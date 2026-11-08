Rafael Leao’nun sakatlanması, Portekiz’e Uluslar Ligi’ndeki son grup maçları öncesinde önemli bir darbe vurdu. Forvet oyuncusu, Galatasaray’ın cumartesi günü Amedspor’u 4-3 yendiği heyecan dolu maçta oyundan çıkmak zorunda kaldı. Bu durum, teknik direktör Jorge Jesus’u kadro seçiminde ciddi bir sorunla karşı karşıya bıraktı.

Reklam

Bol gollü maçta Leao için hayal kırıklığı

Eski AC Milan yıldızı, Galatasaray'ın Süper Lig tablosundaki liderliğini koruduğu maçta birbirine zıt duygular yaşadı. Leao, henüz yedinci dakikada gol perdesini açarak ev sahibi ekibi öne geçirdi ancak devre arasından kısa süre sonra yaşadığı fiziksel rahatsızlık nedeniyle maçı tamamlayamadı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 50. dakikada Portekizli millî oyuncuyu çıkarıp kısa süre önce Porto'dan Türk devine katılan genç hücum oyuncusu Deniz Gul'u oyuna almak zorunda kaldı.

Takım kritik bir galibiyet alsa da yıldız oyuncusunun erkenden soyunma odasına gitmesi hem kulübü hem de millî takımı için endişe yarattı. Türkiye'de, RAMS Park'taki zeminin durumunun temas olmadan yaşanan sakatlığa katkıda bulunmuş olabileceği öne sürüldü. Bu durum taraftarların ve yerel medyanın eleştirilerine yol açtı. Sağlık ekibi, sakatlığın boyutunu belirlemek için yeni tetkikler yapacak. Yaklaşan millî maç arası düşünüldüğünde sakatlığın zamanlaması özellikle talihsiz.

Leao sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi

İlk endişelere rağmen forvet oyuncusu, son düdüğün ardından basına konuşurken olumlu kalmaya çalıştı. Sakin görünen Leao, sorunun ilk korkulduğu kadar ciddi olmayabileceğini söyledi ancak yaklaşan millî maç arasında oynayıp oynayamayacağının belirsiz olduğunu kabul etti.

Karma alanda konuşan oyuncu, iyileşme sürecine ilişkin iyimser bir değerlendirme yaptı. Leao, kulübün resmî internet sitesinde yer alan açıklamasında, “Ciddi bir şey yok. Yarın kontrollerim yapılacak. Bunlar futbolun bir parçası. Hayal kırıklığına uğramaya ya da endişelenmeye gerek yok. Galatasaray'ın gerçekten çok iyi bir sağlık ekibi var ve işlerini çok başarılı bir şekilde yapıyorlar. Tedavimi millî maç arasında sürdüreceğiz. Sonra kaldığımız yerden devam etmemiz gerekiyor. Sakinim” dedi.

Reklam Reklam

Türkiye şampiyonu için parlamaya hazır

Leao, ses getiren İstanbul transferinden bu yana kulüpte artan etkisini de değerlendirdi. Takımın kendisini karşılayışından duyduğu memnuniyeti dile getiren oyuncu, artık tamamen uyum sağladığını ve rehabilitasyon döneminin ardından tam sağlığına kavuştuğunda Türkiye şampiyonu için belirleyici bir oyuncu olmaya hazır olduğunu belirtti.

Forvet oyuncusu, “Son maçta, Konyaspor maçında söylediğim gibi, ilk günden itibaren herkes bana çok yardımcı oldu. Takım arkadaşlarım ve çevremdeki herkes uyum sürecimi kolaylaştırdı. Bu sürecin artık tamamlandığını söyleyebilirim. Ancak takıma yardım etmeye daha yeni başlıyorum. Gollerimle, asistlerimle ve takımın galibiyetler kazanmasına yardımcı olarak katkı sağlamaya devam edeceğim” diye ekledi.

Portekiz'in kaderini belirleyecek iki kritik karşılaşma

Portekiz'i, mevcut turnuva takviminin kritik son aşamalarında heyecanla beklenen karşılaşmalar bekliyor. Millî takım, tarihi Braga kentinde Danimarka'yı ağırlayacağı zorlu maça hazırlanıyor. Portekiz, önemli bir avantaj elde etmek için ev sahibi taraftarların coşkulu desteğine güvenecek. Kendi sahasındaki bu kritik karşılaşmanın ardından Portekiz kafilesi, Uluslar Ligi grup aşamasının kaderini belirleyecek son maç için deplasmanda Galler'e gidecek.