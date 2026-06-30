Portekiz’in Dünya Kupası Finali’ne giden yolu: Onaylanan 32’li tur maçı, eleme tablosu senaryoları, maç programı ve daha fazla bilgi

2026 FIFA Dünya Kupası turnuvasına girerken, Portekiz taraftarları, son derece yetenekli kadrolarının nihayet ülkelerine tarihindeki ilk dünya şampiyonluğunu kazandıracağına dair büyük beklentiler içindeydi. Bu iyimserlik, eleme turlarındaki üstün performansını devam ettirmek isteyen yıldızlarla dolu kadro tarafından daha da güçlendirilmişti. Takım, rekabetin oldukça yüksek olduğu K Grubu'nda, dirençli bir Kongo Demokratik Cumhuriyeti takımıyla gergin geçen ve 1-1 berabere biten bir açılış maçıyla karşı karşıya kalsa da, kalan maçlarda ritmini buldu. Özbekistan'ı 5-0 gibi ezici bir skorla mağlup etti ve Kolombiya ile taktiksel bir 0-0 beraberliği elde ederek grubu ikinci sırada tamamladı.
Portekiz, 2022'de çeyrek finallere ulaşmış ve dünya futbolunda sürekli olarak önemli bir güç olmuştur, ancak en büyük ödül hâlâ ulaşılamamıştır. Roberto Martínez'in oyuncularını şimdi Toronto Stadyumu'nda, L Grubu'nun ikincisi Hırvatistan ile oynayacakları yüksek riskli bir mücadele bekliyor.
İşte 19 Temmuz’daki Dünya Kupası Finali’ne kadar önlerinde uzanan yol ve dünya şöhreti için verecekleri bu mücadelede karşılaşabilecekleri potansiyel rakipler.
Portekiz'in 2026 Dünya Kupası sonuçları ve gelecek maçları
Tarih
Maç (Yerel / SAST)
Mekan
Son Skor / Biletler
17 Haziran Çarşamba
Portekiz - Demokratik Kongo Cumhuriyeti (12:00 PM CT)
Houston Stadyumu, Houston
1-1
23 Haziran Salı
Portekiz - Özbekistan (12:00 PM CT)
Houston Stadyumu, Houston
Portekiz 5-0 kazandı
27 Haziran Cumartesi
Kolombiya - Portekiz (7:30 PM ET)
Miami Stadyumu, Miami Gardens
0-0
2 Temmuz Perşembe / 3 Temmuz Cuma
Portekiz - Hırvatistan (19:00 ET / 01:00 SAST)
Toronto Stadyumu, Toronto
Portekiz'in 2026 Dünya Kupası Finali'ne giden yolu
Portekiz, K Grubu'nu ikinci sırada tamamladığından, 19 Temmuz'da Dünya Kupası Finali'ne yükselmeyi başarırsa oynayacağı maçların tarih, saat ve yer bilgileri aşağıdaki gibidir. Portekiz, Hırvatistan'ı yenerse, Dallas'ta 16 turunda İspanya veya Avusturya gibi güçlü rakiplerle çok zorlu bir karşılaşma bekleyebilir. Bunun ardından çeyrek finalde Belçika veya ABD ile, yarı finalde Fransa veya Hollanda ile ve finalde ise Arjantin, Brezilya veya İngiltere gibi güçlü rakiplerle karşılaşabilir.
Tarih (yerel başlama saati)
Tur
Mekan
Olası Karşılaşma
Biletler
2 Temmuz (19:00 ET)
32'li Tur
Toronto Stadyumu (Toronto)
Portekiz - Hırvatistan
6 Temmuz (14:00 CT)
Son 16 Turu
Dallas Stadyumu (Arlington)
93. Maç: İspanya veya Avusturya ile
10 Temmuz (12:00 PT)
Çeyrek Finaller
Los Angeles Stadyumu (Inglewood)
98. Maç: 94. Maçın Galibi (ABD/Belçika/Senegal) ile
14 Temmuz (15:00 CT)
Yarı Finaller
Dallas Stadyumu (Arlington)
Maç 101: Maç 97'nin galibi ile (Fransa/Almanya/Hollanda)
19 Temmuz (20:00 ET)
Final
MetLife Stadyumu (East Rutherford)
Maç 104: Maç 102'nin galibi ile (Arjantin/Brezilya/İngiltere)
K Grubu - Son Puan Durumu
Sıra
Takım
Oynanan Maç Sayısı
G
B
M
GF
G
Fark
Puan
Durum
1.
Kolombiya
3
2
1
0
4
1
+3
7
Nitelikli
2.
Portekiz
3
1
2
0
6
1
+5
5
Nitelikli
3.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti
3
1
1
1
4
3
+1
4
Nitelikli
4.
Özbekistan
3
0
0
3
2
11
-9
0
Eleme
Portekiz Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır
Bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:
- Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işler. Çekilişlerden farklı olarak, bu işlemler gerçek zamanlı olarak gerçekleşir. Bu, FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.
- Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Bu, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilecekleri tek yetkili platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.
- İkincil Piyasalar: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklılık gösterebilir. Satın almadan önce daima ikincil sitenin kullanım koşullarını kontrol edin.
Portekiz Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?
Portekiz Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?
FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı. Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkabilir.
Aşağıda, Portekiz'in turnuvada geçmesi muhtemel aşamalar için tahmini fiyat aralıkları yer almaktadır:
Kategori
Grup Aşaması
Son 32 - Çeyrek Final
Yarı Final ve Final
Kategori 1
250 $ - 400 $
600 $ - 1.200
1.500 $ - 6.730 $
Kategori 2
150 $ - 280 $
400 $ - 800 $
1.000 $ - 4.210 $
Kategori 3
100 $ - 200 $
200 $ - 500 $
600 $ - 2.790 $
Kategori 4
60 $ - 120 $
150 $ - 350 $
350 $ - 1.350 $
2026 Dünya Kupası Portekiz Kadrosunda Kimler Var?
İşte 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Portekiz'i temsil edecek 26 kişilik resmi kadro:
Pozisyon
Oyuncu
Şu anki kulübü
Kaleciler
Diogo Costa
FC Porto
José Sá
Wolverhampton Wanderers
Rui Silva
Sporting CP
Defans oyuncuları
Rúben Dias
Manchester City
Gonçalo Inácio
Sporting CP
Diogo Dalot
Manchester United
João Cancelo
FC Barcelona
Nuno Mendes
Paris Saint-Germain
Nélson Semedo
Fenerbahçe
Renato Veiga
Villarreal
Tomás Araújo
SL Benfica
Orta saha oyuncuları
Bruno Fernandes
Manchester United
Bernardo Silva
Manchester City
Vitinha
Paris Saint-Germain
João Neves
Paris Saint-Germain
Rúben Neves
Al-Hilal
Matheus Nunes
Manchester City
Samuel Costa
Mallorca
Forvetler
Cristiano Ronaldo (kaptan)
Al-Nassr
Rafael Leão
AC Milan
João Félix
Al-Nassr
Gonçalo Ramos
Paris Saint-Germain
Pedro Neto
Chelsea
Francisco Conceição
Juventus
Francisco Trincão
Sporting CP
Gonçalo Guedes
Real Sociedad