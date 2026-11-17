Portekiz, Cardiff'te Galler'i zorlu bir maçın ardından 3-2 yendi. Yedek kulübesinden gelen Carlos Forbs, Cristiano Ronaldo'nun simgeleşmiş 7 numaralı formasıyla galibiyet golünü attı. Jorge Jesus'un takımında Bruno Fernandes ve Pedro Neto da fileleri havalandırdı.

Reklam

Portekiz, UEFA Uluslar Ligi grup aşamasını Cardiff City Stadı'nda Galler'i 3-2 yenerek tamamladı. Karmaşık geçen maç, sonunda Portekiz'in yüzünü güldürdü. Bruno Fernandes, Joao Neves'in başarılı hazırlığının ardından erken gelen golü kaydetti. Ancak Portekiz savunması, Craig Bellamy'nin takımının hızlı hücumlarını durdurmakta zorlandı. David Brooks ve Sorba Thomas'ın golleriyle Galler bir süreliğine öne geçti. Konuk ekip, hareketli geçen ilk yarının bitimine az kala Pedro Neto'yla eşitliği sağladı ve devre 2-2 sona erdi.

Portekiz ikinci yarıda topa daha fazla hâkim oldu ve maçı %59 topla oynama oranıyla tamamladı. Belirleyici an, oyuna sonradan giren Carlos Forbs'un 70. dakikada ağları bulup Portekiz'e üç puanı getirmesiyle yaşandı. Pedro Neto'nun son bölümde gördüğü kırmızı kart Portekiz'i baskı altında bıraksa da savunma, Galler'in 22 şutuna karşı direnerek galibiyeti korudu. Bu sonuç, Portekiz'in 4. Grup'taki liderliğini perçinlerken Jorge Jesus yönetimindeki takımın hücumdaki akıcılığını ve gelişen taktiksel direncini ortaya koydu.

Kaleci ve savunma

Diogo Costa - 7/10

İki gol yemesine rağmen Costa, Portekiz'in üstünlüğünü korumasında kilit rol oynadı. Galler'in kaleyi bulan sekiz şutla sürdürdüğü ataklar karşısında maç boyunca altı kurtarış yaptı; bunların birçoğu üst düzey müdahalelerdi. Baskı altındayken pasları da güvenilirdi.

Joao Cancelo - 6/10

Getty Images

Cancelo, kanatta her zamanki gibi takımını ileri taşıdı ve Portekiz'in maç boyunca yaptığı toplam 658 pasa katkı sağladı. Ancak Sorba Thomas ve David Brooks'un doğrudan kaleye yönelen oyunları karşısında zaman zaman hazırlıksız yakalandı; Galler'in hızlı kontrataklarında zorlandı.

Reklam Reklam

Antonio Silva - 6/10

Genç stoper için yoğun bir akşamdı. Portekiz savunmasının yaptığı 24 uzaklaştırmaya katkıda bulundu. İlk yarıda Galler hücum hattının fiziksel oyunuyla zaman zaman baş etmekte zorlansa da maç ilerledikçe pozisyon alma becerisi gelişti.

Related Topics

Renato Veiga - 6/10

Veiga'ya hava toplarındaki tehditle ve fiziksel mücadelelerle baş etme görevi verildi. İlk yarım saatte savunmasız görünen stoper ikilisinin parçasıydı ancak ikili, ikinci yarıda ev sahibini etkisiz kılmak için gereken ritmi buldu.

Diogo Dalot - 7/10

Dalot, Galler'in kanat beklerinin bindirmeleri karşısında zor bir akşam geçirdi. Portekiz öne geçtikten sonra Jorge Jesus savunmaya taze güç katmak için onu 71. dakikada oyundan aldı. Hücum bölgesindeki etkisi sınırlı kaldı.

Reklam

Orta saha

Vitinha - 6/10

Orta sahanın oyun kurucusu, Portekiz'in maçın uzun bölümlerinde tempoyu kontrol etmesine yardımcı oldu ancak Galler'in orta alandaki enerjisini aşmakta zorlandı. Mücadelenin daha çok savunmaya dönük bir hâl aldığı 71. dakikada oyundan çıktı.

Joao Neves - 8/10

Neves, Portekiz orta sahasının motoruydu. Bruno Fernandes'in 11. dakikadaki açılış golünün kritik asistini yaptı ve konuk ekibin orta saha mücadelesini kazanmasında önemli rol oynadı. Son bölümdeki taktik değişikliğine kadar çok sayıda pas arası yaptı.

Reklam

Bruno Fernandes - 9/10

Kaptan, kendisinden beklenen performansı sergiledi. Gol perdesini 11. dakikada açtı ve uzatma dakikalarında oyundan çıkana kadar takımın hücumdaki yaratıcılığının merkezinde yer aldı. Maçın en hareketli anlarında tempoyu yönetirken liderliğini gösterdi.

Hücum

Pedro Neto - 7/10

Getty Images

Birbirine tamamen zıt iki yönü olan bir performans. Neto, hücumda harikaydı; 43. dakikada attığı kritik golle skoru 2-2'ye getirdi. Ancak 74. dakikada kırmızı kart görerek maçı erken tamamladı ve takım arkadaşlarını dar farkla önde oldukları maçta on kişi savunma yapmak zorunda bıraktı.

Reklam

Trincao - 7/10

Trincao, maç boyunca Galler savunmasına sorun çıkardı. İlk yarının bitimine az kala Pedro Neto'nun golünün asistini yaptı ve 59. dakikada yerini Joao Felix'e bırakmadan önce dar alanlarda teknik kalitesini gösterdi.

Goncalo Ramos - 5/10

Forvet için sakin bir akşamdı. Ramos, hücum hazırlığına dâhil olmakta zorlandı ve 60. dakikadan hemen önce oyundan alınana kadar kaleyi bulan bir şut çekemedi. Buna karşın hareketliliği, içe kat eden kanat oyuncularına alan açtı.

Reklam

Yedekler ve teknik direktör

Carlos Forbs - 8/10

Oyuna sonradan girip fark yaratan isim. 59. dakikada sahaya çıkan Forbs, galibiyet golünü bulmak için yalnızca 11 dakikaya ihtiyaç duydu. Net bitiriciliği iki takım arasındaki farkı belirledi.

Joao Felix - 6/10

Topa sahip olmayı kolaylaştırması için oyuna alınan Felix, üçüncü gol öncesindeki hazırlıkta rol oynadı. Ancak Neto'nun atılmasının ardından daha çok savunma görevlerine odaklanmak zorunda kaldı.

Reklam

Angel Gomes (A. Costa) - 6/10

Savunma düzenini güçlendirmek için 71. dakikada oyuna alındı. Disiplinli oynadı ve takımının son 20 dakikayı bir kişi eksik tamamlamasına yardımcı oldu.

Ruben Neves - 6/10

Deneyimini sahaya yansıtması için Gomes'le birlikte oyuna girdi. Galler son bölümde kalabalık şekilde hücuma çıkarken Portekiz'in düzenini korumasına yardımcı oldu.

Reklam

Geovany Quenda - Puan yok

92. dakikada zaman geçirmek için yapılan, maçın sonlarına denk gelen taktiksel bir değişiklikti.

Jorge Jesus - 7/10

Getty Images

Jesus, oyuna zamanında müdahaleleriyle takdiri hak ediyor. Maçın gidişatını değiştirmesi gerektiğini görerek Carlos Forbs'u sahaya sürdü; bu isabetli hamle galibiyeti getirdi. Ancak ilk yarıda görülen savunma zaafı, taktiksel açıdan endişe kaynağı olmaya devam ediyor.