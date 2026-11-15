Danimarka Teknik Direktörü Brian Riemer, takımının Braga'da Portekiz'i 4-1 mağlup ettiği çarpıcı galibiyetin ardındaki taktik planı açıkladı. Riemer, oyuncularının sahadaki taktik disiplinini ve cesaretini överken, millî futbolun simge isimlerinden Cristiano Ronaldo'ya da övgüler yağdırdı.

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Braga'da sürpriz: Danimarka, Portekiz'i farklı yendi

Danimarka, Braga Belediye Stadyumu'nda Portekiz'i 4-1 yenerek son yıllardaki en etkileyici deplasman performanslarından birine imza attı. Danimarka Teknik Direktörü Brian Riemer'in kusursuz taktik planı, grup liderini hazırlıksız yakaladı. Rasmus Hojlund iki gol atarken Pierre-Emile Hojbjerg ve Joachim Andersen de skora katkı verdi. Böylece Portekiz, resmî tarihindeki en ağır iç saha yenilgisini yaşadı.

Riemer taktik planını anlattı

Maçın ardından konuşan Riemer, Portekiz'in yıldızlarla dolu kadrosunu etkisiz bırakmak ve geçiş hücumlarında oluşan boşluklardan yararlanmak için hazırladığı stratejiyi ayrıntılarıyla anlattı. Danimarka'nın teknik direktörü, futbolun devlerinden birine karşı topa sahip olmanın önemini vurguladı.

Riemer, “Portekiz takımına en üst düzeyde saygı gösterdik. Onlar dünyanın en iyi takımlarından biri,” dedi.

“Portekiz'e baskı yapmayı ve onları zorlamayı başardık. Cesurduk. Topa sahip olmak istedik. Futbolda Portekiz kadar büyük bir ülkeyi yenmek istiyorsanız topa sahip olmalısınız. Taktik planımızı sahaya yansıtma biçimimizden çok mutluyum. Hazırladığımız plan açısından kusursuz bir maçtı.”

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Daramy'ye övgü ve geçmiş karşılaşmalar

Riemer, Portekiz ile önceki karşılaşmaların yüksek temposuna da değindi. Takımının orta sahadaki yoğunluğu ve savunma arkasına yaptığı koşuların Portekiz savunmasını nasıl zorladığını anlattı. Savunma arkasına yaptığı koşularla olağanüstü bir performans sergileyen forvet Mohamed Daramy'yi özellikle övdü.

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Riemer, “Orta sahada kalabalık olmak ve savunmacıları yerlerinden çıkarmak istedik. Hojlund ve Daramy'nin savunma arkasına koşular yapabileceğini biliyorduk. Daramy de olağanüstü bir maç çıkardı. Hâlâ Fransa İkinci Ligi'nde nasıl oynadığını anlamıyorum,” dedi.

Cristiano Ronaldo'ya saygı

Kopenhag'da Norveç'e karşı oynayacakları belirleyici grup maçına odaklanmadan önce Riemer, Cristiano Ronaldo'nun millî takımı bırakmasının ardından Portekiz'in çıktığı ilk maçın tarihî önemine değindi. Danimarkalı teknik direktör, efsanevi forvete saygısını dile getirdi.

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Riemer sözlerini şöyle tamamladı: “Cristiano Ronaldo'yu oynarken görmek büyük bir gurur kaynağıydı. Yapılabilecek her türlü saygı gösterisini ve onurlandırılmayı hak ediyor. Değişimler bir gecede gerçekleşmez. Portekiz, tüm zamanların en büyük oyuncularından birini kaybetti.”