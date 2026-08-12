Bir basın raporu bugün çarşamba günü, Portekiz'in eski teknik direktörü Roberto Martinez'in yeni bir Avrupa milli takımıyla çalışmak için aday olduğunu belirtti.

İspanyol teknik direktör Roberto Martinez, takımının İspanya'ya 1-0 yenilmesi ve 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turunda elenmesinin ardından, Temmuz 2026'da Portekiz milli takımının başından resmen ayrıldığını açıklamıştı.

Hollanda Futbol Federasyonu ise, Dünya Kupası sonrasında Ronald Koeman'ın istifasının ardından haftalardır A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü dosyasını görüşüyor; Koeman söz konusu turnuvada takımıyla arzu edilen sonuçları elde edememişti.

Michael Reiziger ve ayrıca son zamanlarda hizmetlerini sunduğu söylenen Van Gaal hakkında konuşmalar arttı.

Reiziger yakın zamana kadar en güçlü aday olsa da, son birkaç saatte işler değişti ve Hollanda basını başka bir adaydan söz etmeye başladı: Roberto Martinez.

"De Telegraaf" gazetesine göre, Belçika ve Portekiz milli takımlarının eski teknik direktörü Martinez, şu an için en güçlü aday konumunda.

Gazete, Hollanda Futbol Federasyonu ile halihazırda görüşmelerin sürdüğüne işaret ediyor.

56 yaşındaki Martinez'in, Malaga'da Hollanda Futbol Federasyonu sportif direktörü Nils de Jong ile görüşmüş olduğu anlaşılıyor.

Martinez'in, Ajax kulübünün mevcut genel sekreteri Jordi Cruyff ile yakın bir ilişkisi var; Jordi Cruyff da babası Johan'ın futbol felsefesinin savunucularından biri. Önümüzdeki birkaç gün bu dosyada belirleyici olacak.