısında 4-1'lik ağır bir skorla kaybetmesinin ardından Fas Milli Takımı 1805 puanla sıralamada beşinci basamağa yükseldi. FIFA sıralamasının güncel hesaplarına göre Fas Milli Takımı'nı Portekiz'den yalnızca yarım puan ayırıyordu; mağlubiyetin ardından Portekiz'in puanı 1797,6'ya geriledi ve iki sıra düşerek yedinci basamağa yerleşti.

Fas'ı önümüzdeki salı günü Moulay Abdellah Stadı'nda Nijer Milli Takımı karşısında yeni bir sınav bekliyor. Teknik direktör Mohamed Ouahbi'nin ekibi, galibiyeti yineleyerek uluslararası düzeyde ek bir ivme kazanmayı hedefliyor.

Önümüzdeki karşılaşmada alınacak Fas galibiyeti, Brezilya ile Singapur Milli Takımı'nı karşı karşıya getirecek hazırlık maçının sonucunu beklemek zorunda kalmadan, sıralamadaki konumunu pekiştirme fırsatı sunacak.

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Fas Milli Takımı, Ekim 2026'da FIFA Erkekler Dünya Sıralaması'nda beşinci basamağa ulaştı; böylece Nijerya'nın Nisan 1994'te elde ettiği, bir Afrika takımının en iyi sıralaması olan başarıyı eşitledi.

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Bu başarı, Fas Milli Takımı'nın geçen eylül ve ekim aylarında kazandığı galibiyetlerin ardından geldi; Fas, 2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerinin ilk haftasında Gabon'u, ardından ikinci haftada Lesotho'yu yenmeyi başardı.

Katar Dünya Kupası başarısından bu yana Fas'tan büyük bir sıçrama

Katar'daki Dünya Kupası başlamadan önce Fas Milli Takımı o dönem dünyada 22. sıradaydı. Katar 2022 turnuvasının sonunda ise Fas sıralamada 11. basamağa sıçradı.

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O tarihten bu yana yalnızca 2024 yılını tamamladıkları 14. sıraya kadar geriledi; ardından yeniden ilerleyerek 2025 yılını 11. sırada kapattılar, sonra Ocak 2026'da sekizinci basamağa ulaştılar. Bu, Nisan 1998'de onuncu sırada yer aldıklarından bu yana FIFA sıralamasında en iyi 10 takım listesine ilk kez girmeleriydi.

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