Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Proença, Portekiz Milli Takımı kaptanı Cristiano Ronaldo'nun uluslararası futbola veda ettiğini açıklamasının ardından, federasyonun kapılarının her zaman kendisine açık kalacağını vurgulayarak ona etkileyici bir mesaj iletmekten geri durmadı.

Proença'nın mesajı, Portekiz Federasyonu'nun Ronaldo'nun başarılar ve rekorlarla dolu yılların ardından uluslararası kariyerini sonlandıran kararı hakkında yayımladığı resmi açıklamanın yanı sıra kişisel bir biçimde geldi.

Federasyon Başkanı, Suudi Arabistan ekibi El Nassr'ın yıldızının bıraktığı tarihi mirası, Portekiz Milli Takımı'nda en fazla forma giyen oyuncu ve "Avrupa'nın Brezilyası"nın tarihi gol kralı olarak övdü ve etkisinin yeşil sahanın sınırlarını aşarak küresel bir ilham kaynağı ve referans noktası hâline geldiğini belirtti.

Proença "Instagram" üzerinden paylaştığı mesajında şunları söyledi: "Cristiano Ronaldo, Portekiz için her zaman sadece bir oyuncudan fazlası olacak; o bir adam, bir sporcu, bir örnek, bir şampiyon ve bir lider. O bizim kaptanımız."

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Şöyle devam etti: "Milli Takım ile futbolu bıraktığını açıkladığı bu günde, Portekiz Futbol Federasyonu ve tüm Portekiz futbol ailesi adına, Cristiano Ronaldo'ya bize sunduğu her şey için teşekkür ediyoruz; ki bu çok fazla."

Portekiz Federasyonu Başkanı şöyle sürdürdü: "Zaferlerin, kupaların ve rekorların ötesinde, milli takımımızın en fazla forma giyen oyuncusu ve tarihi gol kralı olmasının ötesinde, verdiği örnek bir ilham kaynağı olarak kalacak. Portekiz'i tüm dünyaya taşıdı ve bu gezegenin her köşesinde, Portekiz adı her anıldığında Cristiano Ronaldo'nun adı da hazırdı."

Sözlerine şöyle ekledi: "Her gün daha iyi olmayı hayal eden herkes için bir örnek oldu."

Proença ayrıca, son 18 ay boyunca aralarında oluşan destek ve ilişkiye duyduğu takdirle Ronaldo'ya kişisel olarak teşekkür ederek, milli takım kaptanının federasyon koridorlarındaki yerinin süreceğini vurguladı.

Mesajını şu sözlerle tamamladı: "Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı sıfatıyla, son bir buçuk yıl boyunca gösterdiği tüm destek için ve aramızda kurulan diyaloglar ile yakın ilişki için Cristiano Ronaldo'ya teşekkür ediyorum. Portekiz Futbol Federasyonu'nun kapıları her zaman Cristiano Ronaldo'ya açık kalacak. Her şey için ve sunduğun her şey için teşekkürler. Sonsuza dek bizim kaptanımız olacaksın."