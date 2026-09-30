Portekiz Futbol Federasyonu Ronaldo krizinde sessizliğini kısa bir açıklamayla bozdu

Portekiz Futbol Federasyonu, Cristiano Ronaldo'nun milli takım kampından ayrıldığını resmen doğruladı; takım kaptanı, mevcut uluslararası aranın geri kalanında yer almayacak.

"Marca" gazetesinin aktardığına göre, Portekiz Federasyonu'nun açıklaması kısa tutuldu; Ronaldo'nun ayrılış nedenleri açıklanmadı ve karara ilişkin ek ayrıntı verilmedi. Açıklamada, oyuncunun uluslararası futbolu tamamen bırakacağına dair herhangi bir işaret de yer almadı.

Portekiz Federasyonu resmi açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Portekiz Futbol Federasyonu, Portekizli milli oyuncu Cristiano Ronaldo'nun, halihazırda Kopenhag'da bulunan milli takım kampından ayrıldığını duyurur."

Açıklamada ayrıca şu ifadeler kullanıldı: "Deplasmanda Danimarka ve 'Do Dragão' stadyumunda oynanacak Norveç maçlarına yönelik hazırlıklar, belirlenen programa uygun olarak, kadroda kalan 24 oyuncunun katılımıyla sürdürülecektir."

Açıklama şöyle sona erdi: "Teknik ve idari heyet, milli takımın önündeki yükümlülüklere ve belirlenen hedeflere ulaşmaya tam olarak odaklanmayı sürdürmektedir."

Ronaldo'nun futbolu bırakması söz konusu değil

Portekiz Federasyonu'nun açıklaması, Ronaldo'nun yokluğunun yalnızca mevcut uluslararası aranın geri kalanıyla sınırlı olduğunu doğruluyor; uluslararası futbolu tamamen bırakma ihtimaline ise ne yakından ne de uzaktan değiniyor.

Ronaldo, milli takımın teknik direktörü Jorge Jesus'un, takım kaptanıyla herhangi bir sorun bulunmadığını vurguladığı açıklamalarından birkaç saat sonra Portekiz kampından ayrılmıştı. Oyuncu ise daha sonra, ayrılma kararını teknik direktörün basın toplantısının ardından ve Portekiz Futbol Federasyonu başkanıyla yaptığı bir görüşmenin akabinde aldığını açıkladı.

Kararın tüm nedenleri şu ana dek açıklanmış değil; Ronaldo'nun uygun zamanda açıklamayı vaat ettiği detaylar bekleniyor. Portekiz milli takımı ise Uluslar Ligi'ndeki yoluna kaptanının yokluğunda devam etmeye hazırlanıyor.