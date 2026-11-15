"Portekiz futbolu bitti": Ronaldo taraftarları Jesus ve oyuncularına sitem ediyor

Cristiano Ronaldo'nun hayranları, dün akşam Cumartesi günü Braga kentinde oynanan ve UEFA Uluslar Ligi müsabakaları kapsamında yer alan maçta Portekiz'in kendi sahasında Danimarka karşısında 4-1'lik ağır bir yenilgi almasının ardından Portekiz Milli Takımı'na sert eleştiriler yöneltti.

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Bu, Suudi Nassr kaptanının milli takımı bıraktığını açıklamasının ardından takımın ilk sahaya çıkışıydı. Portekizli yıldızın bazı taraftarları ise Jorge Jesus'un takımına iki gol kaydeden Danimarkalı forvet Rasmus Höjlund'a takdirlerini dile getirdi.

Portekiz Milli Takımı, kendi evinde ağır bir yenilgiye uğradı. Danimarka adına skoru, Ruben Dias'a verilen el teması sonucu kazanılan penaltıdan 43. dakikada Pierre-Emile Höjbjerg açtı.

Höjlund, ikinci yarının başında Danimarka Milli Takımı'nın üstünlüğünü değerlendirerek 50 ve 57. dakikalarda ardı ardına iki gol kaydederek skoru ikiye katladı.

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Joachim Andersen, 75. dakikada kafa vuruşuyla konukların dördüncü golünü tamamladı. Bernardo Silva ise uzatmaların 3. dakikasında Portekiz'in tek golünü kaydetti. Böylece Danimarka Milli Takımı, Portekiz'in tarihi kaptanının ayrılığının ardından oynadığı ilk maçta büyük bir galibiyet elde etti.

Sonuç, Ronaldo taraftarlarının öfkesini kabarttı. Taraftarlar, yenilgiyi "Don"un yokluğuyla ilişkilendirerek, sevgili yıldızları takım saflarında kalsaydı işlerin belki de farklı olabileceğini öne sürdü.

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Bir taraftar "X" platformu üzerinden "Cristiano Ronaldo'yu asla küçümseme" diye yazarken, bir başkası "Artık Portekiz futbolu bitti, hepsi sizin hatanız!!!" yorumunu yaptı. Üçüncü bir taraftar ise "Ronaldo yoksa kutlama da yok" diye yazdı.

Buna karşılık, Portekizli yıldızın bazı taraftarları, Napoli forvetinin birkaç dakika içinde iki gol kaydetmesinin ardından Höjlund'u övmeye yöneldi. Bu tablo, Danimarkalı oyuncunun kendilerine onu kutlamak için bir sebep sunduğunu düşünen Ronaldo taraftarlarından alaycı yorumlara yol açtı.

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Bir taraftar "Teşekkürler Höjlund. Biz Ronaldo taraftarları katkın için minnettarız" diye yazarken, bir başkası Portekiz kaptanının meşhur sevinç hareketine atıfta bulunarak "Höjlund, bu gece Ronaldo taraftarlarına en azından bir kutlama hediye etmeliydin" dedi.

Üçüncü bir taraftar "Höjlund, Ronaldo taraftarları için ne yaptığının farkında değil" yorumunu yaptı. Bir başkası ise "Rasmus Höjlund, iyi iş için teşekkürler, tüm Ronaldo taraftarları seni takdir ediyor" diye yazdı.

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Yenilgi, Ronaldo'nun 5 Kasım'da milli takımı bıraktığını açıklamasından günler sonra geldi. Portekizli yıldız, Portekiz Milli Takımı'yla 23 yılı aşkın süren bir kariyeri sonlandırdı; bu süreçte 234 maça çıktı ve 146 gol kaydederek erkek milli takımları düzeyinde uluslararası müsabaka ve gol sayısında rekorun sahibi oldu.

Ronaldo'nun kararı, ısınma hareketlerini yapmasına rağmen Norveç karşısında sahaya çıkarılmaması nedeniyle teknik direktör Jorge Jesus'la yaşadığı anlaşmazlığın ardından geldi; yıldız oyuncu bunun üzerine milli takım kampından ayrıldı.

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Portekizli yıldız, daha sonra teknik direktörünü milli takımdaki rolüne ilişkin kendisine verdiği sözlerden dönmek ve anlaşmazlığı medyaya açıklama biçimiyle suçladı. Ardından "Don", 23 yıl boyunca taşıdığı 7 numaralı formayı yeni nesle devrettiğini resmen açıkladı. Milli takım ise Danimarka karşılaşması öncesinde kaptanının mirasını onurlandırdı; ancak gece, Ronaldo'nun yokluğuyla ilgili tartışmaları ve denizcilerin geleceğini yeniden gündeme getiren ağır bir yenilgiyle sona erdi.