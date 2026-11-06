Portekiz'in aday kadrosunda Ramos ve Leao var, Varela ilk kez çağrıldı

Dün milli takıma resmen veda eden Cristiano Ronaldo sonrası Portekiz'in ilk aday kadrosu açıklandı: Teknik direktör Jorge Jesus, Gonçalo Ramos'u kadroya çağırdı ve bugüne kadar CR7'nin gölgesinde kalan oyuncunun ilk 11'de santrfor olarak oynama şansı artık daha da artacak. Rafa Leao da kadroda yer alırken, 8 golle Serie A'nın gol kralı olan Monza'nın golcüsü Varela ilk kez milli takıma çağrıldı.

Portekiz'in aday kadrosu:

Kaleciler

Diogo Costa

Rui Silva

Samuel Soares

Defans oyuncuları

Diogo Dalot

Alberto Costa

Rúben Dias

Tomás Araújo

Renato Veiga

António Silva

João Cancelo

Nuno Tavares

Orta saha oyuncuları

João Palhinha

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Rúben Neves

Mateus Fernandes

Vitinha

João Neves

Bernardo Silva

Forvetler

Pedro Neto

Francisco Trincão

Carlos Forbs

Rafael Leão

Geovany Quenda

Bruno Fernandes

João Félix

Rodrigo Mora

Gonçalo Ramos

Fábio Silva

Gustavo Varela