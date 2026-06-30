Portekiz'in Dünya Kupası finaline giden yolu: Kesinleşen son 32 turu maçı, muhtemel eşleşme senaryoları, fikstür ve daha fazla bilgi

FIFA Dünya Kupası 2026 turnuvasına girerken, Portekiz taraftarlarının derin yetenek havuzuna sahip kadrolarının ülkeye tarihindeki ilk dünya şampiyonluğunu nihayet getirebileceğine dair beklentileri oldukça yüksekti. Bu iyimserliği, baskın bir eleme kampanyasının üzerine koymak isteyen yıldızlarla dolu kadro besliyordu. Takım son derece rekabetçi K Grubu'nda yer almasına rağmen, dirençli bir DR Congo ekibine karşı 1-1'lik gergin bir beraberlikle başladıktan sonra ritmini buldu, kalan maçlarda Özbekistan'ı 5-0 ezdi ve Kolombiya ile taktik ağırlıklı 0-0'lık beraberlik alarak grubu ikinci sırada tamamladı.

Portekiz 2022'de çeyrek finale yükselmişti ve küresel futbolda istikrarlı biçimde büyük bir güç olmaya devam ediyor, ancak en büyük ödül hâlâ ulaşılamaz durumda. Şimdi Roberto Martínez'in ekibini Toronto Stadium'da L Grubu ikincisi Hırvatistan'a karşı yüksek riskli bir mücadele bekliyor.

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İşte 19 Temmuz'daki Dünya Kupası Finali'ne kadar önlerinde uzanan kesin yol ve küresel zafer arayışındaki olası eşleşmelerin detayları.

Portekiz'in Dünya Kupası 2026 sonuçları ve yaklaşan fikstürü

Tarih Maç (Yerel / SAST) Stat Nihai skor / Biletler 17 Haziran Çarşamba Portekiz - DR Congo (12:00 CT) Houston Stadium, Houston 1-1 23 Haziran Salı Portekiz - Özbekistan (12:00 CT) Houston Stadium, Houston Portekiz 5-0 kazandı 27 Haziran Cumartesi Kolombiya - Portekiz (19:30 ET) Miami Stadium, Miami Gardens 0-0 2 Temmuz Perşembe / 3 Temmuz Cuma Portekiz - Hırvatistan (19:00 ET / 01:00 SAST) Toronto Stadium, Toronto Biletler

Portekiz'in Dünya Kupası 2026 Finali'ne giden yolu

Portekiz K Grubu'nu ikinci sırada bitirdiği için, 19 Temmuz'daki Dünya Kupası Finali'ne yükselmeyi başarması hâlinde hangi tarihlerde, saatlerde ve statlarda oynayacağı aşağıda yer alıyor. Portekiz Hırvatistan'ı yenerse, Son 16 Turu'nda Dallas'ta İspanya veya Avusturya ile çok zorlu görünen bir eşleşme onları bekleyebilir. Bunun ardından çeyrek finalde Belçika veya ABD, yarı finalde Fransa veya Hollanda ve Final'de Arjantin, Brezilya ya da İngiltere gibi dev rakiplerle karşılaşabilir.

Tarih (yerel başlama saati) Tur Stat Olası maç Biletler 2 Temmuz (19:00 ET) Son 32 Turu Toronto Stadium (Toronto) Portekiz - Hırvatistan Biletler 6 Temmuz (14:00 CT) Son 16 Turu Dallas Stadium (Arlington) Maç 93: İspanya veya Avusturya'ya karşı Biletler 10 Temmuz (12:00 PT) Çeyrek finaller Los Angeles Stadium (Inglewood) Maç 98: Maç 94'ün galibine karşı (ABD/Belçika/Senegal) Biletler 14 Temmuz (15:00 CT) Yarı finaller Dallas Stadium (Arlington) Maç 101: Maç 97'nin galibine karşı (Fransa/Almanya/Hollanda) Biletler 19 Temmuz (20:00 ET) Final MetLife Stadium (East Rutherford) Maç 104: Maç 102'nin galibine karşı (Arjantin/Brezilya/İngiltere) Biletler

K Grubu - Nihai puan durumu

Sıra Takım O G B M AG YG AV P Durum 1. Kolombiya 3 2 1 0 4 1 +3 7 Yükseldi 2. Portekiz 3 1 2 0 6 1 +5 5 Yükseldi 3. DR Congo 3 1 1 1 4 3 +1 4 Yükseldi 4. Özbekistan 3 0 0 3 2 11 -9 0 Elendi

Portekiz Dünya Kupası biletleri nasıl alınır?

Bilet satışlarının güncel durumu şöyle:

Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda aktif ve ilk gelen alır esasına göre işliyor. Kuralardan farklı olarak bunlar gerçek zamanlı işlemlerdir. Bu, doğrudan FIFA'dan satın almak için son penceredir.

Resmî FIFA Yeniden Satış Pazaryeri: Bu, taraftarların onaylı biletleri nominal değer üzerinden alıp satabileceği tek yetkili platformdur. Turnuvanın sonuna kadar açık kalacaktır.

İkincil Pazaryerleri: Taraftarlar ayrıca StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilir. Bunlar yüksek talep gören eleme maçları için çoğu zaman en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklı olabilir. Satın almadan önce her zaman ikincil sitenin hüküm ve koşullarını kontrol edin.

Portekiz Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?

Portekiz Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uygulamaya koydu. Grup Aşaması biletleri $60 gibi düşük bir fiyattan başladı (belirli Taraftar Kademeleri için), Final biletlerinin fiyatı ise $6.730'a kadar çıkabiliyor.

Aşağıda Portekiz'in turnuvadaki muhtemel aşamaları için tahmini fiyat aralıkları yer alıyor:

Kategori Grup Aşaması Son 32 Turu - Çeyrek finaller Yarı finaller ve Final Kategori 1 $250 - $400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Kategori 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Kategori 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Kategori 4 $60 - $120 $150 - $350 $350 - $1.350

Portekiz'in Dünya Kupası 2026 kadrosunda kimler var?

İşte Portekiz'i FIFA Dünya Kupası 2026'da temsil edecek resmî 26 kişilik kadro:

Pozisyon Oyuncu Güncel kulübü Kaleciler Diogo Costa FC Porto

José Sá Wolverhampton Wanderers

Rui Silva Sporting CP Defans oyuncuları Rúben Dias Manchester City

Gonçalo Inácio Sporting CP

Diogo Dalot Manchester United

João Cancelo FC Barcelona

Nuno Mendes Paris Saint-Germain

Nélson Semedo Fenerbahçe

Renato Veiga Villarreal

Tomás Araújo SL Benfica Orta saha oyuncuları Bruno Fernandes Manchester United

Bernardo Silva Manchester City

Vitinha Paris Saint-Germain

João Neves Paris Saint-Germain

Rúben Neves Al-Hilal

Matheus Nunes Manchester City

Samuel Costa Mallorca Forvetler Cristiano Ronaldo (kaptan) Al-Nassr

Rafael Leão AC Milan

João Félix Al-Nassr

Gonçalo Ramos Paris Saint-Germain

Pedro Neto Chelsea

Francisco Conceição Juventus

Francisco Trincão Sporting CP

Gonçalo Guedes Real Sociedad



