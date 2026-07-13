Portekiz’i sarsan trajedi… Benfica’nın yıldız oyuncusu trafik kazasında hayatını kaybetti

"Mano" lakabıyla tanınan eski Benfica yıldızı Emanuel de Jesus Bonfim Evaristo, başkent Lizbon'un kuzeyindeki Sobral de Monte Agrasso belediyesinde meydana gelen korkunç bir trafik kazasında 43 yaşında hayatını kaybetti.

Portekiz basınına göre, eski milli futbolcu, kazanın meydana geldiği yerden 4 kilometre uzaklıkta, çok iyi bildiği bir yolda tek başına evine dönerken aracının kontrolünü kaybetti.

Mano, araç içinde sıkışmış halde ve kardiyopulmoner duruma girmiş olarak bulundu. Yoğun canlandırma çabalarına rağmen olay yerinde hayatını kaybettiği açıklandı. Diğer araçların karışmadığı kazanın ayrıntılarına ilişkin soruşturma, Cumhuriyet Ulusal Muhafızları tarafından sürdürülüyor.

Mano, futbol kariyeri boyunca yetenekli bir sağ kanat oyuncusu olarak öne çıktı. 2004 ile 2008 yılları arasında forma giydiği Benfica’nın yanı sıra Alverca, Estrela Amadora, Marítimo ve Vitória Setúbal gibi birçok kulüpte forma giydi. 2019 yılında Vilafranquense kulübünde futbolu bırakmadan önce.

Benfica kulübü, “kulübün eski oyuncusu Mano’nun vefatı nedeniyle içten taziyelerini” dile getirerek “ailesine ve arkadaşlarına en içten taziyelerini” iletti. Alverca kulübü ise onu derin bir üzüntüyle anarak, “ailesine, arkadaşlarına ve hayatı ile kariyerini paylaştığı herkese en içten taziyelerini” sunduğunu vurguladı.

Portekiz Futbol Ligi Birliği de Portekiz futboluna iz bırakmış olan oyuncunun vefatı nedeniyle “içten taziyelerini” dile getirerek, yaslı ailesine ve tüm arkadaşlarına “içten taziyelerini” iletti.

Sosyal medyada paylaştığı dokunaklı bir mesajda, eski Portekiz milli futbolcu Edinho, rahmetli arkadaşına hüzün dolu sözlerle veda ederek şöyle dedi: “Omuzlarıma ağır bir yük bıraktın kardeşim, ama oğluna sanki kendi oğlummuş gibi bakacağım, tıpkı senin benim oğluma baktığın gibi. Anın onun içinde sonsuza dek yaşayacak.”