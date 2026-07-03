Portekiz’e karşı elenmenin ardından Dalic: Video teknolojisi futboldaki duyguyu öldürdü

Hırvatistan Milli Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalić, Portekiz Milli Takımı’na hayranlığını dile getirdi, ancak maçın gidişatından duyduğu büyük hayal kırıklığını gizlemekte büyük zorluk çekti.

Hırvatistan, Portekiz'e karşı son dakikalarda 2-1 yenilerek, 32'li turda heyecan verici bir şekilde Dünya Kupası'na veda etmişti.

Maçın ardından İngiliz "The Guardian" gazetesinde yer alan açıklamalarında Dalić, "Uzatma dakikalarında bir gol yemek, ardından koşup son dakikada gol atmak ve bunun gol olduğunu düşünmek, ancak video yardım sisteminin aksini belirlemesi hiç de hoş bir durum değil" dedi.

Dalic, VAR sistemine yönelik eleştirilerini sürdürerek, bunun oyuncularının morali üzerindeki etkisini eleştirdi ve şöyle devam etti: “Bununla başa çıkmak çok zor ve oyuncular zor bir dönemden geçiyor. Duygular kelimenin tam anlamıyla öldürüldü ve tüm bu kararlar oyunun keyfini kaçırıyor. Video teknolojisi bazen yardımcı olabilir ama duyguyu öldürüyor, içinizdeki her şeyi yok ediyor ve bununla başa çıkmak kolay değil. Futbol adil olmalı ama video teknolojisiyle çok ileri gittik. Hırvatistan maçı kaybetti ve artık bu konu hakkında konuşmak istemiyorum."

Dalić, takım kaptanı Luka Modrić’in milli kariyerinin sona ermesiyle ilgili olarak şunları söyledi: “Bu muhtemelen onun son Dünya Kupası’ydı ve bu şekilde sona erdiği için üzgünüm. Luka bugün en önemli oyuncularımızdan biriydi, kalitesini ve karakterini bir kez daha gösterdi ve son ana kadar Hırvatistan’ı sürükledi.”