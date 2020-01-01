UEFA Uluslar Ligi

Portekiz, Hırvatistan'ı farklı geçti

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Joao Cancelo Portugal 2020
Getty
UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun ilk haftasında bugün A, C ve D liglerinde 9 karşılaşma oynandı.

Günün öne çıkan A Ligi 3. Grup maçında son şampiyon Portekiz, 41. dakikada Joao Cancelo, 58. dakikada Diogo Jota, 70. dakikada Joao Felix ve 90+4. dakikada Andre Silva'nın attığı gollerle ağırladığı Hırvatistan'ı 4-1 mağlup etti. Konuk ekibin golünü 90. dakikada Bruno Petkovic attı.

Gruptaki diğer karşılaşmada ise Fransa deplasmanda İsveç'i 1-0 yendi. Maçtaki tek golü 41. dakikada Kylian Mbappe kaydetti.

UEFA Uluslar Ligi'ndeki müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

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    A Ligi

    2. Grup:

    İzlanda-İngiltere: 0-1

    Danimarka-Belçika: 0-2

    3. Grup:

    İsveç-Fransa: 0-1

    Portekiz-Hırvatistan: 4-1

    C Ligi

    1. Grup:

    Güney Kıbrıs Rum Yönetimi-Karadağ: 0-2

    Azerbaycan-Lüksemburg: 1-2

    2. Grup:

    Kuzey Makedonya-Ermenistan: 2-1

    Haberin devamı aşağıda

    Estonya-Gürcistan: 0-1

    D Ligi:

    2. Grup:

    Cebelitarık-San Marino:1 - 0

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