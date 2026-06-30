Portekiz’in Dünya Kupası Finali’ne giden yolu: Onaylanan 32’li tur maçı, eleme tablosu senaryoları, maç programı ve daha fazla bilgi

2026 FIFA Dünya Kupası turnuvasına girerken, Portekiz taraftarları, son derece yetenekli kadrolarının nihayet ülkelerine tarihindeki ilk dünya şampiyonluğunu kazandıracağına dair büyük beklentiler içindeydi. Bu iyimserlik, eleme turlarındaki üstün performansını devam ettirmek isteyen yıldızlarla dolu kadro tarafından daha da güçlendirilmişti. Takım, rekabetin oldukça yüksek olduğu K Grubu'nda, dirençli bir Kongo Demokratik Cumhuriyeti takımıyla gergin geçen ve 1-1 berabere biten bir açılış maçıyla karşı karşıya kalsa da, kalan maçlarda ritmini buldu. Özbekistan'ı 5-0 gibi ezici bir skorla mağlup etti ve Kolombiya ile taktiksel bir 0-0 beraberliği elde ederek grubu ikinci sırada tamamladı.

Portekiz, 2022'de çeyrek finallere ulaşmış ve dünya futbolunda sürekli olarak önemli bir güç olmuştur, ancak en büyük ödül hâlâ ulaşılamamıştır. Roberto Martínez'in oyuncularını şimdi Toronto Stadyumu'nda, L Grubu'nun ikincisi Hırvatistan ile oynayacakları yüksek riskli bir mücadele bekliyor.

İşte 19 Temmuz’daki Dünya Kupası Finali’ne kadar önlerinde uzanan yol ve dünya şöhreti için verecekleri bu mücadelede karşılaşabilecekleri potansiyel rakipler.

Portekiz'in 2026 Dünya Kupası sonuçları ve gelecek maçları

Tarih Maç (Yerel / SAST) Mekan Son Skor / Biletler 17 Haziran Çarşamba Portekiz - Demokratik Kongo Cumhuriyeti (12:00 PM CT) Houston Stadyumu, Houston 1-1 23 Haziran Salı Portekiz - Özbekistan (12:00 PM CT) Houston Stadyumu, Houston Portekiz 5-0 kazandı 27 Haziran Cumartesi Kolombiya - Portekiz (7:30 PM ET) Miami Stadyumu, Miami Gardens 0-0 2 Temmuz Perşembe / 3 Temmuz Cuma Portekiz - Hırvatistan (19:00 ET / 01:00 SAST) Toronto Stadyumu, Toronto Biletler

Portekiz'in 2026 Dünya Kupası Finali'ne giden yolu

Portekiz, K Grubu'nu ikinci sırada tamamladığından, 19 Temmuz'da Dünya Kupası Finali'ne yükselmeyi başarırsa oynayacağı maçların tarih, saat ve yer bilgileri aşağıdaki gibidir. Portekiz, Hırvatistan'ı yenerse, Dallas'ta 16 turunda İspanya veya Avusturya gibi güçlü rakiplerle çok zorlu bir karşılaşma bekleyebilir. Bunun ardından çeyrek finalde Belçika veya ABD ile, yarı finalde Fransa veya Hollanda ile ve finalde ise Arjantin, Brezilya veya İngiltere gibi güçlü rakiplerle karşılaşabilir.

Tarih (yerel başlama saati) Tur Mekan Olası Karşılaşma Biletler 2 Temmuz (19:00 ET) 32'li Tur Toronto Stadyumu (Toronto) Portekiz - Hırvatistan Biletler 6 Temmuz (14:00 CT) Son 16 Turu Dallas Stadyumu (Arlington) 93. Maç: İspanya veya Avusturya ile Biletler 10 Temmuz (12:00 PT) Çeyrek Finaller Los Angeles Stadyumu (Inglewood) 98. Maç: 94. Maçın Galibi (ABD/Belçika/Senegal) ile Biletler 14 Temmuz (15:00 CT) Yarı Finaller Dallas Stadyumu (Arlington) Maç 101: Maç 97'nin galibi ile (Fransa/Almanya/Hollanda) Biletler 19 Temmuz (20:00 ET) Final MetLife Stadyumu (East Rutherford) Maç 104: Maç 102'nin galibi ile (Arjantin/Brezilya/İngiltere) Biletler

K Grubu - Son Puan Durumu

Sıra Takım Oynanan Maç Sayısı G B M GF G Fark Puan Durum 1. Kolombiya 3 2 1 0 4 1 +3 7 Nitelikli 2. Portekiz 3 1 2 0 6 1 +5 5 Nitelikli 3. Demokratik Kongo Cumhuriyeti 3 1 1 1 4 3 +1 4 Nitelikli 4. Özbekistan 3 0 0 3 2 11 -9 0 Eleme

Portekiz Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır

Bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:

Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işler. Çekilişlerden farklı olarak, bu işlemler gerçek zamanlı olarak gerçekleşir. Bu, FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Bu, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilecekleri tek yetkili platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.

İkincil Piyasalar: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklılık gösterebilir. Satın almadan önce daima ikincil sitenin kullanım koşullarını kontrol edin.

Portekiz Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?

Portekiz Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı. Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkabilir.

Aşağıda, Portekiz'in turnuvada geçmesi muhtemel aşamalar için tahmini fiyat aralıkları yer almaktadır:

Kategori Grup Aşaması Son 32 - Çeyrek Final Yarı Final ve Final Kategori 1 250 $ - 400 $ 600 $ - 1.200 1.500 $ - 6.730 $ Kategori 2 150 $ - 280 $ 400 $ - 800 $ 1.000 $ - 4.210 $ Kategori 3 100 $ - 200 $ 200 $ - 500 $ 600 $ - 2.790 $ Kategori 4 60 $ - 120 $ 150 $ - 350 $ 350 $ - 1.350 $

2026 Dünya Kupası Portekiz Kadrosunda Kimler Var?

İşte 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Portekiz'i temsil edecek 26 kişilik resmi kadro:

Pozisyon Oyuncu Şu anki kulübü Kaleciler Diogo Costa FC Porto

José Sá Wolverhampton Wanderers

Rui Silva Sporting CP Defans oyuncuları Rúben Dias Manchester City

Gonçalo Inácio Sporting CP

Diogo Dalot Manchester United

João Cancelo FC Barcelona

Nuno Mendes Paris Saint-Germain

Nélson Semedo Fenerbahçe

Renato Veiga Villarreal

Tomás Araújo SL Benfica Orta saha oyuncuları Bruno Fernandes Manchester United

Bernardo Silva Manchester City

Vitinha Paris Saint-Germain

João Neves Paris Saint-Germain

Rúben Neves Al-Hilal

Matheus Nunes Manchester City

Samuel Costa Mallorca Forvetler Cristiano Ronaldo (kaptan) Al-Nassr

Rafael Leão AC Milan

João Félix Al-Nassr

Gonçalo Ramos Paris Saint-Germain

Pedro Neto Chelsea

Francisco Conceição Juventus

Francisco Trincão Sporting CP

Gonçalo Guedes Real Sociedad



