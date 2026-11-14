Efsanevi kaptan Cristiano Ronaldo'nun futbolu bırakmasının ardından ilk maçına çıkan Portekiz için Estadio Municipal de Braga'da unutulacak bir gece yaşandı. Savunmadaki zaafları acımasızca ortaya çıkarılan ev sahibi ekip, Danimarka'ya 4-1 mağlup oldu. Maçın seyri, devre arasından kısa süre önce değişti. Pierre-Emile Højbjerg, 43. dakikada Portekiz ceza sahasındaki disiplinsizliği cezalandırarak penaltıyı gole çevirdi. Bu değişim Jorge Jesus'un ekibi için yıkıcı oldu; Portekiz, devre arasından sonra savunma düzenini yeniden kuramadı.

İkinci yarıya, yedi dakika içinde iki gol atarak maçın sonucunu büyük ölçüde belirleyen Rasmus Højlund'un etkili koşuları damga vurdu. Joachim Andersen, 75. dakikada Danimarka'nın dördüncü golünü kaydederek Portekiz'in duran topları savunmadaki başarısızlığını gözler önüne serdi. Bernardo Silva uzatma süresinin üçüncü dakikasında teselli golünü atsa da son düdük, topa %55 oranında sahip olmasına rağmen geçiş oyununda rakibinin çok gerisinde kalan ev sahibi için sarsıcı bir gecenin sonunu getirdi.

Kaleci ve savunma

Diogo Costa - 4/10

Danimarka'nın kaleyi bulan yalnızca altı şut çekmesine rağmen dört gol yiyen Porto kalecisi için unutulacak bir geceydi. Hoejbjerg'in penaltısını kurtaramadı ve savunma ikinci yarıda dağılırken tereddütlü göründü. Maçı yalnızca bir kurtarışla tamamladı.

Ruben Dias - 4/10

Manchester City oyuncusu, Hoejlund'un fiziksel gücüyle baş etmekte zorlandı ve şaşırtıcı biçimde devre arasında oyundan alındı. Danimarka'nın açılış golü öncesinde Portekiz savunmasının arkasındaki boşluğu değerlendirmesi, geriye dönüşlerdeki hız eksikliğini ortaya koydu.

Diogo Dalot - 4/10

Dalot hücumda bir miktar genişlik sağladı ancak savunmada sık sık pozisyonunu kaybetti. Mikkel Damsgaard ve Daramy'nin koşularını takip edemeyince stoperleri dıştan bindirmeler karşısında savunmasız bıraktı.

Afonso Costa - 3/10

Maçın ağırlığı altında ezilmiş görünen savunmacı için zor bir akşamdı. Savunma çizgisini korumakta zorlandı ve Portekiz'in evinde dört gol yediği bir öğleden sonra yaşanmasında pay sahibi oldu.

Renato Veiga - 4/10

Veiga geriden hücuma katkı sağlamaya çalıştı ancak Danimarka'nın önde baskısı karşısında zorlandı. Hava toplarındaki varlığı, Andersen'in konuk ekibin dördüncü golünü kafayla atmasını engellemeye yetmedi.

Orta saha

Bruno Fernandes - 5/10

Kaptan oyunu yönlendirmeye çalıştı ve birkaç fırsat yarattı ancak Hjulmand ve Hoejbjerg'den oluşan Danimarka orta saha ikilisi alanı daraltınca sık sık yalnız kaldı. Portekiz sahaya dinç oyuncular sürmek isterken 79. dakikada oyundan alındı.

Vitinha - 4/10

Topla düzgün oynasa da Danimarka orta sahasına karşı koymak için gereken fiziksel mücadeleyi gösteremedi. Danimarka doğrudan geçişlerle orta sahayı aşarken büyük ölçüde etkisiz kaldı.

Ruben Neves - 4/10

Neves savunma dörtlüsünün önünde gereken korumayı sağlayamadı. Danimarka ataklarının önünü kesemeyen oyuncu, Portekiz üç gol geriye düştükten sonra 64. dakikada oyundan alındı.

Hücum

Joao Felix - 4/10

Felix zaman zaman teknik becerisini gösterdi ancak son vuruşlarda etkili olamadı. Portekiz'in 15 şut çekmesine rağmen Hermansen'i düzenli olarak zorlamakta güçlük çeken hücum hattında yer aldı ve skor 0-3 iken oyundan alındı.

Pedro Neto - 5/10

Neto, ilk yarıda Portekiz'in en doğrudan tehdit oluşturan oyuncusuydu; hızıyla Danimarka savunmasını açmaya çalıştı. Ancak son pasları çoğu zaman yetersiz kaldı ve 64. dakikadaki üç oyuncu değişikliğinde kenara geldi.

Goncalo Ramos - 4/10

Yeterince kaliteli pas alamayan forvet için sinir bozucu bir geceydi. Andersen ve Provstgaard arasında boşluk bulmakta zorlandı ve Portekiz'in %55'lik topa sahip olma oranına rağmen gol atamadı.

Yedekler ve teknik direktör

Trincao - 5/10

64. dakikada oyuna girdi ancak Portekiz'in elinden kayıp gitmekte olan maça etki etmekte zorlandı.

Joao Palhinha - 4/10

Orta sahaya istikrar kazandırmak için oyuna alındı ancak hayal kırıklığı belirginleşince 87. dakikada sarı kart gördü.

Bernardo Silva - 6/10

Ev sahibi adına gecenin tek olumlu yanıydı. 79. dakikada oyuna girdikten sonra 90+3. dakikada güzel bir gol attı.

Carlos Forbs - 5/10

Hız katması için maçın son bölümünde oyuna alındı ancak Danimarka'nın savunma bloğu aşılamayacak kadar sıkıydı.

Joao Neves - N/A

83. dakikada oyuna girdi; sağlıklı bir değerlendirme yapmak için yeterli süre bulamadı.

Jorge Jesus - 2/10

Deneyimli teknik direktör için taktiksel bir felaketti. Önde kurduğu savunma hattı, Danimarka'nın geçiş hücumları karşısında dağıldı. Devre arasında Ruben Dias'ı oyundan alması da ikinci yarıda üç gol yenmesine yol açan yapısal sorunları çözemedi.