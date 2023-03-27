Fenerbahçe ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Portekizli teknik direktörün Brezilya Milli Takımı ile temasları devam ediyor.

2022 Dünya Kupası’nda Hırvatistan’a elenerek büyük bir hayal kırıklığı yaşayan ve turnuva sonrasında teknik direktör Tite ile yollarını ayıran Brezilya Milli Takımı’nın yeni teknik direktörü henüz netleşmezken, Portekiz basınından Record, milli takımın eski kalecisi Julio Cesar’ın Portekiz’in başkenti Lizbon’da Jorge Jesus ile milli takım için bir görüşme gerçekleştirdiğini öne sürdü.

Jesus’un milli maç için ulusal liglere verilen ara nedeniyle Portekiz’de birkaç gün geçirmek için ülkesine döndüğü ve burada Cesar ile masaya oturduğu kaydedildi.

Favori hala Ancelotti

Daha önce Benfica’da birlikte çalışan ikili Brezilya Milli Takımı’nın geleceğini masaya yatırırken, Cesar deneyimli teknik direktöre Brezilya Futbol Federasyonu’nun ortaya koyduğu projenin detaylarını sundu.

Fenerbahçe ile kontratı sezon sonunda bitecek olan Jesus geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada bu konuda söyleyebileceği başka bir şeyi olmadığını belirtmişti. Öte yandan habere göre Brezilya’nın teknik direktörlüğü için Jesus’un yanı sıra Carlo Ancelotti, Jose Mourinho ve Abel Ferreira gibi isimler öne çıkarken, federasyon başkanı Ednaldo Rodrigues en çok istedikleri ismin Ancelotti olduğunu duyurmuştu.