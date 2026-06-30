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Portekiz'in Dünya Kupası finaline giden yolu: Kesinleşen son 32 turu maçı, muhtemel eşleşme senaryoları, fikstür ve daha fazla bilgi

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Dünya Kupası
Portekiz
C. Ronaldo

Portekiz'i Dünya Kupası'nda izleme fırsatını kaçırmayın; nerede oynayacakları ve kime karşı mücadele edecekleri burada.

FIFA Dünya Kupası 2026 turnuvasına girerken, Portekiz taraftarlarının derin yetenek havuzuna sahip kadrolarının ülkeye tarihindeki ilk dünya şampiyonluğunu nihayet getirebileceğine dair beklentileri oldukça yüksekti. Bu iyimserliği, baskın bir eleme kampanyasının üzerine koymak isteyen yıldızlarla dolu kadro besliyordu. Takım son derece rekabetçi K Grubu'nda yer almasına rağmen, dirençli bir DR Congo ekibine karşı 1-1'lik gergin bir beraberlikle başladıktan sonra ritmini buldu, kalan maçlarda Özbekistan'ı 5-0 ezdi ve Kolombiya ile taktik ağırlıklı 0-0'lık beraberlik alarak grubu ikinci sırada tamamladı.

Portekiz 2022'de çeyrek finale yükselmişti ve küresel futbolda istikrarlı biçimde büyük bir güç olmaya devam ediyor, ancak en büyük ödül hâlâ ulaşılamaz durumda. Şimdi Roberto Martínez'in ekibini Toronto Stadium'da L Grubu ikincisi Hırvatistan'a karşı yüksek riskli bir mücadele bekliyor. 

Muhtemel eleme ağacı yollarını değerlendirmek, bahis oyuncularının olası yorgunluğu, kat edilecek mesafeleri ve eleme turları öncesindeki zorlu taktik eşleşmeleri belirlemesine yardımcı olur. Modern bir dijital platformda turnuva ağacı şampiyonluk bahisleri veya maç tahminleri yapmayı planlıyorsanız, site kredisiyle başlamak harika bir hamledir. Özel Stake promosyon kodumuzu kullanarak başlangıç ödüllerinizi nasıl alabileceğinizi keşfedin.

İşte 19 Temmuz'daki Dünya Kupası Finali'ne kadar önlerinde uzanan kesin yol ve küresel zafer arayışındaki olası eşleşmelerin detayları.

Portekiz'in Dünya Kupası 2026 sonuçları ve yaklaşan fikstürü

Tarih

Maç (Yerel / SAST)

Stat

Nihai skor / Biletler

17 Haziran Çarşamba

Portekiz - DR Congo (12:00 CT)

Houston Stadium, Houston

1-1

23 Haziran Salı

Portekiz - Özbekistan (12:00 CT)

Houston Stadium, Houston

Portekiz 5-0 kazandı

27 Haziran Cumartesi

Kolombiya - Portekiz (19:30 ET)

Miami Stadium, Miami Gardens

0-0

2 Temmuz Perşembe / 3 Temmuz Cuma

Portekiz - Hırvatistan (19:00 ET / 01:00 SAST)

Toronto Stadium, Toronto

Biletler

Portekiz'in Dünya Kupası 2026 Finali'ne giden yolu

Portekiz K Grubu'nu ikinci sırada bitirdiği için, 19 Temmuz'daki Dünya Kupası Finali'ne yükselmeyi başarması hâlinde hangi tarihlerde, saatlerde ve statlarda oynayacağı aşağıda yer alıyor. Portekiz Hırvatistan'ı yenerse, Son 16 Turu'nda Dallas'ta İspanya veya Avusturya ile çok zorlu görünen bir eşleşme onları bekleyebilir. Bunun ardından çeyrek finalde Belçika veya ABD, yarı finalde Fransa veya Hollanda ve Final'de Arjantin, Brezilya ya da İngiltere gibi dev rakiplerle karşılaşabilir.

Tarih (yerel başlama saati)

Tur

Stat

Olası maç

Biletler

2 Temmuz (19:00 ET)

Son 32 Turu

Toronto Stadium (Toronto)

Portekiz - Hırvatistan

Biletler

6 Temmuz (14:00 CT)

Son 16 Turu

Dallas Stadium (Arlington)

Maç 93: İspanya veya Avusturya'ya karşı

Biletler

10 Temmuz (12:00 PT)

Çeyrek finaller

Los Angeles Stadium (Inglewood)

Maç 98: Maç 94'ün galibine karşı (ABD/Belçika/Senegal)

Biletler

14 Temmuz (15:00 CT)

Yarı finaller

Dallas Stadium (Arlington)

Maç 101: Maç 97'nin galibine karşı (Fransa/Almanya/Hollanda)

Biletler

19 Temmuz (20:00 ET)

Final

MetLife Stadium (East Rutherford)

Maç 104: Maç 102'nin galibine karşı (Arjantin/Brezilya/İngiltere)

Biletler

K Grubu - Nihai puan durumu 

Sıra

Takım

O

G

B

M

AG

YG

AV

P

Durum

1.

Kolombiya

3

2

1

0

4

1

+3

7

Yükseldi

2.

Portekiz

3

1

2

0

6

1

+5

5

Yükseldi

3.

DR Congo

3

1

1

1

4

3

+1

4

Yükseldi

4.

Özbekistan

3

0

0

3

2

11

-9

0

Elendi

Portekiz Dünya Kupası biletleri nasıl alınır?

Bilet satışlarının güncel durumu şöyle:

  • Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda aktif ve ilk gelen alır esasına göre işliyor. Kuralardan farklı olarak bunlar gerçek zamanlı işlemlerdir. Bu, doğrudan FIFA'dan satın almak için son penceredir.
  • Resmî FIFA Yeniden Satış Pazaryeri: Bu, taraftarların onaylı biletleri nominal değer üzerinden alıp satabileceği tek yetkili platformdur. Turnuvanın sonuna kadar açık kalacaktır.
  • İkincil Pazaryerleri: Taraftarlar ayrıca StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilir. Bunlar yüksek talep gören eleme maçları için çoğu zaman en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklı olabilir. Satın almadan önce her zaman ikincil sitenin hüküm ve koşullarını kontrol edin.

Portekiz Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?

Portekiz Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uygulamaya koydu. Grup Aşaması biletleri $60 gibi düşük bir fiyattan başladı (belirli Taraftar Kademeleri için), Final biletlerinin fiyatı ise $6.730'a kadar çıkabiliyor.

Aşağıda Portekiz'in turnuvadaki muhtemel aşamaları için tahmini fiyat aralıkları yer alıyor:

Kategori

Grup Aşaması

Son 32 Turu - Çeyrek finaller

Yarı finaller ve Final

Kategori 1

$250 - $400

$600 - $1.200

$1.500 - $6.730

Kategori 2

$150 - $280

$400 - $800

$1.000 - $4.210

Kategori 3

$100 - $200

$200 - $500

$600 - $2.790

Kategori 4

$60 - $120

$150 - $350

$350 - $1.350

Portekiz'in Dünya Kupası 2026 kadrosunda kimler var?

İşte Portekiz'i FIFA Dünya Kupası 2026'da temsil edecek resmî 26 kişilik kadro:

Pozisyon

Oyuncu

Güncel kulübü

Kaleciler

Diogo Costa

FC Porto


José Sá

Wolverhampton Wanderers


Rui Silva

Sporting CP

Defans oyuncuları

Rúben Dias

Manchester City


Gonçalo Inácio

Sporting CP


Diogo Dalot

Manchester United


João Cancelo

FC Barcelona


Nuno Mendes

Paris Saint-Germain


Nélson Semedo

Fenerbahçe


Renato Veiga

Villarreal


Tomás Araújo

SL Benfica

Orta saha oyuncuları

Bruno Fernandes

Manchester United


Bernardo Silva

Manchester City


Vitinha

Paris Saint-Germain


João Neves

Paris Saint-Germain


Rúben Neves

Al-Hilal


Matheus Nunes

Manchester City


Samuel Costa

Mallorca

Forvetler

Cristiano Ronaldo (kaptan)

Al-Nassr


Rafael Leão

AC Milan


João Félix

Al-Nassr


Gonçalo Ramos

Paris Saint-Germain


Pedro Neto

Chelsea


Francisco Conceição

Juventus


Francisco Trincão

Sporting CP


Gonçalo Guedes

Real Sociedad


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