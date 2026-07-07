Portekiz gazeteleri, Martínez’in “heyecan verici” sicilini çöpe atıyor: Altın nesil kaçırıldı

Portekiz’in 2026 Dünya Kupası’nın son 16 turunda İspanya’ya karşı aldığı 0-1’lik yenilginin etkisi, sadece Portekiz milli takımının turnuvada ilerleme hayallerini sona erdirmekle kalmadı; Portekiz basını, Salı günü, Dallas'ta oynanan maçın uzatma dakikalarında Mikel Merino'nun attığı golün, iyi sonuçlara ve sadece bir yıl önce Avrupa Uluslar Ligi şampiyonluğuna ulaşmasına rağmen taraftarları hiçbir zaman ikna edemeyen bir projenin sonu olduğunu belirtti.

Portekiz’deki spor gazeteleri, Portekiz’in tarihindeki en yetenekli nesillerden birini heba ettiğini ve beklentilerin arttığı bir dönemde bir kez daha başarısızlığa uğradığını vurguladı. Bu elenme, Roberto Martínez’in teknik direktörlük görevine devam etmeyeceğini açıklamasına zemin hazırladı; bu sonuç, ülkenin önde gelen gazeteleri tarafından kaçınılmaz ve gerekli olarak değerlendiriliyor.

Ülkenin en çok okunan spor gazetesi olan “A Bola”, tüm haberlerinde yer alan genel havayı şöyle özetledi: “Portekiz, Martinez’in hatalarının bedelini ödüyor ve Dünya Kupası’ndan eleniyor.” Gazete, takımın ilk yarıda rekabetçi bir performans sergilediğini, ancak ikinci yarıda İspanya’nın açık ara üstünlük kurduğunu belirtti.

Gazete, analizinde takımdaki değişiklikleri ve İspanya’nın hakimiyetine ayak uyduramamasını en önemli noktalar olarak değerlendirdi ve bu yenilginin bir tesadüf değil, büyük takımlar karşısında kendine özgü bir kimlik bulamayan bir takımın mantıklı sonucu olduğunu vurguladı.

Ayrıca, Portekiz ile son maçını yönettiğini doğrulayan Roberto Martínez’in açıklamaları, “Apola” gazetesinin dijital birincil sayfasında yer aldı; gazete, pratikte tecrübeli Jorge Jesus’un yeni dönemin başlangıcından sorumlu olacağını değerlendirdi.

"Record" gazetesi de takımın turnuvadan elenmesini, şampiyonluk için rekabet etmesi beklenen bir takımın sporusal bir başarısızlığı olarak yorumladı. Her ne kadar haberleri maçın kendisine ve sonrasında gelen tepkilere odaklanmış olsa da, maç sonrası yayınlanan analizler, turnuva öncesindeki beklentilerin aksine erken bir elenmeden bahsetti ve takımın yakın geleceği hakkında tartışmalar başlattı.

Benzer şekilde, "Ojogo" gazetesi ise Dallas'ın, aylardır şekilleniyor gibi görünen bir sonucu basitçe hızlandırdığını savundu; gazetenin yorumcuları, Portekiz'in büyük rakiplerini yenmek için uzun süre zorlandığını ve Bruno Fernandes, Vitinha ve Bernardo Silva gibi oyuncuların bireysel yeteneklerine aşırı derecede güvendiğini vurguladı.

Ana akım medyada ise yaklaşım duygusal olmaktan çok yapısal bir nitelik taşıyordu; “Público” gazetesi Portekiz milli takımının bir dönemin sonunu, olağanüstü bir neslin kaçırılmış bir fırsatı olarak yorumlarken, “Expresso” gazetesi ise tartışmayı Portekiz Futbol Federasyonu’nun geleceğine ve büyük uluslararası turnuvalarda güçlü bir şekilde rekabet edebilecek bir takımı yeniden inşa etmesi gereken gelecek milli takım teknik direktörünün niteliklerine odakladı.

"Correio da Manhã" gazetesi gibi en popüler medya kuruluşları bile ülke üzerinde hakim olan hayal kırıklığı havasını yansıttı; gazete, İspanyol teknik direktörün şu açıklamasına yer verdi: "Bu, Portekiz Milli Takımı ile son maçımdı" sözlerini öne çıkardı ve herkesin desteğine teşekkür ettiği veda konuşmasını yayınladı. Martinez, "Dünya Kupası'nı kazanmadan devam etmenin bir anlamı yoktu" dedi.

Şaşırtıcı bir şekilde, kimse İspanyol teknik direktörün sicilini sorgulamadı; zira Martínez, Portekiz milli takımının tüm teknik direktörleri arasında en yüksek galibiyet oranına sahip olarak görevinden ayrılıyor; ayrıca muhteşem bir Dünya Kupası eleme kampanyası ve 2025 Avrupa Uluslar Ligi şampiyonluğu da onun başarıları arasında yer alıyor.

Bununla birlikte, neredeyse tüm analistler, bu istatistiksel başarıların, Portekiz’in tarihindeki en iyi futbolcu nesillerinden birinin potansiyelinin altında oynadığı hissini hiçbir zaman ortadan kaldıramadığı konusunda hemfikir.

Bugün Salı günü Portekiz gazetelerinin manşetlerinde yer alan sonuç neredeyse oybirliğiyle şudur: Sorun sadece İspanya’ya karşı alınan yenilgide değil, Mikel Merino’nun Roberto Martínez’in Portekiz milli takımındaki görevini kesin olarak sona erdiren golü atmasından çok önce bu projenin amacını yitirdiği yönündeki inançta yatmaktadır.