Portekiz - Galler biletleri nasıl alınır: UEFA Uluslar Ligi A fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

Uluslar Ligi'nin son şampiyonu Portekiz, unvan savunmasına Lizbon'da Galler karşısında kendi sahasında başlayacak. İki takım daha sonra kasım ayında Cardiff City Stadyumu'ndaki rövanş maçında yeniden karşı karşıya gelecek. Her iki maç da Danimarka ve Norveç'in de yer aldığı çekişmeli Lig A, A4 Grubu takviminin parçası olurken, bu eşleşme özellikle Galler taraftarları için önemli bir geçmiş de taşıyor.

GOAL, Portekiz - Galler biletleriyle ilgili bilmeniz gereken her şeyi, maç tarihleri, fiyatlar ve satın alma noktaları dahil olmak üzere sizler için derledi.

Portekiz - Galler UEFA Uluslar Ligi A maçı ne zaman başlayacak?

Portekiz - Galler maçı Lizbon'daki Estadio Jose Alvalade'de oynanacak. Resmi başlama saati bilgileri bölgesel yayıncınız aracılığıyla doğrulanacak.

UEFA Nations League A - Hafta 1 24 Eyl 2026 - 14:45 Estadio Jose Alvalade

Portekiz - Galler biletleri nereden alınır?

Her iki maç için de bilet bulmanın en güvenilir yolu StubHub üzerinden geçiyor. Dünyanın en büyük bilet pazar yerlerinden biri olan StubHub, Lizbon'daki Estadio Jose Alvalade'de oynanacak açılış maçı için geniş bir oturma seçeneği sunuyor. Ayrıca kasım ayında Cardiff City Stadyumu'ndaki rövanş için de ilanlar listeleniyor.

İşte bu eşleşme için StubHub'a göz atmaya değer olmasının nedenleri:

Resmi kontenjanların ötesinde erişim - her iki ayakta da federasyon üyeleri ve kombine sahipleri paylarını aldıktan sonra kullanışlıdır

Garantili transferler - her satın alma, StubHub'ın FanProtect programı tarafından desteklenir ve bu da alıcılara biletlerin geçerli olduğu ve maç gününe zamanında ulaşacağı konusunda güven verir

Üyelik gerektirmez - Portekiz veya Galler federasyonu kanallarına erişimi olmayan taraftarlar için koltuk bulmada güvenilir bir yoldur

Geniş koltuk seçeneği - her iki stadyumda da kale arkası üst tribünlerden premium orta blok koltuklara kadar seçenekler sunar

Ağırlama seçenekleri - özellikle Lizbon'daki açılış maçı için daha kapsamlı bir maç günü deneyimi isteyen taraftarlar açısından mevcuttur

Portekiz'in son şampiyon statüsü ve bu maçın taşıdığı geçmiş göz önüne alındığında, özellikle Lizbon'daki açılış karşılaşması için her iki ayakta da erken rezervasyon tavsiye edilir.

Portekiz - Galler biletleri ne kadar?

Her iki maçın fiyatları da koltuğun konumuna ve satın alımı maç gününe ne kadar yakın yaptığınıza göre değişir. StubHub üzerinde sizi bekleyebilecek tabloya dair genel bir rehber şöyle:

En ucuz koltuklar (Lizbon): yaklaşık 45 € ile 60 €'dan başlar, genellikle Estadio Jose Alvalade'de kale arkası üst tribünlerde yer alır

Orta segment koltuklar (Lizbon): orta saha çizgisi boyunca merkezi konumdaki koltuklar, belirgin şekilde daha yüksek fiyat seviyesindedir

Premium ve ağırlama (Lizbon): 250 €'nun üzerindedir, Avrupa şampiyonlarının ziyareti için dolgulu koltuklar ve ek maç günü ayrıcalıklarını kapsar

Cardiff'teki rövanş: Cardiff City Stadyumu'ndaki kasım maçı için fiyatlar, karşılaşmanın öneminden dolayı daha yüksek seyrediyor ve yeniden satış ilanları şimdiden tipik Uluslar Ligi liste fiyatının oldukça üzerine çıkmış durumda

Son şampiyonun yer aldığı her maçta olduğu gibi, ikincil piyasadaki fiyatlar hızla değişebilir. Bu nedenle belirli bir bütçeyle hareket ediyorsanız koltuğunuzu erkenden garantilemek genellikle daha güvenli bir seçenektir.

Portekiz - Galler UEFA Uluslar Ligi A: Bilmeniz gereken her şey

Portekiz - Galler form durumu

Portekiz bu maça son beş karşılaşmasında aldığı iki galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyetlik performansla çıkıyor. Son maçında Dünya Kupası çeyrek finallerinde İspanya'ya 0-1 yenilerek turnuvaya veda etti. Bunun öncesinde Hırvatistan'ı 2-1 mağlup etti ve Özbekistan karşısında 5-0'lık baskın bir galibiyet aldı. Kolombiya ile 0-0, DR Kongo ile 1-1 berabere kalan Portekiz, söz konusu beş maçta dokuz gol atıp üç gol yedi.

Galler ise son beş maçında yalnızca bir kez kazandı ve Dünya Kupası elemelerinde Kuzey Makedonya'yı 7-1 yendi. Son dönemdeki serisinde Romanya'ya 2-1 mağlubiyet, Gana ve Kuzey İrlanda ile beraberlikler ve Bosna-Hersek karşısında 1-1'lik bir yenilgi yer alıyor. Bu süreçte 11 gol atan Galler, altı gol yedi ve savunma performansı Uluslar Ligi mücadelesi öncesinde soru işareti yaratıyor.

Portekiz - Galler: Son karşılıklı maçlar

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma, Portekiz'in 2-0 kazandığı 2016 Avrupa Şampiyonası'nda oynandı. Taraflar arasındaki kayıtlara geçen tek diğer maç ise Haziran 2000'deki bir hazırlık karşılaşmasıydı ve onu da Portekiz 3-0 kazandı. Mevcut ikili rekabet kaydında Portekiz iki maçı da kazandı ve her iki karşılaşmada da kalesini gole kapattı.

Portekiz - Galler puan durumu

UEFA Uluslar Ligi A Grup 4'te Portekiz şu anda turnuvanın bu erken aşamasında üçüncü, Galler ise dördüncü sırada yer alıyor.