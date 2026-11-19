Cristiano Ronaldo'nun efsanevi millî takım kariyerine son bir bölüm daha eklenebilir. Portekiz millî takımından kısa süre önce emekli olmasına rağmen, ikonik kaptanı onurlandırmak için özel bir jübile maçının değerlendirildiği belirtiliyor.

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Bir efsaneye yakışan veda

Ronaldo'nun Portekiz millî takımıyla yazdığı hikâye henüz kesin olarak sona ermemiş olabilir. Efsanevi forvet, 5 Kasım 2026'da millî takım kariyerini resmen noktaladığını açıklasa da benzeri görülmemiş katkılarını kutlamak için özel bir jübile maçı düzenlenebileceği giderek daha fazla konuşuluyor. Beş kez Ballon d'Or kazanan Ronaldo, ülkesi adına çıktığı 234 maçta 146 gol attığı rekorlarla dolu kariyerinin ardından millî takıma veda etti.

A bola'ya göre, ayrılışını çevreleyen karmaşık koşullara rağmen Ronaldo için resmî bir veda töreni düzenlenmesi ihtimali hâlâ gündemde.

Odak noktası millî takımın düzenleyebileceği bir veda olsa da eski kulüplerinin de ayrı ayrı Ronaldo'yu onurlandırabileceği konuşuluyor.

Perde arkasındaki gerilim

Ronaldo'nun millî takımdan ayrılma kararının zamanlamasında, oyuncuyla millî takım teknik direktörü Jorge Jesus arasında yaşanan gerilimli dönemin önemli etkisi oldu. İddiaya göre anlaşmazlık, Jesus'un Norveç karşısında kazanılan maçta Ronaldo'yu yedek kulübesinden oyuna almamasıyla başladı.

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Bu durum, kaptanın en az 30 dakika süre alacağına dair bir anlaşma olduğu iddiasına rağmen yaşandı ve Ronaldo'nun teknik direktörün sözünü tutmadığını düşünmesine yol açtı. Bu olayın ardından iki ikonik isim arasındaki ilişki belirgin biçimde soğudu.

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Soyunma odasındaki açık gerilime rağmen, Ronaldo'nun teknik direktörün görevine ilişkin hiçbir zaman resmî bir talepte bulunmadığı açıklandı. İddiaya göre Ronaldo, teknik ekiple ilgili spekülasyonlar yoğunlaşırken aracılar vasıtasıyla kasım ayındaki maçların kadrosuna alınmamasını önerdi. Ancak Jesus, tecrübeli oyuncuyu kadroya çağırmaya devam etmek istediğini kamuoyuna açıklamıştı.

Barışmaya giden yol

Bir jübile maçının gerçekleşmesi için ilgili tüm tarafların mevcut gerilimin yatışmasına zaman tanıması gerekecek gibi görünüyor. Ayrılık kuşkusuz sancılıydı; Ronaldo'nun annesi bile oğluna kadrodaki son günlerinde gösterilen muameleden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Yine de Portekiz Futbol Federasyonu, ülkesini EURO 2016 zaferine taşıyan ismin teknik direktörle yaşadığı anlaşmazlıkla hatırlanmamasını istiyor.

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Böyle bir maçın düzenlenmesi, federasyon ile oyuncunun temsilcileri arasında koordinasyon gerektirecek. Böylece odağın son dönemdeki tartışmalarda değil, Ronaldo'nun başarılarında kalması sağlanacak. Futbol dünyası, millî takım golcülük rekorlarını yeniden tanımlayan ismin meşhur kırmızı-yeşil formayı bir kez daha giyip giymeyeceğini yakından izleyecek. Bu, taraftarların ülkelerine bugüne dek en büyük hizmeti veren oyuncuya gerektiği gibi veda etmesi için bir fırsat olacak.