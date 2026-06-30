Portekiz'in Dünya Kupası finaline giden yolu: Kesinleşen son 32 turu maçı, muhtemel eşleşme senaryoları, fikstür ve daha fazla bilgi

FIFA Dünya Kupası 2026 turnuvasına girerken, Portekiz taraftarlarının derin yetenek havuzuna sahip kadrolarının ülkeye tarihindeki ilk dünya şampiyonluğunu nihayet getirebileceğine dair beklentileri oldukça yüksekti. Bu iyimserliği, baskın bir eleme kampanyasının üzerine koymak isteyen yıldızlarla dolu kadro besliyordu. Takım son derece rekabetçi K Grubu'nda yer almasına rağmen, dirençli bir DR Congo ekibine karşı 1-1'lik gergin bir beraberlikle başladıktan sonra ritmini buldu, kalan maçlarda Özbekistan'ı 5-0 ezdi ve Kolombiya ile taktik ağırlıklı 0-0'lık beraberlik alarak grubu ikinci sırada tamamladı.
Portekiz 2022'de çeyrek finale yükselmişti ve küresel futbolda istikrarlı biçimde büyük bir güç olmaya devam ediyor, ancak en büyük ödül hâlâ ulaşılamaz durumda. Şimdi Roberto Martínez'in ekibini Toronto Stadium'da L Grubu ikincisi Hırvatistan'a karşı yüksek riskli bir mücadele bekliyor.
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İşte 19 Temmuz'daki Dünya Kupası Finali'ne kadar önlerinde uzanan kesin yol ve küresel zafer arayışındaki olası eşleşmelerin detayları.
Portekiz'in Dünya Kupası 2026 sonuçları ve yaklaşan fikstürü
Tarih
Maç (Yerel / SAST)
Stat
Nihai skor / Biletler
17 Haziran Çarşamba
Portekiz - DR Congo (12:00 CT)
Houston Stadium, Houston
1-1
23 Haziran Salı
Portekiz - Özbekistan (12:00 CT)
Houston Stadium, Houston
Portekiz 5-0 kazandı
27 Haziran Cumartesi
Kolombiya - Portekiz (19:30 ET)
Miami Stadium, Miami Gardens
0-0
2 Temmuz Perşembe / 3 Temmuz Cuma
Portekiz - Hırvatistan (19:00 ET / 01:00 SAST)
Toronto Stadium, Toronto
Portekiz'in Dünya Kupası 2026 Finali'ne giden yolu
Portekiz K Grubu'nu ikinci sırada bitirdiği için, 19 Temmuz'daki Dünya Kupası Finali'ne yükselmeyi başarması hâlinde hangi tarihlerde, saatlerde ve statlarda oynayacağı aşağıda yer alıyor. Portekiz Hırvatistan'ı yenerse, Son 16 Turu'nda Dallas'ta İspanya veya Avusturya ile çok zorlu görünen bir eşleşme onları bekleyebilir. Bunun ardından çeyrek finalde Belçika veya ABD, yarı finalde Fransa veya Hollanda ve Final'de Arjantin, Brezilya ya da İngiltere gibi dev rakiplerle karşılaşabilir.
Tarih (yerel başlama saati)
Tur
Stat
Olası maç
Biletler
2 Temmuz (19:00 ET)
Son 32 Turu
Toronto Stadium (Toronto)
Portekiz - Hırvatistan
6 Temmuz (14:00 CT)
Son 16 Turu
Dallas Stadium (Arlington)
Maç 93: İspanya veya Avusturya'ya karşı
10 Temmuz (12:00 PT)
Çeyrek finaller
Los Angeles Stadium (Inglewood)
Maç 98: Maç 94'ün galibine karşı (ABD/Belçika/Senegal)
14 Temmuz (15:00 CT)
Yarı finaller
Dallas Stadium (Arlington)
Maç 101: Maç 97'nin galibine karşı (Fransa/Almanya/Hollanda)
19 Temmuz (20:00 ET)
Final
MetLife Stadium (East Rutherford)
Maç 104: Maç 102'nin galibine karşı (Arjantin/Brezilya/İngiltere)
K Grubu - Nihai puan durumu
Sıra
Takım
O
G
B
M
AG
YG
AV
P
Durum
1.
Kolombiya
3
2
1
0
4
1
+3
7
Yükseldi
2.
Portekiz
3
1
2
0
6
1
+5
5
Yükseldi
3.
DR Congo
3
1
1
1
4
3
+1
4
Yükseldi
4.
Özbekistan
3
0
0
3
2
11
-9
0
Elendi
Portekiz Dünya Kupası biletleri nasıl alınır?
Bilet satışlarının güncel durumu şöyle:
- Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda aktif ve ilk gelen alır esasına göre işliyor. Kuralardan farklı olarak bunlar gerçek zamanlı işlemlerdir. Bu, doğrudan FIFA'dan satın almak için son penceredir.
- Resmî FIFA Yeniden Satış Pazaryeri: Bu, taraftarların onaylı biletleri nominal değer üzerinden alıp satabileceği tek yetkili platformdur. Turnuvanın sonuna kadar açık kalacaktır.
- İkincil Pazaryerleri: Taraftarlar ayrıca StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilir. Bunlar yüksek talep gören eleme maçları için çoğu zaman en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklı olabilir. Satın almadan önce her zaman ikincil sitenin hüküm ve koşullarını kontrol edin.
Portekiz Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?
Portekiz Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?
FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uygulamaya koydu. Grup Aşaması biletleri $60 gibi düşük bir fiyattan başladı (belirli Taraftar Kademeleri için), Final biletlerinin fiyatı ise $6.730'a kadar çıkabiliyor.
Aşağıda Portekiz'in turnuvadaki muhtemel aşamaları için tahmini fiyat aralıkları yer alıyor:
Kategori
Grup Aşaması
Son 32 Turu - Çeyrek finaller
Yarı finaller ve Final
Kategori 1
$250 - $400
$600 - $1.200
$1.500 - $6.730
Kategori 2
$150 - $280
$400 - $800
$1.000 - $4.210
Kategori 3
$100 - $200
$200 - $500
$600 - $2.790
Kategori 4
$60 - $120
$150 - $350
$350 - $1.350
Portekiz'in Dünya Kupası 2026 kadrosunda kimler var?
İşte Portekiz'i FIFA Dünya Kupası 2026'da temsil edecek resmî 26 kişilik kadro:
Pozisyon
Oyuncu
Güncel kulübü
Kaleciler
Diogo Costa
FC Porto
José Sá
Wolverhampton Wanderers
Rui Silva
Sporting CP
Defans oyuncuları
Rúben Dias
Manchester City
Gonçalo Inácio
Sporting CP
Diogo Dalot
Manchester United
João Cancelo
FC Barcelona
Nuno Mendes
Paris Saint-Germain
Nélson Semedo
Fenerbahçe
Renato Veiga
Villarreal
Tomás Araújo
SL Benfica
Orta saha oyuncuları
Bruno Fernandes
Manchester United
Bernardo Silva
Manchester City
Vitinha
Paris Saint-Germain
João Neves
Paris Saint-Germain
Rúben Neves
Al-Hilal
Matheus Nunes
Manchester City
Samuel Costa
Mallorca
Forvetler
Cristiano Ronaldo (kaptan)
Al-Nassr
Rafael Leão
AC Milan
João Félix
Al-Nassr
Gonçalo Ramos
Paris Saint-Germain
Pedro Neto
Chelsea
Francisco Conceição
Juventus
Francisco Trincão
Sporting CP
Gonçalo Guedes
Real Sociedad