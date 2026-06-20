Morten Hjulmand, transfer piyasası ve Milan’ın geleceğin orta sahası açısından en yakından takip edilmesi gereken isimlerden biri olacak; zira Rossoneri’nin yeni teknik direktörü Portekizli Ruben Amorim, Sporting Lizbon’da birlikte çalıştıkları dönemden beri Hjulmand’ın büyük bir hayranı.

Portekiz’de güvenilir ve saygın bir kaynak olan Record’un haberine göre, Hjulmand takım arkadaşlarına ve teknik kadroya veda etmiş durumda. Lecce’deki deneyimi sayesinde Serie A’yı iyi tanıyan Danimarkalı orta saha oyuncusu, yurtdışında ve neden olmasın, İtalya’da da yeni bir maceraya atılmak istiyor.

Aslında geçen yaz ayrılıp transfer olması gerekiyordu, ancak kulüp buna karşı çıktı ve ona bir sonraki sezon, yani bu sezonun ardından uygun bir fiyata transfer olacağına dair söz verdi.

Amorim, ona duyduğu büyük saygı nedeniyle Milan'a onun adını çoktan önerdi, ancak belirlenen fiyata dikkat etmek gerekiyor: Onu Sporting CP'den koparmak için 35 ila 40 milyon avro gerekecek ve çeşitli Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin rekabeti de göz ardı edilmemeli.

Via Aldo Rossi’deki kulüp, Danimarkalı oyuncuyu kadrosuna katmak için öncelikle orta sahasını hafifletmeli; bu kapsamda Bennacer ve Loftus-Cheek, olası bir transfer için ön planda yer alıyor. Musah’ın durumu ise farklı; Portekizli teknik direktör, hazırlık kampında bu oyuncuyu değerlendirebilir.