Portekiz Milli Takımı'nın Galler maçı kadrosundan çıkarılmasının ardından Bernardo Silva'nın Madrid'e dönme kararı büyük tartışma yarattı. Oyuncunun önümüzdeki cumartesi günü oynanacak Celta Vigo maçında takımıyla sahaya çıkabileceğinin anlaşılması tartışmaları alevlendirdi.

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Bu bağlamda İspanyol gazetesi AS, durumun ayrıntılarını aktardı. Portekiz Futbol Federasyonu'nun sağlık hizmetlerinden sorumlu José Carlos Noronha, oyuncunun yarın oynanacak Galler maçına hazır olmadığının dün açıklanmasının ardından milli takım kampından ayrılmasının nedenlerini açıkladı.

Real Madrid forması giyen oyuncu, Danimarka ile oynanan ilk maçta kas ağrısı hissetmişti. Bu durum, milli takımın sağlık ekibini sakatlığın kötüleşmesini önlemek amacıyla oyuncuyu bir sonraki maçın kadrosundan çıkarmaya yöneltti.

Bu karar Portekiz'de pek kabul görmedi. Özellikle oyuncunun, sakatlığın niteliğini doğrulayacak daha ayrıntılı ek testlerden geçmeden milli takım kampından ayrılmasına rağmen cumartesi günü Celta Vigo karşısında forma giymekte hiçbir sorun yaşamayacağının bugün dile getirilmesi tepkileri artırdı.

Kararın nedenlerini açıklayan Noronha şunları söyledi: "Kısaca açıklamak gerekirse, kas ağrıları ve kasılmaları, ultrason ve MR sonuçları negatif çıksa bile birkaç gün sonra tam yırtığa dönüşebilir. Bu vakada da böyle olmadı."

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Noronha sözlerine şöyle devam etti: "Oyuncu Real Madrid'e döndü ve orada yapılan görüntüleme testleri herhangi bir sakatlık olduğunu ortaya koymadı. Hastaların bildirdiği şikayetlerin %50'sinin görüntüleme testlerinde sonuç vermediğini hatırlatmak isterim."

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Sağlık sorumlusu ayrıca şunları ekledi: "Bizim açımızdan kanıtlanmış olan şu: Bu tür ağrılar yaşayan ve ardından bir maçta ya da antrenmanda yer alan sporcuların iki ya da üç gün sonra kas yırtığı yaşama ihtimali artıyor ve bu durum tam yırtığa kadar varabiliyor."

Noronha, oyuncunun daha ayrıntılı bir tıbbi değerlendirmeden geçirilmemesinin nedeninin bu endişeler olduğunu açıkladı ve kararın oyuncunun sağlığını riske atmamak için alındığını belirtti.

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Portekizli doktor şöyle devam etti: "Ayrıca bu sakatlıkların teşhisinde sıkça kullanılan MR'ın, sakatlık geniş kapsamlı değilse ilk 24 ila 36 saat içinde çekilmemesi gerektiğini de hatırlatmak isterim. Çünkü yanlış negatif sonuç verebilir."

Noronha sözlerini şöyle sürdürdü: "Daha önce de bu tür vakalarla karşılaştık. Bu nedenle Bernardo'nun hissettiği ağrıların niteliği göz önüne alındığında, attığımız adım doğruydu. Milli takımın teknik direktörüne oynayabilecek durumda olmadığını bildirdik."

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Portekizli doktor, Bernardo Silva'nın önümüzdeki cumartesi günü Celta Vigo karşısında forma giyebilecek olmasının, Galler maçının kadrosundan çıkarılma kararıyla çelişmediğinin altını çizdi.

Noronha şöyle açıkladı: "Cumartesi günü oynaması son derece normal. Maçtan sonra bazı esneme egzersizleri yapmak istedi. Sonuçta ayın 14'ünde sakatlandı, bu yüzden yarın oynaması erken olacaktı, çünkü söz konusu olan yapısal bir sakatlık."

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Noronha sözlerini şöyle tamamladı: "Şimdi ise 7 ya da 8 gün geçtikten sonra oynayabilecek duruma gelmesi gayet doğal."