Portekiz - Galler: Maç detayları

UEFA Nations League A - Hafta 1 24 Eyl 2026 - 14:45 Estadio Jose Alvalade

Portekiz ile Galler, 24 Eylül 2026'da TSİ 21.45'te başlayacak (14.45 EST / 19.45 BST / 20.45 SAST).

Şampiyonlar grup kampanyasına başlıyor

Son UEFA Uluslar Ligi şampiyonu Portekiz, 1. maç gününde Galler'i ağırlamak için Estádio José Alvalade'de kendi sahasına dönüyor. Kısa süre önce göreve getirilen teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde yeni bir döneme giren Portekiz, şampiyonluk unvanını savunmaya taraftarı önünde etkileyici bir performansla başlamayı hedefliyor. Craig Bellamy'nin Galler'i içinse yeniden A Ligi'ne dönmek, Avrupa'nın önde gelen milli takımlarından birine karşı kendini gösterme yolunda büyük bir sınav anlamına geliyor.

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Portekiz'de yeni başlangıç: Jorge Jesus dönemi Lizbon'da başlıyor

Portekiz, perşembe günkü açılış maçına 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turuna kadar yükselmesinin ardından kampanyasına galibiyetle başlama hedefiyle çıkıyor. Jorge Jesus; yıldız tecrübeli isimler Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha, Rúben Dias ve 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo'nun yanı sıra Nuno Tavares, Samuel Soares, João Palhinha ve Fábio Silva'nın da yer aldığı güçlü bir 25 kişilik kadro çağırdı. Orta sahadaki yaratıcı kaliteyle Portekiz, A4 Grubu'nda çıtayı yukarı koymayı amaçlıyor.

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Bellamy'nin takımı açılışta mesaj vermeyi hedefliyor

Galler, önceki Uluslar Ligi döngüsünde yeniden A Ligi'ne yükselmeyi başardıktan sonra kendisini sınamakta kararlı şekilde Lizbon'a gidiyor. Craig Bellamy'nin ekibi, son milli hazırlık maçlarının ardından toparlanmayı hedeflerken Brennan Johnson, Daniel James ve David Brooks'un hücum gücüne, Ethan Ampadu ile Joe Rodon'un merkezde sağladığı istikrara güveniyor. Deplasmanda Portekiz'e karşı oynamak yüksek bir engel anlamına gelse de Galler, ev sahibini tehdit edecek kadar hızlı geçiş oyununa sahip.

Galler, Portekiz'in hücum hattını durdurabilecek mi?

Tarihsel olarak bu iki takım arasındaki karşılaşmalar yüksek taktik yoğunluk üretti; bunun en dikkat çekici örneği de Portekiz'in Euro 2016 yarı finalindeki 2-0'lık galibiyeti oldu. Portekiz'in Vitinha, João Neves ve Bruno Fernandes'ten oluşan orta saha üçlüsü topa sahip olmayı kontrol etmeyi ve Rafael Leão ile Ronaldo için alanlar açmayı hedefleyecek. Bu arada Galler, Brennan Johnson üzerinden hızlı geçişlerle kontra atakta fırsatlar üretmek için disiplinli bir orta blok savunmasına güvenecek. A4 Grubu'nda değerli puanların söz konusu olduğu bu perşembe günkü mücadele, ilk düdükten itibaren sürükleyici bir aksiyon vadediyor.

Muhtemel ilk 11'ler

Portekiz: Costa; Cancelo, Dias, Veiga, Mendes; Vitinha, J Neves; Neto, Fernandes, Felix; Ronaldo

Galler: Ward; N Williams, Cabango, Norrington-Davies, Dasilva; Ampadu, J James; Brooks, Thomas, Johnson; D James

Takım haberleri ve kadrolar

Portekiz'in başında, Uluslar Ligi kampanyası için ilk kadrosunu açıklayan Jorge Jesus bulunuyor. Bu aşamada herhangi bir sakatlık ya da ceza doğrulanmış değil ve öngörülen ilk 11 henüz açıklanmadı. Maç saatine yaklaştıkça daha fazla takım haberi eklenecek.

Galler'i Craig Bellamy çalıştırıyor. Portekiz'de olduğu gibi deplasman ekibi için de şu anda herhangi bir sakatlık ya da ceza bilgisi bulunmuyor. Karşılaşma yaklaştıkça güncellemeler paylaşılacak.

Form durumu

Portekiz bu maça son beş karşılaşmasında aldığı iki galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgiyle geliyor; bu süreçte dokuz gol atıp iki gol yedi. Son maçında Dünya Kupası'nda İspanya'ya çeyrek finalde 1-0 kaybeden takım, daha önce Hırvatistan'a karşı aldığı 2-1'lik galibiyet ve Özbekistan karşısındaki baskın 5-0'lık zaferin de yer aldığı serisini böylece noktaladı. Portekiz bu beş maçta iki kez kalesini gole kapattı; bu da Dünya Kupası'na erken veda etmesine rağmen çözülmesi zor bir takım olduğunu gösteriyor.

Galler son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki yenilgi aldı; 11 gol atarken sekiz gol yedi. Son sonucu, haziran ayında oynanan bir hazırlık maçında Romanya'ya karşı alınan 2-1'lik yenilgiydi. Bu süreçteki tek galibiyet ise daha önce Dünya Kupası elemelerinde Kuzey Makedonya'ya karşı alınan 7-1'lik farklı zaferdi, ancak sonrasında gelen sıkıntılar düşünüldüğünde o sonuç artık uzak görünüyor.

İkili rekabette geçmiş maçlar

İki takım yakın tarihte kayıtlara geçen maçlarda iki kez karşılaştı ve Portekiz iki maçı da kazandı. Son karşılaşma 6 Temmuz'da Euro 2016'da oynandı ve Portekiz 2-0 kazandı. Ondan önce Portekiz, Haziran 2000'de oynanan bir hazırlık maçında Galler'i 3-0 yendi. Portekiz iki karşılaşmayı da kazandı ve bu iki maçta gol yemedi.

Puan durumu

Grp. 4 Form # P K B K F A +/- Puan Form 1 Danimarka DEN 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Norveç NOR 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Portekiz POR 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Galler WAL 0 0 0 0 0 0 0 0 Championship Playoff Küme Düşme Play-off Küme Düşme



