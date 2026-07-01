Portekiz - Hırvatistan 2026 FIFA Dünya Kupası Önizlemesi: Bilmeniz gereken her şey

Portekiz - Hırvatistan: Maç detayları

Dünya Kupası - World Cup Final Stage Toronto Stadium

Portekiz - Hırvatistan maçı 2 Temmuz 2026 tarihinde saat 23:00 GMT ve 19:00 EST'de başlayacak.

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Avrupa'nın devleri, Kuzey Amerika'daki bu heyecan verici eleme turunda karşı karşıya geliyor

Avrupa futbolunun modern devlerinden ikisi, Toronto Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek ve her iki takım da turnuvada ilerlemek için gerçek birer şampiyon adayı olduklarını kanıtlamayı hedefliyor. Roberto Martínez, büyük beklentilerle eleme turlarına giren yetenekli Portekiz takımının başında yer alıyor ve çekişmeli geçen grup aşamasının ardından maçlarda daha etkili olmayı hedefliyor.

Karşılarında ise Zlatko Dalić yönetimindeki müthiş bir Hırvatistan takımı var; bu turnuva tecrübesi yüksek grup, eleme maçlarında “altın nesil”in efsanevi direnciyle tanınıyor. Portekiz, saha genelinde olağanüstü bir kadro derinliğine sahip olsa da, 32’li turun tek maçlı eleme formatı, tecrübeli Hırvatların tempoyu kontrol etmeye ve turnuvada bir başka klasik sürpriz galibiyet yaratmaya çalışacağı anlamına geliyor.

A Seleção ve Vatreni buraya nasıl geldi?

Portekiz, son derece rekabetçi K Grubu’nu beş puanla geçerek tur atlamayı garantiledi. Martínez’in takımı, büyük bir taktiksel esneklik sergileyerek grubu yenilgisiz tamamladı; grup birincisi Kolombiya ile çekişmeli bir mücadelenin de dahil olduğu iki zorlu beraberliğin yanı sıra hayati bir galibiyet elde etti. Altı gol atıp sadece bir gol yiyen Seleção, turnuva baskısı altında savunma organizasyonunun inanılmaz derecede sağlam olduğunu kanıtladı.

Hırvatistan ise altı puanla ikinci sırada yer alarak L Grubu’ndan tur atladı. Vatreni, grup aşamasındaki bir aksilikten iyi bir şekilde toparlandı ve turnuva konusundaki engin tecrübesine dayanarak üç maçtan iki hayati galibiyet elde etti. Beş gol atıp beş gol yiyen Dalić’in oyuncuları, korkutucu bir hücum verimliliği sergiledi ancak savunmada yapısal olarak daha sıkı oynamaları gerektiğini biliyorlar.

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Orta sahanın ustaları ve savunmanın generalleri, hatları sağlamlaştıracak

Bu karşılaşmanın gidişatı, kaçınılmaz olarak orta sahadaki nesiller arası mücadeleden şekillenecek. Hırvatistan, tempoyu belirlemek, oyunun hızını düşürmek ve baskı altında top hakimiyetini korumak için ikonik kaptanı Luka Modrić ile Mateo Kovačić’e güvenecek. Defansif açıdan ise, coşkun Portekiz hücum hattını durdurma sorumluluğu, defansif hareketleri hücuma dönüşen geçişlere dönüştürmede olağanüstü bir performans sergileyen Joško Gvardiol’a düşüyor.

Portekiz ise teknik açıdan üst düzey oyunculardan oluşan bir orta saha motoruyla karşılık verecek. Vitinha ve João Neves’in, Hırvatistan’ın pres bloğunu aşmak için taktiksel disiplin ve pas dağıtımı sağlaması bekleniyor. Defans hattında ise Ruben Dias, Portekiz’in kompakt kalmasını ve akıllı kontra atak hareketlerine karşı korunmasını sağlayarak savunmanın bel kemiği olacak.

Kanatlardaki üstünlük ve disiplinli orta saha blokları maçı belirleyecek

Taktik açıdan Portekiz, sahayı genişletmeye ve kanatlardaki boşlukları değerlendirmeye çalışacaktır. Martínez, kanatta Rafael Leão’nun müthiş hızını ve bire bir yeteneklerini kullanmayı sever; bu oyuncuyu, üst üste binen beklerle birleştirerek tehlikeli sayı üstünlükleri yaratıp orta kanallara pas beslemesi sağlar.

Hırvatistan’ın oyun planı ise büyük ölçüde alan kapatma ve verimli geçişlere dayanacak. Portekiz’in oyunu dikte etme arzusunu bilen Dalić’in takımı, muhtemelen kompakt bir orta saha bloğu kurarak ileri oyun kuruculara giden pas yollarını kesecek ve Andrej Kramarić aracılığıyla hızlı bir şekilde ileriye çıkarak Portekiz savunma hattını açık yakalamaya çalışacaktır.

Oturmuş yapılar en zorlu sınava girecek

Portekiz, top kaybı anlarında mutlak konsantrasyon sergilemelidir; zira pasif bir savunma takibi, Hırvatistan’ın tecrübeli orta sahası tarafından acımasızca cezalandırılacaktır.

Hırvatistan, çok katmanlı Portekiz hücumunu durdurmak için fiziksel ve teknik açıdan en zorlu sınava girecek. Başarı, Leão ve ileri çıkan oyuncuların ceza sahasına girmesini önlemek için savunma hattı boyunca kusursuz pozisyonel iletişime bağlı olacak.

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Portekiz'in Hırvatistan Karşısında Muhtemel İlk 11'i

Costa; Cancelo, Dias, Veiga, Mendes; Vitinha, Joao Neves; Neto, Fernandes, Felix; Ronaldo

Hırvatistan'ın Portekiz Karşısında Muhtemel İlk 11'i

Livakovic; Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol; Sucic, Modric, Kovacic; Baturina, Budimir, Perisic

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Portekiz'in 26 kişilik kadrosu

Kaleciler: Diogo Costa, Jose Sa Rui Silva, Ricardo Velho

Defans oyuncuları: Tomas Araujo, Joao Cancelo, Diogo Dalot, Ruben Dias, Goncalo Inacio, Nuno Mendes, Matheus Nunes, Nelson Semedo, Renato Veiga

Orta saha oyuncuları: Samuel Costa, Bruno Fernandes, Joao Neves, Ruben Neves, Bernardo Silva, Vitinha

Forvetler: Francisco Conceicao, Joao Felix, Goncalo Guedes, Rafael Leao, Pedro Neto, Goncalo Ramos, Cristiano Ronaldo, Francisco Trincao

Hırvatistan'ın 26 kişilik kadrosu

Kaleciler: Dominik Livakovic, Dominik Kotarski, Ivor Pandur

Defans oyuncuları: Josko Gvardiol, Duje Caleta-Car, Josip Sutalo, Josip Stanisic, Marin Pongracic, Martin Erlic, Luka Vuskovic

Orta saha oyuncuları: Luka Modric, Mateo Kovacic, Mario Pasalic, Nikola Vlasic, Luka Sucic, Martin Baturina, Kristijan Jakic, Petar Sucic, Nikola Moro, Toni Fruk

Forvetler: Ivan Perisic, Andrej Kramaric, Ante Budimir, Marco Pasalic, Petar Musa, Igor Matanovic

Takım haberleri ve kadrolar

Roberto Martínez, bu maç öncesinde Portekiz kadrosunda herhangi bir sakatlık veya ceza durumu olmadığını belirtti; muhtemel ilk 11 ise henüz kesinleşmedi. Portekiz kadrosunda kaptan Cristiano Ronaldo'nun yanı sıra Bruno Fernandes, Bernardo Silva ve Gonçalo Ramos yer alıyor; Martínez'in maçın başlama saatine yakın bir zamanda ilk 11'i açıklayacağı tahmin ediliyor.

Zlatko Dalić'in Hırvatistan takımında da şu aşamada kesinleşmiş bir eksiklik bulunmuyor; mevcut kadro verilerinde sakatlık veya ceza bilgisi yer almıyor. Portekiz'de olduğu gibi, kadro onayı maçın yaklaşmasıyla birlikte bekleniyor ve bu bölüm, en son bilgiler elde edilir edilmez güncellenecektir.

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Form Durumu

Portekiz, son beş maçında iki galibiyet ve iki beraberlik alarak bu maça geliyor; bu seride tek bir mağlubiyet bile yok. En son 27 Haziran'da Kolombiya ile 0-0 berabere kaldılar ve bu sonuçla K Grubu'nda ikinci sırayı garantilediler. Grup aşamasının başlarında Özbekistan'ı 5-0 mağlup ettiler; bu, turnuvadaki en etkileyici performanslarıydı. Son beş maçında Portekiz 10 gol atıp 4 gol yedi, ancak hücum performansı istikrarsızdı.

Hırvatistan ise son beş maçının üçünü kazanırken, ikisini kaybetti. En son 27 Haziran’da Gana’yı 2-1 mağlup ettiler; bu galibiyet, maçın son dakikalarında atılan bir golle elde edildi. Ayrıca grup aşamasının ikinci maçında Panama’yı deplasmanda 1-0 yendiler. Tek önemli leke ise Dünya Kupası’ndaki açılış maçında İngiltere’ye 4-2 yenilmeleri; bu sonuç, L Grubu’nda erken bir baskı altında kalmalarına neden oldu.

Karşılaşma Geçmişi

Bu iki takım arasındaki en son karşılaşma, 18 Kasım 2024'te Hırvatistan'da oynanan UEFA Uluslar Ligi A maçında 1-1 berabere sonuçlandı. Bundan önce, Portekiz, Eylül 2024'teki Uluslar Ligi rövanş maçında kendi sahasında 2-1 galip gelmişti. Son beş karşılaşmaya bakıldığında, Portekiz üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyetle Hırvatistan'a karşı daha güçlü bir rekora sahip ve bu maçlarda rakibine karşı önemli bir gol farkı yakaladı.

Puan Durumu

Portekiz, K Grubu’nu ikinci sırada tamamlarken, Hırvatistan ise L Grubu’nda ikinci sırayı alarak 32’li turuna yükseldi.