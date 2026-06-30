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Portekiz’in Dünya Kupası Finali’ne giden yolu: Onaylanan 32’li tur maçı, eleme tablosu senaryoları, maç programı ve daha fazla bilgi

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Dünya Kupası
Portekiz
C. Ronaldo

Portekiz’in Dünya Kupası’ndaki maçlarını izleme fırsatını kaçırmayın; hangi stadyumlarda oynayacaklarını ve kimlerle karşılaşacaklarını öğrenin

2026 FIFA Dünya Kupası turnuvasına girerken, Portekiz taraftarları, son derece yetenekli kadrolarının nihayet ülkelerine tarihindeki ilk dünya şampiyonluğunu kazandıracağına dair büyük beklentiler içindeydi. Bu iyimserlik, eleme turlarındaki üstün performansını devam ettirmek isteyen yıldızlarla dolu kadro tarafından daha da güçlendirilmişti. Takım, rekabetin oldukça yüksek olduğu K Grubu'nda, dirençli bir Kongo Demokratik Cumhuriyeti takımıyla gergin geçen ve 1-1 berabere biten bir açılış maçıyla karşı karşıya kalsa da, kalan maçlarda ritmini buldu. Özbekistan'ı 5-0 gibi ezici bir skorla mağlup etti ve Kolombiya ile taktiksel bir 0-0 beraberliği elde ederek grubu ikinci sırada tamamladı.

Portekiz, 2022'de çeyrek finallere ulaşmış ve dünya futbolunda sürekli olarak önemli bir güç olmuştur, ancak en büyük ödül hâlâ ulaşılamamıştır. Roberto Martínez'in oyuncularını şimdi Toronto Stadyumu'nda, L Grubu'nun ikincisi Hırvatistan ile oynayacakları yüksek riskli bir mücadele bekliyor. 

İşte 19 Temmuz’daki Dünya Kupası Finali’ne kadar önlerinde uzanan yol ve dünya şöhreti için verecekleri bu mücadelede karşılaşabilecekleri potansiyel rakipler.

Portekiz'in 2026 Dünya Kupası sonuçları ve gelecek maçları

Tarih

Maç (Yerel / SAST)

Mekan

Son Skor / Biletler

17 Haziran Çarşamba

Portekiz - Demokratik Kongo Cumhuriyeti (12:00 PM CT)

Houston Stadyumu, Houston

1-1

23 Haziran Salı

Portekiz - Özbekistan (12:00 PM CT)

Houston Stadyumu, Houston

Portekiz 5-0 kazandı

27 Haziran Cumartesi

Kolombiya - Portekiz (7:30 PM ET)

Miami Stadyumu, Miami Gardens

0-0

2 Temmuz Perşembe / 3 Temmuz Cuma

Portekiz - Hırvatistan (19:00 ET / 01:00 SAST)

Toronto Stadyumu, Toronto

Biletler

Portekiz'in 2026 Dünya Kupası Finali'ne giden yolu

Portekiz, K Grubu'nu ikinci sırada tamamladığından, 19 Temmuz'da Dünya Kupası Finali'ne yükselmeyi başarırsa oynayacağı maçların tarih, saat ve yer bilgileri aşağıdaki gibidir. Portekiz, Hırvatistan'ı yenerse, Dallas'ta 16 turunda İspanya veya Avusturya gibi güçlü rakiplerle çok zorlu bir karşılaşma bekleyebilir. Bunun ardından çeyrek finalde Belçika veya ABD ile, yarı finalde Fransa veya Hollanda ile ve finalde ise Arjantin, Brezilya veya İngiltere gibi güçlü rakiplerle karşılaşabilir.

Tarih (yerel başlama saati)

Tur

Mekan

Olası Karşılaşma

Biletler

2 Temmuz (19:00 ET)

32'li Tur

Toronto Stadyumu (Toronto)

Portekiz - Hırvatistan

Biletler

6 Temmuz (14:00 CT)

Son 16 Turu

Dallas Stadyumu (Arlington)

93. Maç: İspanya veya Avusturya ile

Biletler

10 Temmuz (12:00 PT)

Çeyrek Finaller

Los Angeles Stadyumu (Inglewood)

98. Maç: 94. Maçın Galibi (ABD/Belçika/Senegal) ile

Biletler

14 Temmuz (15:00 CT)

Yarı Finaller

Dallas Stadyumu (Arlington)

Maç 101: Maç 97'nin galibi ile (Fransa/Almanya/Hollanda)

Biletler

19 Temmuz (20:00 ET)

Final

MetLife Stadyumu (East Rutherford)

Maç 104: Maç 102'nin galibi ile (Arjantin/Brezilya/İngiltere)

Biletler

K Grubu - Son Puan Durumu 

Sıra

Takım

Oynanan Maç Sayısı

G

B

M

GF

G

Fark

Puan

Durum

1.

Kolombiya

3

2

1

0

4

1

+3

7

Nitelikli

2.

Portekiz

3

1

2

0

6

1

+5

5

Nitelikli

3.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti

3

1

1

1

4

3

+1

4

Nitelikli

4.

Özbekistan

3

0

0

3

2

11

-9

0

Eleme

Portekiz Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır

Bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:

  • Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işler. Çekilişlerden farklı olarak, bu işlemler gerçek zamanlı olarak gerçekleşir. Bu, FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.
  • Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Bu, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilecekleri tek yetkili platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.
  • İkincil Piyasalar: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklılık gösterebilir. Satın almadan önce daima ikincil sitenin kullanım koşullarını kontrol edin.

Portekiz Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?

Portekiz Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı. Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkabilir.

Aşağıda, Portekiz'in turnuvada geçmesi muhtemel aşamalar için tahmini fiyat aralıkları yer almaktadır:

Kategori

Grup Aşaması

Son 32 - Çeyrek Final

Yarı Final ve Final

Kategori 1

250 $ - 400 $

600 $ - 1.200

1.500 $ - 6.730 $

Kategori 2

150 $ - 280 $

400 $ - 800 $

1.000 $ - 4.210 $

Kategori 3

100 $ - 200 $

200 $ - 500 $

600 $ - 2.790 $

Kategori 4

60 $ - 120 $

150 $ - 350 $

350 $ - 1.350 $

2026 Dünya Kupası Portekiz Kadrosunda Kimler Var?

İşte 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Portekiz'i temsil edecek 26 kişilik resmi kadro:

Pozisyon

Oyuncu

Şu anki kulübü

Kaleciler

Diogo Costa

FC Porto


José Sá

Wolverhampton Wanderers


Rui Silva

Sporting CP

Defans oyuncuları

Rúben Dias

Manchester City


Gonçalo Inácio

Sporting CP


Diogo Dalot

Manchester United


João Cancelo

FC Barcelona


Nuno Mendes

Paris Saint-Germain


Nélson Semedo

Fenerbahçe


Renato Veiga

Villarreal


Tomás Araújo

SL Benfica

Orta saha oyuncuları

Bruno Fernandes

Manchester United


Bernardo Silva

Manchester City


Vitinha

Paris Saint-Germain


João Neves

Paris Saint-Germain


Rúben Neves

Al-Hilal


Matheus Nunes

Manchester City


Samuel Costa

Mallorca

Forvetler

Cristiano Ronaldo (kaptan)

Al-Nassr


Rafael Leão

AC Milan


João Félix

Al-Nassr


Gonçalo Ramos

Paris Saint-Germain


Pedro Neto

Chelsea


Francisco Conceição

Juventus


Francisco Trincão

Sporting CP


Gonçalo Guedes

Real Sociedad