Portekiz'e ÜÇLÜ DARBE! Bernardo Silva, Ruben Dias ve Joao Palhinha kritik Galler maçı öncesi kadrodan ayrıldı

Portekiz, Galler'e karşı oynayacağı son Uluslar Ligi grup maçı öncesinde üç önemli oyuncusunun kadrodan ayrılmasıyla sarsıldı. Ruben Dias ve Joao Palhinha cezaları nedeniyle forma giyemeyecek. Bernardo Silva ise sağlık değerlendirmesinin ardından evine gönderildi.

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Üç oyuncunun ayrılığı Jorge Jesus'un planlarını sarstı

Ruben Dias, Joao Palhinha ve Bernardo Silva'nın millî takım kampından ayrılması, Portekiz'i salı günü Cardiff'te Galler'e karşı oynayacağı belirleyici Uluslar Ligi maçı öncesinde ciddi bir kadro sorunuyla karşı karşıya bıraktı. Haber, Braga'da Danimarka'ya evinde aldığı sürpriz 4-1'lik yenilginin etkisini hâlâ üzerinden atamayan Portekiz için hassas bir dönemde geldi. Dias ve Palhinha'nın cezaları nedeniyle Galler deplasmanını kaçırması zaten beklenirken Silva'nın yokluğu, takımın hazırlıklarına vurulan en büyük darbe oldu.

Portekiz Futbol Federasyonu (FPF), Danimarka yenilgisinde kaptanlık yapan ve takımının tek golünü atan Silva'nın fiziksel olarak maçta oynamaya uygun bulunmadığı için kafileyle seyahat etmeyeceğini doğruladı. Orta saha oyuncusu, Danimarka karşısında maça yedek kulübesinde başlamış ve ikinci yarıda oyuna girmişti. Federasyonun internet sitesinde yayımlanan resmî açıklama, oyuncunun sağlık durumuna açıklık getirdi. Federasyon, O Jogo aracılığıyla aktarılan açıklamasında, "Bernardo Silva klinik değerlendirmeden geçirildi ve FPF Sağlık ve Performans Departmanı tarafından oynamaya uygun bulunmadı. O da kadrodan ayrıldı" ifadelerini kullandı.

Dias ve Palhinha cezalı

Silva'nın sağlık durumuna ilişkin endişeye ek olarak Jorge Jesus, savunma hattının iki önemli oyuncusundan da yararlanamayacak. Manchester City savunmacısı Ruben Dias ile Benfica orta saha oyuncusu Joao Palhinha, Danimarka'ya karşı alınan zorlu yenilgide sarı kart görerek otomatik olarak birer maç cezalı duruma düştü. Efsanevi forvet Cristiano Ronaldo'ya resmen veda edilmesinden sonraki ilk maçında aldığı yenilginin ardından toparlanmak isteyen Portekiz için bu iki oyuncunun yokluğu, savunma bölgesinde önemli bir boşluk yaratıyor.

Önemli oyuncularının yokluğuna rağmen A4 Grubu'nda liderlik hâlâ Portekiz'in kendi elinde. Portekiz, 12 puanla grubun zirvesinde ve ikinci sıradaki Danimarka'nın üç puan önünde. Deplasman kafilesinde 24 oyuncu kalırken Galler'de alınacak tek puan, Portekiz'in grubu ilk sırada bitirmesine ve yaklaşan çeyrek final kurasına seri başı olarak katılmasına yetecek.

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Jorge Jesus hemen karşılık verilmesini istiyor

Ancak Danimarka karşısında yaşanan ağır yenilginin psikolojik etkisi teknik ekip için endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Braga'daki tarihî yenilginin ardından sosyal medyadan taraftarlara seslenen Jesus, takımının beklentilerin çok altında kaldığını kabul etti. Roberto Martinez'in yerine göreve gelen deneyimli teknik direktör, performans konusunda açık sözlüydü ancak kadronun genel gelişimine ilişkin iyimserliğini korudu. Oyuncularını, Cardiff City Stadium'da beklenen baskılı atmosfere hazırlanırken birlik içinde kalmaya çağırdı.

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Jesus, resmî Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Her zaman istediğimiz sonucu alamıyoruz. Dün en iyi hâlimizde değildik ama tek bir maç, ortaya koyduğumuz tüm emeği silmez" dedi. "Beş maçta dört galibiyet aldık ve hâlâ grubun lideriyiz. Birlikte kazanıyor, birlikte kaybediyoruz. Şimdi analiz etme, hatalarımızdan ders çıkarma ve hedeflerimize ulaşmak için birlik ve kararlılıkla çalışmaya devam etme zamanı."

Cardiff karşılaşması için son hazırlıklar

Takım, Galler'in başkentine uçmadan önce Braga'nın Sporting City tesislerinde basına kapalı son bir yenilenme antrenmanı yaptı. Kadronun pazartesi günü maçın oynanacağı statta antrenman yapması planlanıyor. Böylece kalan 24 oyuncu, stadyuma alışma fırsatı bulacak. Teknik ekip, Pierre-Emile Hojbjerg ve Joachim Andersen'in birer, Rasmus Hojlund'un ise iki gol atarak Portekiz'i ağır bir yenilgiye uğrattığı cumartesi günkü maçta görülenden çok daha sağlam bir savunma performansı bekleyecek.

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Grupta yalnızca üç puanla son sırada bulunan Galler, Portekiz'in eksik oyuncularından yararlanmayı umacak. Jesus ve oyuncuları içinse hedef net: yenilgiden kaçınmak ve Avrupa'nın önde gelen seri başlarından biri olma konumlarını korumak.