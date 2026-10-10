Portekiz Futbol Federasyonu, Cristiano Ronaldo'nun Suudi ekibi Al-Nassr formasıyla kaydettiği golü kutladı. Bu adım, Portekiz kaptanının son uluslararası ara döneminde teknik direktör Jorge Jesus ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle takımın kampından ayrılmasının ardından ülke milli takımıyla ilişkisi etrafındaki süregelen tartışmalar ortasında dikkatleri üzerine çekti.

Ronaldo, milli takım kampından ayrıldıktan sonra Suudi Arabistan'a döndü ve dün cuma günü Suudi Profesyonel Ligi'nin sekizinci haftası kapsamında Al-Nassr ile Al-Diriyah karşılaşmasında forma giyerek, takımının 3-0 kazandığı maçta ilk golü kaydetti.

Portekiz Federasyonu, kariyerinde 980 numarayı taşıyan Ronaldo'nun golüne, sosyal medya hesapları üzerinden hızla dikkat çekti.

Portekiz Federasyonu şu ifadeyi paylaştı: "Cristiano Ronaldo'nun Al-Nassr galibiyetindeki golü".

Bu etkileşim, Portekiz Federasyonu'nun Ronaldo'nun kamptan ayrılmasıyla patlak veren kriz ve Jesus ile yaşanan anlaşmazlık çerçevesinde ardından gelen karşılıklı açıklamalar konusunda resmi olarak hâlâ sessizliğini koruduğu bir dönemde geldi.

Portekiz kaptanı, davranışlarının sorumluluğunu üstlendiğine dair ima etmiş, ayrıca cezaya çarptırılma ihtimalinden söz etmişti. Portekiz Federasyonu ise olayla ilgili şu ana kadar resmi bir açıklama yayınlamadı. Peki Federasyonun bu tutumu, iki taraf arasındaki krizin sona erdiğinin bir kanıtı olarak değerlendirilebilir mi?

Samu Costa'nın golü görmezden gelindi

Buna karşılık, Al-Nassr'ın Al-Diriyah filelerine gönderdiği ikinci gol, Portekiz Federasyonu'ndan aynı ilgiyi görmedi. Oysa golün sahibi Samu Costa, 7 uluslararası maça çıkmış bir milli takım oyuncusu ve bu golü, milli takımda iyi bir dönem geçiren vatandaşı Joao Felix'in asistiyle kaydetti.

Suudi ekibinin üçüncü golünü ise Fransız Kingsley Coman kaydetti ve Al-Nassr maçı 3-0'lık net bir skorla kazandı.