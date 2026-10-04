Portekiz Ekonomi Bakanı: Ronaldo'nun değeri futboldan daha büyük, birçok kişi ülkemizi onun sayesinde tanıyor

Portekiz Ekonomi Bakanı Manuel Castro Almeida, Cristiano Ronaldo'nun Portekiz için öneminin futbol sınırlarının çok ötesine geçtiğini belirterek, "Pek çok kişi Portekiz'i yalnızca Cristiano Ronaldo sayesinde tanıyor" dedi.

Bu açıklama, oyuncunun millî takım kampından beklenmedik ayrılışının yankılarının hâlâ gündemde ilk sıralarda yer aldığı bir dönemde geldi.

Portekizli The Resident sitesinin Now kanalından aktardığı açıklamalarda bakan, Ronaldo'nun Portekiz'in uluslararası arenadaki imajı açısından büyük bir değer olduğunu belirterek şunları söyledi: "Cristiano Ronaldo'nun Portekiz imajını güçlendirmede ve öne çıkarmada muazzam bir etkisi var." Dahası, Portekizli yıldızı "Portekiz'in en ünlü şirketi" olarak nitelendirecek kadar ileri gitti.

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Castro Almeida, Ronaldo ile teknik direktör Jorge Jesus arasında yaşanan futbol anlaşmazlığı konusunda "uzman olmadığının" altını çizdi ve krizde kimin haklı olduğuna dair bir yargıda bulunmaya çalışmadı.

Bunun yerine Ronaldo'nun Portekiz ve ülkenin uluslararası konumu açısından taşıdığı daha geniş öneme odaklandı.

Ekonomi Bakanı, bu küresel tanınırlığın Ronaldo'yu ülke için bir "değer ve kazanç" hâline getirdiği görüşünde ve bu konuda şunları söyledi: "Portekiz'in bu değere güvenmeye devam edebilmesi iyi olur."

Şöyle ekledi: "Portekiz'in imajını ve itibarını güçlendirmek açısından Cristiano son derece önemli bir değere sahip ve Portekiz'in bu potansiyelden yararlanmayı sürdürmesi çok iyi olur."

Portekiz Millî Takımı, UEFA Uluslar Ligi grup müsabakalarının dördüncü haftasında bu akşam, pazar günü Norveç ile karşılaşmaya hazırlanırken; Ronaldo'nun uçağı, Nassr'ın yıldızının takımına dönme kararı almasının ardından Madrid'den gelerek Riyad'a varmış olacak.