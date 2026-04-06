Pazartesi sabahı Portekiz basını, FC Porto ve Francesco Farioli ile yoğun bir şekilde ilgileniyor. Primeira Liga'nın lideri, Cumartesi akşamı maçın son dakikalarında oldukça çalkantılı anlar yaşadı.

Farioli'nin adamları, ligin beşinci sırasındaki Famalicão'yu kendi sahasında ağırladı. 90. dakikada skor 1-1 iken, Seko Fofana muhteşem bir vuruşla 2-1'i attı.

Coşkulu bir Farioli, görünüşte galibiyet golünü kutlamak için çılgınca bir coşkuyla sahada koştu. Uzatma süresinin dokuzuncu dakikasında Famalicão skoru yine eşitledi: 2-2.

Pazartesi günü ulusal medya, coşkulu İtalyan teknik direktör hakkında bolca yazıyor. Birçoğu, Farioli'nin Ajax'ın PSV'ye karşı sahip olduğu büyük şampiyonluk avantajını elinden kaçırdığı geçen sezonu da göz önünde bulunduruyor.

"Sporting ve Benfica yeniden hayal kurabilir: Farioli yine... Farioli mi olacak?", diye manşet attı A Bola gazetesi. "Famalicão ile oynanan ve beraberlikle sonuçlanan iç saha maçı, şampiyonluk yarışını yeniden alevlendirdi ve İtalyan teknik direktörün travmasını yeniden canlandırdı. Sporting (ve Benfica) pusuda beklerken, Ajax serüveni tekrarlanmak üzere."

Yeşil-beyazlılarla arasındaki fark beş puan, ancak Sporting'in bir maçı eksik. "Portekiz ligi, zafer yürüyüşünden belirsiz bir sonla biten psikolojik bir gerilim filmine dönüştü."

"Bu fırtınanın gözünde Farioli duruyor. Geçmişini şimdi bir tür korku filmi gibi izliyor. Geçen sezon Amsterdam'da yaşadığı Yunan trajedisini düşünmemek imkansız."

"Tarih tekerrür ediyor, diyor alaycılar; Porto taraftarları şimdi Farioli'nin... yine Farioli olmak üzere olduğunu korkuyor. Hata payı kalmadı ve fikstür acımasız." Record gazetesi de "stadyumun üzerinde asılı duran Farioli'nin Ajax'ının çöküşünün hayaleti"nden bahsediyor.