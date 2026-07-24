Fas'ın yükselen yıldızlarından biri, geçen sezon takımıyla sergilediği dikkat çekici performansların ardından mevcut yaz transfer döneminde Porto'nun ilgisini çekmesiyle Portekiz Ligi'nde yeni bir deneyim yaşamak için aday konumuna geldi.

Fas menşeli "El-Botola" sitesi, Belçika basınındaki haberlere dayanarak, Porto'nun Belçika ekibi Anderlecht'in 21 yaşındaki genç Faslı sağ beki Ali Maamar'ı olası bir transfer için takip ettiğini, ancak Portekizli kulübün şu ana kadar Anderlecht'e resmi bir teklif sunmadığını, yalnızca oyuncuyu sağ kanadı güçlendirmek için aday isimler listesine dahil etmekle yetindiğini aktardı.

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Buna karşılık Anderlecht, özellikle Killian Sardella ve Elias Camara'nın sakatlanmasının ardından sağ bek mevkiinde yaşadığı eksiklik göz önüne alındığında, oyuncusunu elde tutmakta ısrarcı. Bu durum, Maamar'ı teknik ekibin hesaplarında temel dayanaklardan biri haline getiriyor.

Anderlecht akademisinin bir ürünü olan Maamar, 12 Ocak 2025'te Belçika Ligi'ndeki Club Brugge maçında yaptığı ilk çıkışından bu yana A takımla şu ana kadar 54 maça çıktı.

Maamar, geçen yıl Şili'deki son Dünya Kupası'nı kazanan Fas U20 Milli Takımı'nın da kadrosunda yer almıştı.