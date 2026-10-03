İspanyol MARCA'nın haberine göre Portekiz Futbol Federasyonu, Cristiano Ronaldo'nun milli takıma geri dönmesini istiyor. Söz konusu gazete, golcünün geçen çarşamba günü antrenman kampından ayrıldığını da ilk duyuran yayın olmuştu.

Çarşamba akşamı Jorge Jesus ile Ronaldo arasındaki kriz zirveye ulaştı. Milli takım teknik direktörünün, düzenlediği basın toplantısında "Ronaldo ile herhangi bir sorunum yok" demesinin ardından yıldız futbolcu özel jetiyle kamptan ayrılma kararı aldı.

O Jogo, birkaç saat sonra Ronaldo'nun milli takım kariyerini noktaladığı haberini geçti. Beş kez Altın Top kazanan yıldız ise daha sonra "gerçeğin" ilerleyen dönemde ortaya çıkacağını söyledi.

Portekiz daha sonra bu milli maç dönemindeki üçüncü UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında Danimarka deplasmanına çıktı ve Ronaldo olmadan sahadan 2-4 galip ayrıldı. Jorge Jesus maçın ardından oyuncu grubu içinde herhangi bir anlaşmazlık olmadığını vurguladı.

Buna rağmen Portekiz Futbol Federasyonu, Ronaldo'yu milli takıma geri getirmek istiyor. MARCA'ya göre federasyon, Jesus ile CR7 arasında bir barış sağlanmasına odaklanıyor ve ardından ona Portekiz Milli Takımı'nda hak ettiği jübile maçını vermeyi planlıyor.

Ronaldo, bugüne kadar Portekiz formasıyla 234 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 146 gol attı ve 2016'da Avrupa Şampiyonası'nı kazandı.