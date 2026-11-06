Portekiz'in aday kadrosunda Ramos ve Leao var, Varela ilk kez çağrıldı

Dün milli takıma resmen veda eden Cristiano Ronaldo sonrası Portekiz'in ilk aday kadrosu açıklandı: Teknik direktör Jorge Jesus, Gonçalo Ramos'u kadroya çağırdı ve bugüne kadar CR7'nin gölgesinde kalan oyuncunun ilk 11'de santrfor olarak oynama şansı artık daha da artacak. Rafa Leao da kadroda yer alırken, 8 golle Serie A'nın gol kralı olan Monza'nın golcüsü Varela ilk kez milli takıma çağrıldı.
Portekiz'in aday kadrosu:
Kaleciler
Diogo Costa
Rui Silva
Samuel Soares
Defans oyuncuları
Diogo Dalot
Alberto Costa
Rúben Dias
Tomás Araújo
Renato Veiga
António Silva
João Cancelo
Nuno Tavares
Orta saha oyuncuları
João Palhinha
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Rúben Neves
Mateus Fernandes
Vitinha
João Neves
Bernardo Silva
Forvetler
Pedro Neto
Francisco Trincão
Carlos Forbs
Rafael Leão
Geovany Quenda
Bruno Fernandes
João Félix
Rodrigo Mora
Gonçalo Ramos
Fábio Silva
Gustavo Varela