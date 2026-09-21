Portekiz - Galler: Maç detayları

UEFA Nations League A - Hafta 1 24 Eyl 2026 - 14:45 Estadio Jose Alvalade

Portekiz ile Galler, 24 Eylül 2026'da TSİ 20.45'te başlayacak (14.45 EST / 19.45 BST / 20.45 SAST).

Şampiyon, grup serüvenine başlıyor

Son UEFA Uluslar Ligi şampiyonu Portekiz, 1. maç gününde Galler'i ağırlamak üzere Estádio José Alvalade'de sahasına dönüyor. Kısa süre önce göreve getirilen teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde yeni bir döneme giren Portekiz, unvan savunmasına taraftarı önünde etkileyici bir performansla başlamayı hedefliyor. Craig Bellamy'nin Galler'i için ise A Ligi'ne dönüş, Avrupa'nın önde gelen milli takımlarından birine karşı kendini gösterme adına dev bir sınav niteliği taşıyor.

Getty Images

Portekiz'de yeni başlangıç: Jorge Jesus dönemi Lizbon'da başlıyor

Portekiz, 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turuna kadar ilerlemesinin ardından perşembe günkü açılış maçına turnuvaya galibiyetle başlama hedefiyle çıkıyor. Jorge Jesus; Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha, Rúben Dias ve 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo gibi deneyimli yıldızların yanı sıra Nuno Tavares, Samuel Soares, João Palhinha ve Fábio Silva'nın da yer aldığı güçlü bir 25 kişilik kadro çağırdı. Orta sahanın tamamına yayılan üst düzey yaratıcılığıyla Portekiz, A4 Grubu'nda çıtayı yükseğe koymayı amaçlıyor.

Getty Images

Bellamy'nin ekibi açılışta mesaj vermek istiyor

Galler, önceki Uluslar Ligi döngüsünde yeniden A Ligi'ne yükselmesinin ardından kendisini test etme kararlılığıyla Lizbon'a gidiyor. Craig Bellamy'nin ekibi, son uluslararası hazırlık maçlarının ardından yeniden çıkış yakalamayı hedeflerken Brennan Johnson, Daniel James ve David Brooks'un hücum gücüne, Ethan Ampadu ile Joe Rodon'un merkezde sağlayacağı istikrara güveniyor. Deplasmanda Portekiz'e karşı oynamak büyük bir engel anlamına geliyor, ancak Galler'in geçiş oyununda ev sahibini tehdit edebilecek ciddi bir hızı var.

Galler, Portekiz'in hücum hattını durdurabilecek mi?

Tarihsel olarak bu iki takım arasındaki karşılaşmalar yüksek taktik yoğunluk üretti; bunun en dikkat çekici örneği de Portekiz'in EURO 2016 yarı finalindeki 2-0'lık galibiyeti oldu. Portekiz'in Vitinha, João Neves ve Bruno Fernandes'ten oluşan orta saha üçlüsü, topa sahip olmayı kontrol etmeyi ve Rafael Leão ile Ronaldo için alan açmayı hedefleyecek. Galler ise savunmada disiplinli bir orta blok ve Brennan Johnson üzerinden hızlı geçiş oyununa güvenerek kontra ataklarda fırsat yaratmaya çalışacak. A4 Grubu'nda değerli puanların söz konusu olduğu bu perşembe mücadelesi, ilk düdükten itibaren sürükleyici bir karşılaşma vadediyor.

Takım haberleri ve kadrolar

Portekiz'i, Uluslar Ligi kampanyası için ilk kadrosunu açıklayan Jorge Jesus çalıştırıyor. Bu aşamada doğrulanmış herhangi bir sakatlık ya da ceza bulunmuyor ve öngörülen ilk 11 henüz açıklanmadı. Maça yaklaştıkça daha fazla takım haberi eklenecek.

Galler'in başında Craig Bellamy bulunuyor. Portekiz'de olduğu gibi deplasman ekibi için de şu anda herhangi bir sakatlık veya ceza bilgisi mevcut değil. Karşılaşma yaklaştıkça güncellemeler paylaşılacak.

Form durumu

Portekiz bu maça son beş karşılaşmasında aldığı iki galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgilıkla geliyor; bu süreçte dokuz gol atıp iki gol yedi. Son maçında Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya'ya 1-0 mağlup olan ekip, daha önce Hırvatistan karşısında 2-1'lik galibiyet ve Özbekistan'a karşı 5-0'lık baskın bir zafer elde etmişti. Portekiz bu beş maçın ikisinde gol yemedi; bu da Dünya Kupası'na erken veda etmesine rağmen kolay kolay çözülmeyen bir takım görüntüsüne işaret ediyor.

Galler son beş maçının birini kazandı, ikisinde berabere kaldı ve ikisini kaybetti; 11 gol atarken kalesinde sekiz gol gördü. Son sonucu, haziran ayındaki bir hazırlık maçında Romanya'ya karşı alınan 2-1'lik yenilgiydi. Bu serideki tek galibiyet daha önce Dünya Kupası elemelerinde Kuzey Makedonya'ya karşı alınan 7-1'lik farklı zaferdi, ancak sonrasında gelen sıkıntılar düşünüldüğünde o sonuç artık uzak bir anı gibi duruyor.

İkili rekabet geçmişi

Kayıtlardaki yakın dönem tarihte iki takım iki kez karşı karşıya geldi ve Portekiz her iki maçı da kazandı. Son karşılaşma 6 Temmuz'da EURO 2016'da oynandı ve Portekiz 2-0 kazandı. Ondan önce Portekiz, Haziran 2000'de bir hazırlık maçında Galler'i 3-0 mağlup etti. Portekiz iki karşılaşmayı da kazandı ve bu iki maçta gol yemedi.

Puan durumu

Grp. 4 Form # P K B K F A +/- Puan Form 1 Danimarka DEN 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Norveç NOR 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Portekiz POR 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Galler WAL 0 0 0 0 0 0 0 0 Championship Playoff Küme Düşme Play-off Küme Düşme



