Portekiz Futbol Federasyonu, Cristiano Ronaldo'nun millî takımı bırakmasının ardından onu onurlandırma planlarını açıkladı

Cristiano Ronaldo, milli takım kariyerini noktaladığını resmen açıklayarak Portekiz formasıyla geçirdiği efsanevi döneme son verdi. Bu büyük haberin ardından Portekiz Futbol Federasyonu (FPF), tarihinin en büyük kaptanını onurlandırmak için görkemli bir tören planladığını doğruladı.

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Ronaldo, Portekiz millî takımına veda etti

Ronaldo, resmen Portekiz millî takımındaki efsanevi kariyerine son verdi. Efsanevi forvetin bu büyük kararını açıklamasından kısa süre sonra FPF, onun tarihî katkılarını onurlandırmak için duygusal bir açıklama yayımladı.

Erkek millî takımları düzeyinde tüm zamanların en golcü oyuncusu olan efsanevi hücumcu, uluslararası sahneye veda ediyor. Ayrılığı, birçok büyük turnuvada gururla temsil ettiği Portekiz için bir dönemin sonu anlamına geliyor.

FPF sonsuz minnettarlığını dile getirdi

FPF, Ronaldo'nun millî takım üzerindeki eşsiz etkisini vakit kaybetmeden vurguladı. Federasyon, yirmi yılı aşkın uluslararası kariyeri boyunca sergilediği sarsılmaz liderliği ve bitmek bilmeyen adanmışlığı övdü.

“FPF, ebedî kaptanı Cristiano Ronaldo'ya en derin ve sonsuz minnettarlığını sunuyor” ifadeleri resmî açıklamada yer aldı. “FPF, derin bir minnettarlık ve büyük bir hayranlıkla Cristiano Ronaldo'yu herkesin önünde onurlandırmak ve ülkemize hizmet ederken ortaya koyduğu olağanüstü yolculuk için kendisine teşekkür etmek istiyor.

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“Kaptanımız, olağanüstü bir sporcudan çok daha fazlası oldu. İlham veren bir lider, adanmışlık örneği ve millî takımımızın ruhunun en güçlü simgesi oldu.”

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Ronaldo'ya görkemli bir veda için hazırlıklar başladı

Ronaldo'nun eşsiz mirasının farkında olan FPF, basit bir basın açıklamasının yeterli olmayacağını açıkça belirtti. Federasyon, efsanevi forvete yakışır bir veda için büyük ve titizlikle planlanan bir etkinliğin hazırlıklarının sürdüğünü doğruladı.

Açıklama şöyle devam etti: “Portekiz Futbol Federasyonu, kendisine hak ettiği onurlandırmayı yapmadan bu vedanın gerçekleşmesine izin vermeyecek. Cristiano Ronaldo'nun muazzam kariyerine yakışan bir onurlandırma olarak sonsuza dek hatırlanacak etkinliği düzenlemek, planlamak, etkinliğe katılmak ve bu süreçte aktif biçimde iş birliği yapmak konusunda güçlü ve derin bir arzu duyuyoruz.”

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Kariyerindeki son büyük hedefin peşinde

Millî takımdaki olağanüstü dönemi kesin olarak sona erse de Ronaldo futbolu tamamen bırakmış değil. Tecrübeli forvet, Al-Nassr'daki kulüp sorumluluklarına ve kişisel kariyerindeki çarpıcı bir hedefe odaklanmayı sürdürüyor. FPF de açıklamasının sonunda, futbol tarihinde yeni bir sayfa açma yolundaki arayışına sevgiyle değindi. Resmî açıklama, kariyerinin son bölümü için coşkulu bir çağrıyla noktalandı: “1.000. gole doğru!!!”

Dünyanın dört bir yanındaki taraftarlar, Portekiz'in gelmiş geçmiş en büyük oyuncusu için düzenleyeceği resmî onurlandırmanın tarihine ve yerine ilişkin ayrıntıları merakla bekleyecek.