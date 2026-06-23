Portekiz gazeteleri, Dünya Kupası grup aşamasının ikinci tur maçlarında, yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo’nun takım arkadaşlarının Salı akşamı Özbekistan’ı 5-0 mağlup ederek elde ettiği büyük zaferi övdü.

Portekiz, ilk turda Demokratik Kongo ile 1-1 berabere kaldığı ve Ronaldo'nun sergilediği sönük performans nedeniyle eleştirmenler ve medya tarafından sert eleştirilere maruz kaldığı hayal kırıklığı yaratan maçın ardından dengesini yeniden kazandı.

"Apola" gazetesi, "Portekiz'den ezici galibiyet, Ronaldo geri döndü" başlığını attı ve maçla ilgili yorumunda şöyle yazdı: "İşte milyonlarca Portekizli'nin beklediği cevap. Portekiz, mücadeleci ruhu, yüksek pres ve coşkuyla öne çıkan muhteşem bir performansla Özbekistan'ı 5-0'lık skorla ezdi."

Gazete şöyle devam etti: “Maçın sonunda geri dönüşünü ilan eden Ronaldo’nun attığı iki gol, Nuno Mendes ve Rafael Leão’nun golleri ile Khusanov’un kendi kalesine attığı gol, Portekiz’e 2026 Dünya Kupası’ndaki ilk galibiyetini garantiledi ve onları geçici olarak dört puanla grubun zirvesine taşıdı.”

Ayrıca bir yazar, Ronaldo’nun attığı iki golü överek şöyle yazdı: “Ronaldo, Dünya Kupası tarihinin en iyi golcüleri listesinde dev bir sıçrama yaptı.”

"Record" gazetesi ise şöyle yazdı: "Portekiz, Cristiano Ronaldo’nun attığı iki golle Özbekistan’ı ezdi."

Ronaldo’nun attığı iki gol hakkında ise şöyle yazdı: “Cristiano Ronaldo, Eusébio’yu geçerek Dünya Kupası’nın en iyi 10 golcüsü listesine yükseldi.”

"Ojogo" gazetesi ise "Record" ile aynı başlığı kullandı: "Portekiz, Ronaldo'nun iki golüyle Özbekistan'ı ezdi ve Dünya Kupası'nda bir sonraki tura yaklaştı".

Portekiz, Kolombiya’nın ilk turda Özbekistan’ı 3-1 mağlup etmesinin ardından, Demokratik Kongo ile Kolombiya arasındaki maçın sonucunu beklerken, 4 puanla geçici olarak 11. grubun liderliğini elinde tutuyor.