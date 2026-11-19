Cristiano Ronaldo'nun efsanevi millî takım kariyerine son bir bölüm daha eklenebilir. Portekiz millî takımından kısa süre önce emekli olmasına rağmen, ikonik kaptanı onurlandırmak için özel bir jübile maçının değerlendirildiği belirtiliyor.
Bir efsaneye yakışan veda
Ronaldo'nun Portekiz millî takımıyla yazdığı hikâye henüz kesin olarak sona ermemiş olabilir. Efsanevi forvet, 5 Kasım 2026'da millî takım kariyerini resmen noktaladığını açıklasa da benzeri görülmemiş katkılarını kutlamak için özel bir jübile maçı düzenlenebileceği giderek daha fazla konuşuluyor. Beş kez Ballon d'Or kazanan Ronaldo, ülkesi adına çıktığı 234 maçta 146 gol attığı rekorlarla dolu kariyerinin ardından millî takıma veda etti.
A bola'ya göre, ayrılışını çevreleyen karmaşık koşullara rağmen Ronaldo için resmî bir veda töreni düzenlenmesi ihtimali hâlâ gündemde.
Odak noktası millî takımın düzenleyebileceği bir veda olsa da eski kulüplerinin de ayrı ayrı Ronaldo'yu onurlandırabileceği konuşuluyor.
Perde arkasındaki gerilim
Ronaldo'nun millî takımdan ayrılma kararının zamanlamasında, oyuncuyla millî takım teknik direktörü Jorge Jesus arasında yaşanan gerilimli dönemin önemli etkisi oldu. İddiaya göre anlaşmazlık, Jesus'un Norveç karşısında kazanılan maçta Ronaldo'yu yedek kulübesinden oyuna almamasıyla başladı.
Bu durum, kaptanın en az 30 dakika süre alacağına dair bir anlaşma olduğu iddiasına rağmen yaşandı ve Ronaldo'nun teknik direktörün sözünü tutmadığını düşünmesine yol açtı. Bu olayın ardından iki ikonik isim arasındaki ilişki belirgin biçimde soğudu.
Soyunma odasındaki açık gerilime rağmen, Ronaldo'nun teknik direktörün görevine ilişkin hiçbir zaman resmî bir talepte bulunmadığı açıklandı. İddiaya göre Ronaldo, teknik ekiple ilgili spekülasyonlar yoğunlaşırken aracılar vasıtasıyla kasım ayındaki maçların kadrosuna alınmamasını önerdi. Ancak Jesus, tecrübeli oyuncuyu kadroya çağırmaya devam etmek istediğini kamuoyuna açıklamıştı.
Barışmaya giden yol
Bir jübile maçının gerçekleşmesi için ilgili tüm tarafların mevcut gerilimin yatışmasına zaman tanıması gerekecek gibi görünüyor. Ayrılık kuşkusuz sancılıydı; Ronaldo'nun annesi bile oğluna kadrodaki son günlerinde gösterilen muameleden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Yine de Portekiz Futbol Federasyonu, ülkesini EURO 2016 zaferine taşıyan ismin teknik direktörle yaşadığı anlaşmazlıkla hatırlanmamasını istiyor.
Böyle bir maçın düzenlenmesi, federasyon ile oyuncunun temsilcileri arasında koordinasyon gerektirecek. Böylece odağın son dönemdeki tartışmalarda değil, Ronaldo'nun başarılarında kalması sağlanacak. Futbol dünyası, millî takım golcülük rekorlarını yeniden tanımlayan ismin meşhur kırmızı-yeşil formayı bir kez daha giyip giymeyeceğini yakından izleyecek. Bu, taraftarların ülkelerine bugüne dek en büyük hizmeti veren oyuncuya gerektiği gibi veda etmesi için bir fırsat olacak.
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Gazetecilik kariyerime 2011 yılında araştırmacı gazetecilik üzerine çalışarak başladım. Bu süreç, farklı alanları derinlemesine keşfetmemi ve güçlü analitik beceriler geliştirmemi sağladı. Sonrasında ise ilk tutkuma, yani futbola odaklanmaya karar verdim. Ardından Mısır milli takımının tüm yaş kategorilerini, dünya futbolunu ve yüzme, atıcılık, squash gibi diğer sporları kapsamlı şekilde takip etmeye başladım.
Futbola olan ilgim saha deneyimleriyle başladı; birkaç Mısır kulübünün altyapı takımlarında oynadım. Buradan yola çıkarak 1998 Dünya Kupası’ndan itibaren dünya futbolunu takip etmeye başladım ve Mısır’daki yerel futbolu da yakından izledim. Sadece televizyondan takip etmekle yetinmedim; favori takımım Zamalek’in maçlarını hâlâ tribünden izliyorum. Zamalek, 20. yüzyılın en çok şampiyonluk kazanan kulübüdür.
Avrupa’da belirli bir favori takımım yok; ancak George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho ve Seedorf gibi yıldızlara olan hayranlığım nedeniyle AC Milan’a eğilimim var. Bu, Real Madrid ve Barcelona arasındaki tarihi El Clásico maçlarını izlemeyi daha keyifli kılıyor ve tartışmalarda tarafsız kalmamı sağlıyor.
En unutulmaz futbol anlarım ise Zamalek’in Ismaily’i yenmesi ve Al Ahly’nin Enppi’ye kaybetmesi, Sid Abdel-Naim’in kafa golüyle Zamalek’in 2002–2003 sezonu şampiyonluğunu kazanması ve AC Milan’ın 2007 Şampiyonlar Ligi finalinde Inzaghi’nin tarihi iki golüyle Liverpool’a karşı aldığı tatlı rövanş anlarıdır.
Ortadoğu’nun önde gelen spor platformları Kooora ve GOAL.COM’da çalışma fırsatım oldu, bu sayede Arap ve dünya futbolu hakkında geniş bir bilgi birikimi edindim. 2022 yılında Mısır Gazeteciler Sendikası’na katıldım ve Kooora için SEO odaklı profesyonel spor içerikleri hazırlama konusunda uzmanlaştım.
Tüm zamanların favori kadrom: Kaleci: Buffon; Defans: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; Orta saha: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; Forvet: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.
Kariyerim boyunca Kooora ve GOAL.COM’da binlerce haber, araştırma ve spor makalesi yayımladım. Öne çıkan bazı başlıklar şunlardır:
- “Şimdi falafeli hakkında ne düşünüyorsun, Aboutrika? Arnie Slot ‘Lobster Club’ı yıkıyor ve Manchester City’i silmeyi planlıyor!”
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